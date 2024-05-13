اختتام موسم الشتاء في النمسا

تُودّع النمسا الشتاء بفعالياتٍ كبرى. تجدون هنا جميع التواريخ والفعاليات الخاصة بنهاية الموسم.

قد نشعر ببعض الحزن مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته في النمسا. لكن لا تقلقوا، فاختتام هذا الموسم يترافق مع فعاليات رائعة وأجواء رائعة. شيء واحد مؤكد: الشتاء المقبل قادم، وسيجلب معه موسم تزلج رائع آخر.

 ملاحظة: تُقدم قائمتنا لمحة عامة عن فعاليات نهاية الموسم، ويتم تحديثها بانتظام، ولكنها لا تدعي أنها شاملة. ونظراً لاحتمالية تغير الأحوال الجوية، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو الشركة المُشغّلة للتلفريك، أو التواصل مباشرةً مع هيئة السياحة المحلية.

النمسا السفلى والنمسا العليا

قرية ميترباخ، النمسا السفلى

سباق التزلج على الجليد في غماينديلبه، 22 فبراير 2015 (الرابط بالألمانية فقط)

هوخكار، النمسا السفلى

6 أبريل 2025

داخشتاين-ويست/غوساو، النمسا العليا

6 أبريل 2025

فيوركوغل، النمسا العليا

سباق التزلج على الجليد في نوستالجيا، 22 مارس 2025

هينترستودر/بيرن برييل، النمسا العليا

6 أبريل 2025

كاسبرغ في ألمتال، النمسا العليا

فعالية الطهي في كاسبرغ، 8 مارس 2025 (الرابط بالألمانية فقط)

سالزبورغرلاند وستيريا

رامبيرغ ونيونكيرشن/وايلدكوغيل أرينا، سالزبورغرلاند

21 أبريل 2025

غاستاين، سالزبورغرلاند

سنو جاز غاستين، 12-16 مارس 2025

هوخكونيغ، سالزبورغرلاند

مهرجان جبال الألب للحرف اليدوية، 28-29 مارس 2025

ميترسيل - هولرسباخ - ستولفلدن/كيتز سكي، سالزبورغرلاند

6 أبريل 2025

أوبرتاورن، سالزبورغرلاند

غامسلايتن كريتيريون، 10-13 أبريل 2025

سيرك سالباخ-هينترغليم للتزلج، سالزبورغرلاند

أيام جبل اللؤلؤة البيضاء، 21-30 مارس 2025

 

سنو سبيس في سالزبورغ، سالزبورغرلاند

7 أبريل 2025

فيرفنفينغ، سالزبورغرلاند

30 مارس 2025 (تبدأ الفعالية إذا سمحت ظروف تساقط الثلج)

زيل أم سي - كابرون، سالزبورغرلاند

شميتينهوهي: 21 أبريل 2025

كيتزشتاينهورن: 21 أبريل 2025

زيلرتال أرينا: فالد كونيغسلايتن، كريمل - سالزبورغرلاند

21 أبريل 2025

توبليتز / أوسيرلاند - سالزكامرغوت، ستيريا

21 أبريل 2025

كريشبيرغ / موراو، ستيريا

16 مارس 2025

ريتيرالم وفاغيرالم / شلادمينغ، ستيريا

ريتيرالم: 21 أبريل 2025

فاغيرالم: 30 مارس 2025

شلادمينغ-داخشتاين، ستيريا

جولة دي جي أوتزي على قمة هوسر كايبلينغ، 09 مارس 2025

بلاناي وهوخفورزين، ستيريا

21 أبريل 2025

رامساو أم داخشتاين، ستيريا

29 مارس 2025

شونبيرغ-لاختال، ستيريا

6 أبريل 2025

كل التفاصيل حول بطولة العالم للتزلج الألبي FIS في سالباخ، من 4 إلى 16 فبراير 2025.

كن جزءاً من الحدث

كارينثيا

باد كلينكيرشهايم

6 أبريل 2025

غيرليتزن ألب

30 مارس 2025

هيليغنبلوت آم غروسغلوكنر

30 مارس 2025

تيرول

إنسبروك وقراها السياحية

• إنسبروك - تلفريك نوردكيتي

٦ أبريل ٢٠٢٥

• كوهتاي

٢١ أبريل ٢٠٢٥

إيشغل

حفلة "قمة الجبل" الربيعية مع أندريا بيرغ، ٦ أبريل ٢٠٢٥

حفلة "قمة الجبل" لعيد الفصح مع شاجي، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥

حفلة "قمة الجبل" الختامية مع ون ريبابليك، 3 مايو 2025

جبل كاونرتال الجليدي

18 مايو 2025

كيتزبوهيل

6 أبريل 2025

مايرهوفن في زيلرتال

التزلج على الجليد، 7-12 أبريل 2025

ناودرز على ممر ريشين

غولدن ماونتن بيتس، 23-30 مارس 2025 (الرابط باللغة الألمانية فقط)

أوبيرغورغل-هوخغورغل

حفل دايموند بيتس من نادي ناساو بيتش كلوب، من 12 إلى 16 مارس 2025

جبل بيتزتال الجليدي - ريفلسي

4 مايو 2025

سيفيلد

31 مارس 2025

سيرفاوس-فيس-لاديس

21 أبريل 2025

سيرك التزلج: فيبربرون

21 أبريل 2025

تزلج جوويل ألباكتال - فيلدشوناو

21 أبريل 2025

(يُغلق كل من رايثر كوغل، وماركباخيوتش، ونيديراو، وأوبراو بحلول مارس 2025)

سولدن في وادي أوتزتال

مهرجان إلكتريك ماونتن، 31 مارس - 4 أبريل 2025

سكيفيلت فايلدر كايزر - بريكسنتال

30 مارس، 2025

سانت انطون أم أرلبيرغ

مهرجان تانزكافيه أرلبيرغ للموسيقى، من 30 مارس إلى 14 أبريل 2025

مهرجان ذا وايت ثريل، 19 أبريل 2025

سانت يوهان في تيرول

23 مارس 2025

سانت ليونارد في وادي بيتزتال

مهرجان بيتزتال للثلج، 12 مارس 2025

زيلرتال

جبل هينترتوكسر الجليدي: مفتوح طوال العام

هوخفوغن، 21 أبريل 2025

هوخزيلرتال/كالتنباخ، 21 أبريل 2025

مايرهوفن في زيلرتال

التقاذف بالثلج، 7-12 أبريل 2025

سبيليوخ/فوغن، 30 مارس 2025

زيلرتال أرينا

21 أبريل 2025 (زيل أم زيلر)

أبريل 21، 2025 (غيرلوستين-هاينزنبرغ)

فورارلبيرغ

ليخ زورس أم أرلبيرغ

مهرجان تانزكافيه أرلبيرغ للموسيقى، من 30 مارس إلى 13 أبريل 2025

سيلفريتا مونتافون

في الهواء الطلق مع كامراد، 15 مارس 2025

جولة قمة دي جي أوتزي، 22 مارس 2025

فارث شروكن في بريغنزرفالد

نحن نحب يوم التزلج من الثمانينيات، 19 أبريل 2025

