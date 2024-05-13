اكتشف عالم الطهي في كارينثيا
استمتع بالطعام البطيء
الطعام البطيء بدلاً من المأكولات السريعة
أثناء السفر عبر كارينثيا، على طول الجانب الجنوبي المشمس من جبال الألب مع بحيراتها ووديانها العديدة، ستقابل أشخاصاً أدركوا أن الاستمتاع الحقيقي يتطلب أمراً واحداً قبل كل شيء: الوقت. هذا الوقت ليس ضرورياً فقط لتذوق الأطباق المحلية، بل أيضاً لإنتاجها. لذا، فإن الرحلة إلى منطقة "سلو فود ترافيل"، التي تشمل غايلتال، ليساختال، غيشتال، وفيسينسي، هي رحلة إلى عالم الحِرَف التقليدية – وإلى المنتجين المتفانين في عملهم.
هنا، يعمل المزارعون والطهاة والحرفيون معاً، مع التركيز على الأساليب المستدامة والعضوية لزراعة الحبوب، وتربية الأسماك، وإدارة المراعي الجبلية، وصنع الجبن. وبرعاية وشغف كبيرين، يبدعون منتجات غالباً ما يتم زراعتها في المنطقة منذ قرون من الزمن. ولذلك فهم يساهمون في الحفاظ على هذه المعرفة التقليدية ويطمحون إلى مشاركة العملية مع الزوار أيضاً. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد فطيرة "كاسنودلين" الكارينثية، أو إعداد الخبز المخمر الطبيعي، أو صنع الزبدة على المراعي الجبلية، فإن التجربة تبدو دائماً غامرة. هذا ويحرص الطهاة على إضافة لمسة عصرية على المكونات التي تبدو مألوفة، ويبتكرون أطباقاً مبدعة تضيف بُعداً جديداً إلى هذه المنتجات، في حين تلقى مقارباتهم الاستثنائية إعجاب أولئك الذين يرغبون في تذوق طعم الأصالة.
نصائح حول الطهي المستدام
فعاليات الطعام البطيء: نظرة عن قرب على عمل أصحاب الاختصاص
خبز ليساختال
تم إعلان صناعة الخبز في وادي ليساخ ضمن التراث الثقافي غير المادي من قِبل منظمة اليونسكو، حيث مازالت حبوب الخبز تُطحن في المطاحن القديمة حتى اليوم. فمَن يريد تذوق خبز ليساختال و"تذوق" مكوناته مع كل قضمة، عليه أن يذهب في رحلة تصل إلى ارتفاعات تصل إلى 1427 متراً، حيث تنمو الحبوب ويتم حصادها في الطبيعة النقية، ومن ثم نزولاً إلى ماريا لوغاو حيث تقع طواحين المياه الخمس على ارتفاع 1179 متراً، حيث يتم طحن الحبوب للخبازين في الوادي. وهنا، يتم صنع هذا الخبز الغني والقيم والحائز على جوائز عدة، في الأفران الخاصة.
هناك أيضاً تجارب "سلو فود ترافل" خاصة حول خبز ليساختال:
استمتع بالسفر البطيء: 4 فنادق في كارينثيا
دليل الطعام البطيء في كارينثيا
تساهم مجلة السفر المتخصصة في الطهي في تسليط الضوء على أفضل ما تقدمه مطابخ منطقة جبال الألب الكارنتثة والأدرياتيكية، والتي تتميز بسلاسل توريد قصيرة للأغذية ومعالجة عالية الجودة للمكونات. هذا النهج يُضفي على الأطباق تنوعاً غنياً من النكهات المتطورة باستمرار. ومن خلال مجلة "سلو فود"، تضع كارينثيا معايير في الاستدامة والجودة وضمان المصدر، مجسدةً الالتزام الحقيقي للمزارعين والطهاة والمضيفين بمبادئ الطعام "الجيد، النظيف، والعادل". هذا ويتكامل قطاعا الزراعة والسياحة معاً لتطوير هذه المجتمعات النابضة بالحياة بشكل مستدام والحفاظ عليها.