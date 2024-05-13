أجمل منصات المشاهدة
في صيف النمسا، تتحوّل الطبيعة إلى مسرح مفتوح للجمال، هناك في الأعالي حيث تكشف لك منصّات المشاهدة إطلالات لا تُنسى. من ذلك الارتفاع، تمتد أمامك القمم الوعرة، والوديان العميقة، وسهول الألب الخضراء اللامتناهية. يملأ الهواء الجبلي النقي صدرك، وتكاد تلمس شعور الحرية وهو يتسلّل إلى روحك. كل بانوراما تحكي حكاية مختلفة: صخور شاهقة، منحدرات ناعمة، وبحيرات هادئة تلمع تحت ضوء الشمس، تدعوك للتوقف والتأمل بالجمال الذي يحاطب كل الحواس.
حيث تستشعر بالحرية في ارتفاعات شاهقة
في هذه المنصّات، تجد المكان المثالي للابتعاد عن صخب الحياة اليومية والتركيز على المعنى الجوهري للحياة. هنا، يتباطأ الإيقاع، تتّضح الأفكار، وتنكشف لك روعة الطبيعة وهي تذكّرك بما يستحق أن يبقى في قلبك. سواء كنت تتنزّه، تمارس رياضة التسلق، أو تكتفي بالوقوف منبهراً أمام هذا المشهد العظيم، فإن منصّات المشاهدة في النمسا تخفف عنك ثقل الأيام وصعوبة الحياة.
هذه اللحظات في قلب الجبال تبقى عالقة في الذاكرة، لتجعل عطلتك تجربة لا تتكرّر، محمّلة بإحساس نادر من الصفاء والحرية.
برج المراقبة على قمة بيراميدنكوغل
صحيح أن العمارة هنا تأسر العين، غير أن المشهد المترامي أمامك يأسر القلب أكثر. فعلى ارتفاع 100 متر، يقف برج بيراميدنكوغيل في كارينثيا كأطول برج مراقبة خشبي في العالم. تصميمه الانسيابي وموادّه الطبيعية ينسجمان بتناغم مع البيئة المحيطة، ليمنحك تجربة بصرية فريدة ومشهداً بانورامياً يخطف الأنفاس نحو بحيرات وجبال كارينثيا.
ولعشّاق المغامرة، لا تقتصر الرحلة على الصعود فقط. فإلى جانب أنبوب التزحلق المذهل الذي يمتد على طول 120 متراً، تنتظرك تجربة الانزلاق بالحبل عبر "فلاينغ فوكس" لتأخذك مباشرةً نحو الوادي في مغامرة مليئة بالتشويق. هنا، يساهم مزيج الإثارة والإطلالات الساحرة في صنع لحظات لا تُنسى، لتبقى هذه التجربة جزءاً من ذكريات عطلتك التي لا تُقدّر بثمن.
اكتشف آفاقاً جديدة وانغمس في سحر الإطلالات البانورامية لكارينثيا – حيث المفاجآت لا تنتهي.
منصة سكاي ووك في هوهي فاند
منصة سكاي ووك العالية في منتزه هوهي فاند الطبيعي في النمسا السفلى، تفتح أمامك بانوراما واسعة لا حدود لها. هنا، تبدو المنصّة وكأنها تطفو على حافة الجرف، لتمنحك إطلالات على القمم المحيطة – من جبل شنيبيرغ المهيب إلى بحيرة نويزيدل الواسعة في بورغنلاند.
ولمحبي المغامرة، يقدم هوهي فاند المزيد من التجارب المبهرة: استمتع بالإطلالة من الأعلى عبر رحلة طيران بالمظلات الثنائية مع مدرسة هوهي فاند للطيران. حلّق بهدوء فوق المناظر الطبيعية، استشعر بالنسيم العليل، واختبر شعوراً لا يُضاهى بالحرية والتناغم مع الطبيعة. ولمحبي الطبيعة والمغامرين على حد سواء، يترك هوهي فاند انطباعاً لا يُنسى، مقدّماً تجربة فريدة للاستمتاع بجمال النمسا.
اكتشف منصّات المشاهدة في النمسا السفلى – حيث تنتظرك إطلالات ساحرة وأماكن خلّابة تستحق اهتمامك.
برج المراقبة فوق مسار سالزكامرغوت تريتوب
يقدّم برج المراقبة في مسار سالزكامرغوت تريتوب بمدينة غموندن، تجربة طبيعية فريدة من نوعها. يتيح المسار المريح لجميع الزوار التنقل بسهولة على مستوى قمم الأشجار، مع الاستمتاع بإطلالات شاملة على البحيرة الخلّابة والمناظر الجبلية الساحرة. عند القمة، تنكشف أمامك بانوراما ساحرة لمنطقة سالزكامرغوت، تأسر القلب في كل موسم، وتثير شعوراً بالحرية وبرحابة الأفق. وفيما يتعلق بالنزول، يجد كل مَن يبحث عن جرعة من المغامرة، زحلوقة بطول 75 متراً تعيدهم إلى نقطة البداية، في تجربة مليئة بالإثارة للصغار وللصغار في القلب على حد سواء.
اكتشف آفاقاً جديدة: منصّات المشاهدة في النمسا العليا تعِدك بلحظات فريدة وإطلالات لا تُنسى.
