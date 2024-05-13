أفضل المطاعم في فيينا
نقدم لك أفضل ما في قطاع المطاعم والضيافة في فيينا. هنا ستجد مجموعة من العناوين الحائزة جوائز عالمية والقادرة على منافسة تلك الموجودة في نيويورك أو كوبنهاغن أو طوكيو، ومع ذلك، فهي مشبعة بأجواء فيينا الفريدة. فمشهد الطهي النابض في فيينا يمتاز بالكثير من الغنى، ولاشك أنك ستوافقنا الرأي.
متّع ناظريك بينما تتذوق الأطايب: يُعتبر تعدد المهام أمراً لا بدّ منه في عناوين الطهي الرائدة هذه. فغالباً ما توفر هذه المطاعم مناظر خلابة على أفق المدينة، أو مناظر مطلة على نهر فيينا أو نهر الدانوب المتلألئ، بحيث تنافس بروعتها، روعة الأطباق وابتكارها. هناك الكثير مما يمكن رؤيته وشمّه وتذوقه في فيينا.
مكان للود والألفة، وعالم مصغّر للحياة اليومية، وغرفة معيشة ثانية: تشكّل النُزل والحانات الفيينية، أو "Wirtshaus" و"Beisl" أماكن مثالية للالتقاء. فإذا كنت تريد أن تفهم الروح الفيينية، فهذه الأمكنة المتميزة هي الأنسب لك، بما تقدمه من مأكولات فيينية تقليدية وشهية، في حين أن بعضها يعدِك بتجربة طعام أكثر تطوراً..
أفضل المطاعم في فيينا
يُعد مطعم شتيريريك الشهير في شتادبارك واحداً من أفضل المطاعم في العالم: فهنا يصقل هاينز ريتباور المنتجات الإقليمية بطريقة متطورة للغاية. وفي بالي كوبورغ التاريخي، يبتكر سيلفيو نيكول أطباقاً فنية من المكونات الموسمية إلى جانب قائمة المشروبات الأكثر تنوعاً في البلاد. الإبداع العظيم هو أيضاً العنصر الرئيسي في فيستيبول في بورغثيتر، والذي يقدم أطباقاً تقليدية وحديثة. وفي أربون، ستجد ابتكارات معاصرة من المطبخ النمساوي التقليدي، مع مطبخ مفتوح يضمن شفافية تامة في إعداد الأطباق. وللحصول على تجربة حميمة، قم بزيارة مطعم دوبيك في الدائرة الثامنة (يوزيفشتات): ففي أجواء مظلمة وأنيقة، يتم تقديم ما يصل إلى 16 طبقاً رائعاً من المطبخ المفتوح.
مطاعم الغورميه في فيينا
في مطعم تيان، يقدم بول إيفيك أطباقاً نباتية حصرية على أعلى مستوى، ويجرب الأصناف الإقليمية النادرة من أفضل جودة عضوية - من جذورها وحتى أوراقها. أما في مطعم كونستنتين فيليبو، فيمكنك تناول الطعام في أجواء عصرية على طاولات مصنوعة من الخشب الطبيعي الأسود، بينما يعمل المطبخ ببراعة، على إعداد أصناف تستند إلى المذاقات المتناقضة. بدوره، يُعرف مطعم أيند بنهجه البسيط، حيث يتجاهل الشيف الريادي فابيان كونزل عمداً اتجاهات الطهي الرائجة. وبالمثل، يقدم مطعم مراز أند زون غير التقليدي في الدائرة العشرين (برغيتناو) قوائم إبداعية مكونة من 15 طبقاً في جو غير رسمي. وفي الدائرة التاسعة عشرة (دوبلينغ) على مشارف المدينة، يفاجئك مطعم أمادور بمأكولاته العالمية الرائعة، والتي يعدّها خوان الذي يحمل نفس الاسم، في قبو ريفي مقبب من الطوب.
