يقدم الشتاء في النمسا الكثير من الطبيعة التي تستحق الاستكشاف - المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، التزحلق على الجليد، والتزلج في الريف على الثلج والمزيد من الأنشطة - 10 ت

الشتاء في النمسا – أنشطة تجمع بين الرياضة والاسترخاء

عندما تتساقط الثلوج تحت أقدامك في الصباح الباكر، يملأ الهواء الجليدي النقي رئتيك، وتنظر بتمعّن إلى المشاهد البانورامية الجبلية المذهلة، فمن الواضح أنك قد باشرتَ إجازتك الشتوية، في أرض العجائب الشتوية الحقيقية. فالشتاء يصبح شاعراً بكل معنى الكلمة في النمسا المغطاة بالثلوج، مما يدعو الضيوف لاكتشاف مجموعة واسعة من الأنشطة.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على نشاطهم بعيداً عن المنحدرات خلال عطلتهم الشتوية، تُعتبر النمسا ملعباً مكسواً بالثلج. ومع هذه الظروف المثالية، كل يوم سيكون يوماً جيداً لوضع أهداف طموحة، وستكون قدرتك على التحمّل هي الحدود الوحيدة أمامك.

أي من هذه اللحظات السحرية خارج مسار التزلج موجودة على جدولك اليوم؟ المشي بالأحذية الثلجية في مونتافون، أو التزحلق على الجليد الطبيعي السميك في فيسنزيه، أو الاستمتاع بالطبيعة من خلال ركوب مزلقة هادئة تجرها الخيول عبر سالزبورغرلاند؟