قمة سالزبورغ على جبل كيتزشتاينهورن
تدعوك قمة سالزبورغ على جبل كيتزشتاينهورن طوال العام، لتجربة العالم الفريد لجبال الألب من منظور لا مثيل له. نحو الشمال والغرب تمتد سلسلة كالكالبن وجبال بينزغاو الخضراء، بينما ترتفع القمم المهيبة لمنتزه هوهي تاورن الوطني في الجنوب – في مشهد مهيب يمتزج فيه سحر الطبيعة والمساحات الفسيحة بانسجام رائع. الهواء النقي، الصمت المهيب، والمناظر الجليدية الشاسعة تخلق ملاذاً يلهب الحواس ويترك أثراً عميقاً في النفس.
هذا ويمكن للزوار على القمة استكشاف معرض "غيبفل فلت 3000"، الذي يقدّم لمحات شيقة عن طبيعة وجيولوجيا هوهي تاورن. إنها تجربة استكشافية تأخذ الزائر في رحلة عبر تاريخ جبال الألب وبيئاتها الفريدة، مباشرة في قلب هذا العالم الجبلي الشاهق.
في مرتفعات داخشستاين
يقع جبل داخشتاين في قلب النمسا على حدود ولايتي النمسا العليا وستيريا، ويبلغ ارتفاعه 2995 متراً (9826 قدماً). ومع ذلك، فإن الوصول إلى قمته ليس بالصعوبة التي تتخيلها:
يمكنك أن تستقلّ التلفريك من بلدة رامساو أم داخشتاين إلى ارتفاع 2700 متر (2296 قدماً)، وأن تشاهد المراعي الخضراء أسفله وهي تتحول إلى صخور وعرة، بينما يأخذك المصعد فوق المنحدرات الصخرية.
هناك، تنتظرك أربع نقاط مشاهدة خلابة:
منصة داخشتاين المعلقة
تقع منصة داخشتاين المعلقة على ارتفاع 2700 متر (2296 قدماً)، حيث نوفر إطلالات بانورامية خلابة. في الأفق، ستشاهد سلاسل جبلية خلابة تشمل غروسغلوكنر - أعلى جبل في النمسا بارتفاع 3789 متراً (12431 قدماً) - وهوشكونيغ، وغروسفينيديغر.
منصة فايف فينغرز على جبل داخشتاين
تتكون من خمس منصات معدنية تشبه شكل اليد (ومن هنا جاء الاسم)، وهي مبنية على جرف يبلغ ارتفاعه 400 متر (1312 قدماً). تتميز هذه المنصة بإطلالات خلابة على بحيرات المنطقة ووديانها. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن أحد أفرعها مصنوع من الزجاج – ولذا فهو ليس لضعاف القلوب بالتأكيد!
الجسر المعلّق
يبلغ طول أعلى جسر معلّق في النمسا 100 متر (328 قدماً)، ويزن 63 طناً، وقد بُني من 30 ألف قطعة. ولكن حذاري! فقد يُشعرك الانحدار الذي يبلغ 400 متر (1,312 قدماً) أسفل قدميك بالقليل من الغثيان.
الدرج نحو العدم
قد تجد نفسك أحياناً في طابور طويل لنزول الدرج نحو العدمالمكوّن من أربعة عشر درجة. من هناك، ستصل إلى منصة زجاجية تمنحك لك رؤية واضحة لمحيطك: الطبيعة الخلابة التي تحيط بك من كل الاتجاهات.
اكتشف أجمل منصات المشاهدة في ستيريا، حيث كل منظر يشكل لحظة فريدة وسط الطبيعة الخلابة والمهيبة.
من آخنسي إلى أوتزتال
منصة أدليرهوست في آخنسي
تقع منصة المشاهدة أدلرهورست على طول "إيغل ووك"، مسار المشي الطويل الحائز على عدة جوائز في تيرول، وقد صُممت على شكل عش نسر باستعمال الحديد المطاوع. هنا، على قمة جبل غشولكوبف، تنتظرك إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة، لتصبح وجهة مثالية لرحلات المشي والاستكشاف!
الترّاس البانوررامي على جبل هينترتوكس الجليدي
هنا، يمكنك أن تستمتع بإطلالة جبال زيلرتال من ارتفاع 3250 متراً. فالتراس البانورامي – أحد أعلى منصات المشاهدة في النمسا – يوفر لك هذه الإطلالة الرائعة. محاطاً بالقمم الشاهقة والمشاهد الجبلية الشاسعة، تشكل زيارة جبل هينترتوكس الجليدي تجربة ساحرة في كل موسم.
منصة بيغ3 في أوتزتال
تقع مدينة سولدن في وادي أوتزتال بتيرول، وتضم ثلاث جبال يزيد ارتفاع كل منها عن 3000 متر – وتشكّل معاً ما يُعرف بـ "الكبار الثلاثة" أي بيغ3. هنا، ينقلك التلفريك إلى منصات المشاهدة على كل جبل، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالات تصل إلى جبال الدولوميت الإيطالية في الجنوب، وقمة زوغشبيتسه، أعلى جبل في ألمانيا، في الشمال.
اكتشف منصات المشاهدة الرائعة في تيرول، فكل واحدة منها تمثل نافذة تطل على قمم ووديان جبال الألب المهيبة
أجمل الإطلالات على المدن
تتميز النمسا بالعديد من منصات المشاهدة التي تتيح رؤية مدنها من زوايا جديدة ومبهرة. كل موقع يقدم لمحة فريدة عن الحياة الحضرية، والهندسة المعمارية التاريخية، والمناظر الطبيعية المحيطة. من القلاع القديمة والأبراج الحديثة، إلى المنصات بين أحضان الطبيعة، تقدم لك هذه المنصات لمحة عن الطابع المميز والسحر الفريد لكل مدينة. وفيما يلي بعض أفضل الأماكن للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المدن النمساوية.