مطاعم ذات أجواء مميزة
يقدم مطعم مايراي إم شتادبارك وهو جزء من مطاعم شتيريريك، أشهى المأكولات الفيينية من الإفطار إلى العشاء، بينما يتيح لك الاستمتاع بإطلالة ساحرة على نهر فيينا وممشاه. من ناحية ثانية، فإن ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه سفينة هو في الواقع مطعم موتو أم فلوس. يقع المطعم على قناة الدانوب النابضة بالحياة، ويقدم أطباقاً عالمية معاصرة مع التركيز على المطبخ النمساوي. ولا تنسى أن تقوم بزيارة مطعم كلسن في البرلمان لتناول الأطباق الإقليمية بلمسة عصرية وإطلالة على وسط المدينة. بدوره، يوفر مطعم دو أند كو في شتيفانسبلاتس إطلالة رائعة على المدينة (و يوفر مطبخاً مفتوحاً)، كما يقدم المأكولات الفيينية الكلاسيكية، السوشي، الساشيمي، المحار وشراب الفقيعات. كم أنت جميلة يا فيينا!
مطاعم ذات إطلالات مميزة في فيينا
في داس لوفت في فندق سوفيتيل فيينا – الواقع في الطابق الثامن عشر- يمكنك الاستمتاع بـ "المطبخ الفييني مع أطباق مستوحاة من جميع أنحاء العالم" من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل. يمكنك أيضاً القدوم لتناول مشروب منعش ومشاهدة غروب الشمس ببطء فوق أفق المدينة. ومن التراس الموجود على سطح مطعم هيرزيغ، يمكنك الحصول على أفضل إطلالة على شونبرون وغلورييت، مصحوبة بأطباق أصلية بامتياز. وعلى مسافة أبعد قليلاً خارج المدينة، وتحديداً في كلي أم هنزلتايخ ستجد نفسك في مكان محاط بالأشجار بجوار بركة هادئة، بعيداً عن صخب المدينة. هنا، يمكنك الاستمتاع بالكلاسيكيات النمساوية والأطباق المتوسطية الخفيفة. بدوره، يغريك فارفيرت في دوبلينغ، أقدم نزل في فيينا، بحديقته المورفة الظل. فتحت أشجار الكستناء القديمة، ستتذوق تافيلشبيتز، فينر شنيتزل وشترودل التفاح بشكل خاص.
أفضل النُزل والحانات في فيينا
إذا كنت ترغب في تجربة مأكولات فيينا الراقية، من حساء الفطائر وتافيلشبيتز إلى وفطيرة، قم بزيارة هوث غاسفيرتشافت في الدائرة الأولى (وسط المدينة). وبالمثل، يقدم مطعم زوم فايسن راوخفاكيرير قائمة طعام مماثلة في أربع غرف طعام مختلفة.
أما إذا كنت ترغب في "طعام بدون ضجة"، مع أطباق إقليمية وبأسلوب حضري، فجرّب لابستيل، وهو نسخة حديثة من النُزل التقليدي. وفي مكان أكثر خصوصية، يقدم مطعم بوكسبومفي هيليغينكروزرهوف التاريخي في الدائرة الأولى، المأكولات النمساوية الراقية مع لمسات معاصرة. بدوره، يُعد مطعم شراينرز غاستفيرشافت في الدائرة السابعة (نيوباو) واحة هادئة، تتميز بحديقة ساحرة ومأكولات محلية جيدة وأجواء مريحة.
أفضل النُزل والحانات في فيينا
يقع مطعم بلاشوتا الأسطوري، الذي يحظى بتقدير كبير بفضل ما يقدمه من فطائر تافيلشبيتز والمأكولات الفيينية الفاخرة، في أربعة مواقع في فيينا. بدوره، يُعد غمواكيلير، بالقرب من فيينا كونسيرتهاوس، مؤسسة عريقة تقدم الكلاسيكيات المحلية في أجواء فيينية أصيلة. أما أولئك الذين يقدرون مزيجاً من المطبخ النمساوي التقليدي والعالمي الإبداعي، فعليهم زيارة زفيشنبروكنفيرت في الدائرة العشرين (بريغيتناو). أما بيكلمايرز زوم هركنير فهي حانة أنيقة تقع في ضاحية ساحرة في الدائرة السابعة عشرة (هيرنالز) وذات تاريخ غني، تقدم الكلاسيكيات المحلية مثل بوشيل وشنيتزل، بالإضافة إلى التخصصات المتوسطية. وفي الدائرة العاشرة (فافوريتن)، يُعدّ مطعم مايكسنرز غاستفيرتشافت مأكولات بسيطة وواقعية، تُقدم بروح الدعابة الفيينية الساحرة.