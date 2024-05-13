اختتام موسم الشتاء في النمسا

تُودّع النمسا الشتاء بفعالياتٍ كبرى. تجدون هنا جميع التواريخ والفعاليات الخاصة بنهاية الموسم.

قد نشعر ببعض الحزن مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته في النمسا. لكن لا تقلقوا، فاختتام هذا الموسم يترافق مع فعاليات رائعة وأجواء رائعة. شيء واحد مؤكد: الشتاء المقبل قادم، وسيجلب معه موسم تزلج رائع آخر.

ملاحظة: تُقدم قائمتنا لمحة عامة عن فعاليات نهاية الموسم، ويتم تحديثها بانتظام، ولكنها لا تدعي أنها شاملة. ونظراً لاحتمالية تغير الأحوال الجوية، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو الشركة المُشغّلة للتلفريك، أو التواصل مباشرةً مع هيئة السياحة المحلية.