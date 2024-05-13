أفضل المطاعم في فيينا

في فئة خاصة بها: اكتشفوا معنا مجموعة من أفضل وجهات الطهي في فيينا، بدءاً من المطاعم الفاخرة ذات المستوى العالمي وصولاً إلى أفضل الحانات والنزل الفيينية التقليدية.

نقدم لك أفضل ما في قطاع المطاعم والضيافة في فيينا. هنا ستجد مجموعة من العناوين الحائزة جوائز عالمية والقادرة على منافسة تلك الموجودة في نيويورك أو كوبنهاغن أو طوكيو، ومع ذلك، فهي مشبعة بأجواء فيينا الفريدة. فمشهد الطهي النابض في فيينا يمتاز بالكثير من الغنى، ولاشك أنك ستوافقنا الرأي.

متّع ناظريك بينما تتذوق الأطايب: يُعتبر تعدد المهام أمراً لا بدّ منه في عناوين الطهي الرائدة هذه. فغالباً ما توفر هذه المطاعم مناظر خلابة على أفق المدينة، أو مناظر مطلة على نهر فيينا أو نهر الدانوب المتلألئ، بحيث تنافس بروعتها، روعة الأطباق وابتكارها. هناك الكثير مما يمكن رؤيته وشمّه وتذوقه في فيينا.

مكان للود والألفة، وعالم مصغّر للحياة اليومية، وغرفة معيشة ثانية: تشكّل النُزل والحانات الفيينية، أو "Wirtshaus" و"Beisl" أماكن مثالية للالتقاء. فإذا كنت تريد أن تفهم الروح الفيينية، فهذه الأمكنة المتميزة هي الأنسب لك، بما تقدمه من مأكولات فيينية تقليدية وشهية، في حين أن بعضها يعدِك بتجربة طعام أكثر تطوراً..