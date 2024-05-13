اختتام موسم الشتاء في النمسا
قد نشعر ببعض الحزن مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته في النمسا. لكن لا تقلقوا، فاختتام هذا الموسم يترافق مع فعاليات رائعة وأجواء رائعة. شيء واحد مؤكد: الشتاء المقبل قادم، وسيجلب معه موسم تزلج رائع آخر.
ملاحظة: تُقدم قائمتنا لمحة عامة عن فعاليات نهاية الموسم، ويتم تحديثها بانتظام، ولكنها لا تدعي أنها شاملة. ونظراً لاحتمالية تغير الأحوال الجوية، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنطقة المعنية أو الشركة المُشغّلة للتلفريك، أو التواصل مباشرةً مع هيئة السياحة المحلية.
النمسا السفلى والنمسا العليا
قرية ميترباخ، النمسا السفلى
سباق التزلج على الجليد في غماينديلبه، 22 فبراير 2015 (الرابط بالألمانية فقط)
هوخكار، النمسا السفلى
6 أبريل 2025
داخشتاين-ويست/غوساو، النمسا العليا
6 أبريل 2025
فيوركوغل، النمسا العليا
سباق التزلج على الجليد في نوستالجيا، 22 مارس 2025
هينترستودر/بيرن برييل، النمسا العليا
6 أبريل 2025
كاسبرغ في ألمتال، النمسا العليا
فعالية الطهي في كاسبرغ، 8 مارس 2025 (الرابط بالألمانية فقط)
سالزبورغرلاند وستيريا
رامبيرغ ونيونكيرشن/وايلدكوغيل أرينا، سالزبورغرلاند
21 أبريل 2025
غاستاين، سالزبورغرلاند
سنو جاز غاستين، 12-16 مارس 2025
هوخكونيغ، سالزبورغرلاند
مهرجان جبال الألب للحرف اليدوية، 28-29 مارس 2025
ميترسيل - هولرسباخ - ستولفلدن/كيتز سكي، سالزبورغرلاند
6 أبريل 2025
أوبرتاورن، سالزبورغرلاند
غامسلايتن كريتيريون، 10-13 أبريل 2025
سيرك سالباخ-هينترغليم للتزلج، سالزبورغرلاند
أيام جبل اللؤلؤة البيضاء، 21-30 مارس 2025
سنو سبيس في سالزبورغ، سالزبورغرلاند
7 أبريل 2025
فيرفنفينغ، سالزبورغرلاند
30 مارس 2025 (تبدأ الفعالية إذا سمحت ظروف تساقط الثلج)
زيل أم سي - كابرون، سالزبورغرلاند
• شميتينهوهي: 21 أبريل 2025
• كيتزشتاينهورن: 21 أبريل 2025
زيلرتال أرينا: فالد كونيغسلايتن، كريمل - سالزبورغرلاند
21 أبريل 2025
توبليتز / أوسيرلاند - سالزكامرغوت، ستيريا
21 أبريل 2025
كريشبيرغ / موراو، ستيريا
16 مارس 2025
ريتيرالم وفاغيرالم / شلادمينغ، ستيريا
• ريتيرالم: 21 أبريل 2025
• فاغيرالم: 30 مارس 2025
شلادمينغ-داخشتاين، ستيريا
جولة دي جي أوتزي على قمة هوسر كايبلينغ، 09 مارس 2025
بلاناي وهوخفورزين، ستيريا
21 أبريل 2025
رامساو أم داخشتاين، ستيريا
29 مارس 2025
شونبيرغ-لاختال، ستيريا
6 أبريل 2025
كل التفاصيل حول بطولة العالم للتزلج الألبي FIS في سالباخ، من 4 إلى 16 فبراير 2025.
تيرول
إنسبروك وقراها السياحية
• إنسبروك - تلفريك نوردكيتي
٦ أبريل ٢٠٢٥
• كوهتاي
٢١ أبريل ٢٠٢٥
إيشغل
حفلة "قمة الجبل" الربيعية مع أندريا بيرغ، ٦ أبريل ٢٠٢٥
حفلة "قمة الجبل" لعيد الفصح مع شاجي، ٢٠ أبريل ٢٠٢٥
حفلة "قمة الجبل" الختامية مع ون ريبابليك، 3 مايو 2025
جبل كاونرتال الجليدي
18 مايو 2025
6 أبريل 2025
مايرهوفن في زيلرتال
التزلج على الجليد، 7-12 أبريل 2025
ناودرز على ممر ريشين
غولدن ماونتن بيتس، 23-30 مارس 2025 (الرابط باللغة الألمانية فقط)
حفل دايموند بيتس من نادي ناساو بيتش كلوب، من 12 إلى 16 مارس 2025
4 مايو 2025
31 مارس 2025
21 أبريل 2025
21 أبريل 2025
تزلج جوويل ألباكتال - فيلدشوناو
21 أبريل 2025
(يُغلق كل من رايثر كوغل، وماركباخيوتش، ونيديراو، وأوبراو بحلول مارس 2025)
سولدن في وادي أوتزتال
مهرجان إلكتريك ماونتن، 31 مارس - 4 أبريل 2025
سكيفيلت فايلدر كايزر - بريكسنتال
30 مارس، 2025
سانت انطون أم أرلبيرغ
مهرجان تانزكافيه أرلبيرغ للموسيقى، من 30 مارس إلى 14 أبريل 2025
مهرجان ذا وايت ثريل، 19 أبريل 2025
23 مارس 2025
سانت ليونارد في وادي بيتزتال
مهرجان بيتزتال للثلج، 12 مارس 2025
زيلرتال
• جبل هينترتوكسر الجليدي: مفتوح طوال العام
• هوخفوغن، 21 أبريل 2025
• هوخزيلرتال/كالتنباخ، 21 أبريل 2025
• مايرهوفن في زيلرتال
التقاذف بالثلج، 7-12 أبريل 2025
• سبيليوخ/فوغن، 30 مارس 2025
21 أبريل 2025 (زيل أم زيلر)
أبريل 21، 2025 (غيرلوستين-هاينزنبرغ)
فورارلبيرغ
ليخ زورس أم أرلبيرغ
مهرجان تانزكافيه أرلبيرغ للموسيقى، من 30 مارس إلى 13 أبريل 2025
سيلفريتا مونتافون
في الهواء الطلق مع كامراد، 15 مارس 2025
جولة قمة دي جي أوتزي، 22 مارس 2025
فارث شروكن في بريغنزرفالد
نحن نحب يوم التزلج من الثمانينيات، 19 أبريل 2025