موسم الحفلات الكبيرة في النمسا
جزء من التاريخ الثقافي الذي يزدهر باستمرار
في زمن الإمبراطور، كان يتم تقديم الشباب إلى المجتمع من خلال الحفلات الراقصة، حيث كانت تُستخدم تلك المناسبات لبناء الشبكات الاجتماعية. اليوم، تُقام أكثر من 300 حفلة راقصة في النمسا كل عام. ولم يعد الأمر مقتصراً على رؤية الآخرين والتعرّف عليهم، بل أصبح يشمل الاستمتاع بكل شيء، من الرقص إلى الأطعمة الفاخرة. وفي يوم عادي خلال موسم الحفلات، ستحظى بفرصة الاختيار بين العديد من الحفلات، رغم أنك مدعو لحجز حفلتك المفضلة مسبقاً وتأمين تذاكر لها.
هذا وتتمتع هذه الحفلات بأجواء خاصة بفضل البرنامج الاحتفالي والعادات الملكية التي تعود إلى القرن الثامن عشر: فهناك قواعد للملابس، والموسيقى الافتتاحية، ووصول الراقصين الجدد، والهتاف "آلي فالزر!" (وهو إشارة للانطلاق إلى حلبة الرقص)، بالإضافة إلى العروض الراقصة، وأنواع الموسيقى المختلفة، والفاصل الذي يُقام عادةً عند منتصف الليل، والذي غالباً ما يكون رقصة "الكوادريل".
وفي هذه الحفلات، يمكنك أن تتوقع مزيجاً من الموسيقى التقليدية للفالس والموسيقى المعاصرة. وإذا كنت ترغب في التباهي بحركات رقصك على حلبة الرقص مثل المحترفين، يمكنك التوجه إلى مدرسة رقص تقليدية قبل حضور الحفلة، لكي تتعلّم أهم الحركات والنصائح في لمحة.
أجمل الحفلات الكبيرة في فيينا – حيث تلتقي التقاليد بالحياة ا
هل تشعر بالرغبة برقص الفالس في فيينا؟
3 نصائح لحفلة كبيرة ناجحة
قواعد اللباس للحفلات الكبيرة
لامبرت هوفر جونيور هو أحد أكثر مصممي الأزياء طلباً عندما يتعلق الأمر بالتصاميم الخاصة بالحفلات الكبيرة في فيينا. فبمجرد انتهاء الصيف، اعتاد لامبرت على استقبال أولى طلبات التفصيل لحفلة الأوبرا. وفي ذروة موسم الحفلات، يتجمع الحشد أمام متجره الأنيق في شارع مارغاريتين، تماماً كما يحدث على حلبة الرقص في دار أوبرا فيينا قبل رقصة الكوادريل في منتصف الليل.
تقول أولغا هوفر، التي كانت تدير عمل التأجير بمفردها بعد وفاة زوجها: "ثقافة الحفلات الكبيرة في فيينا فريدة من نوعها." وتضيف: "في ألمانيا، يظهر الرجال في الحفلات الكبيرة الراقية وهم يرتدون بدلة سوداء، ولكن هذا غير مقبول في فيينا. فبدلة السهرة هي الحد الأدنى المطلوب، والمعطف ذو الذيل هو الخيار الأفضل." الآن، وقد تقاعدت أولغا هوفر، إلا أن فريقها من الخياطين لا يزال يساعد العديد من الرجال في العثور على المعطف ذي الذيل المثالي – لحفلات دار الأوبرا، أو القصر الإمبراطوري، أو قاعة المدينة، أو قصر الموسيقى.
الفالس الفييني
"هل تسمحين لي؟"
في البداية، كان رقص الفالس باعتباره يجمع الرجل والمرأة معاً، مثيراً للجدل. إلا أن مؤتمر فيينا (1814/1815)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية لإعادة تنظيم أوروبا بعد سقوط نابليون، هو الذي جعله مقبولاً اجتماعياً في نهاية الأمر. فالعمل السياسي صاحب الحفلات الكبيرة بشكل مستمر، حتى وُلدت المقولة الشهيرة "المجالس السياسية ترقص!" وكانت الحركات المميزة في خطوات الفالس تضفي جواً حميماً على صالات الرقص الفاخرة. أما يوهان شتراوس الأب (1804 - 1849)، الذي قام بتأليف 152 لحن فالس شعبي، فقد جعل هذه الرقصة تحظى بشعبية من فيينا إلى لندن عبر فرقته الموسيقية.
"هل تسمحين لي؟" هي العبارة التقليدية التي يستعملها الشباب لدعوة الشابات إلى الرقص. ولا يقتصر الأمر على الرجال فقط في طلب ذلك، فخلال ما يُعرف بـ"اختيار السيدات"، يكون الأمر متروكاً للنساء لاختيار شريكهن.
دورة مكثفة: تعلّم أساسيات الحفلات الكبيرة في مدرسة الرقص
تُعد مدرسة روف للرقص أحد أبرز الأماكن التي يقصدها الضيوف الدوليون الذين يرغبون في حضور حفلة أثناء زيارتهم إلى فيينا، ويفتقرون إلى الوقت الكافي لتعلّم جميع الأساسيات. فهنا لا يتم تعليم الرقص فقط عبر سلسلة من الخطوات، بل كتقليد حي.
بدورها، تُعتبر مدرسة إلماير للرقص داخل قصر بالافيتشيني الشهير، بجوار مدرسة ركوب الخيل الإسبانية في وسط فيينا، مدرسة كلاسيكية أخرى، حيث يتم تدريب الأزواج والعزاب على أهم خطوات الرقص، بينما يتعلمون أيضاً كل شيء عن آداب الحفلات الكبيرة. هذا ويمكن لزوار فيينا حجز دورة تذوق خاصة.
الفالس الفييني
بفضل يوهان شتراوس، لا تزال رقصة الفالس الفيينية جزءاً من التقاليد الحية في النمسا حتى يومنا هذا. فمنذ عام 2017، تم الاعتراف بها كتراث ثقافي غير مادي!