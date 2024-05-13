يُعدّ موسم الحفلات في فيينا حدثاً ثقافياً واجتماعياً سنوياً، حيث يمكنك أن ترقص في القاعات الرائعة ذات الأجواء الإمبراطورية واكتشاف المأكولات الشهية.

جزء من التاريخ الثقافي الذي يزدهر باستمرار

في زمن الإمبراطور، كان يتم تقديم الشباب إلى المجتمع من خلال الحفلات الراقصة، حيث كانت تُستخدم تلك المناسبات لبناء الشبكات الاجتماعية. اليوم، تُقام أكثر من 300 حفلة راقصة في النمسا كل عام. ولم يعد الأمر مقتصراً على رؤية الآخرين والتعرّف عليهم، بل أصبح يشمل الاستمتاع بكل شيء، من الرقص إلى الأطعمة الفاخرة. وفي يوم عادي خلال موسم الحفلات، ستحظى بفرصة الاختيار بين العديد من الحفلات، رغم أنك مدعو لحجز حفلتك المفضلة مسبقاً وتأمين تذاكر لها.

هذا وتتمتع هذه الحفلات بأجواء خاصة بفضل البرنامج الاحتفالي والعادات الملكية التي تعود إلى القرن الثامن عشر: فهناك قواعد للملابس، والموسيقى الافتتاحية، ووصول الراقصين الجدد، والهتاف "آلي فالزر!" (وهو إشارة للانطلاق إلى حلبة الرقص)، بالإضافة إلى العروض الراقصة، وأنواع الموسيقى المختلفة، والفاصل الذي يُقام عادةً عند منتصف الليل، والذي غالباً ما يكون رقصة "الكوادريل".

وفي هذه الحفلات، يمكنك أن تتوقع مزيجاً من الموسيقى التقليدية للفالس والموسيقى المعاصرة. وإذا كنت ترغب في التباهي بحركات رقصك على حلبة الرقص مثل المحترفين، يمكنك التوجه إلى مدرسة رقص تقليدية قبل حضور الحفلة، لكي تتعلّم أهم الحركات والنصائح في لمحة.