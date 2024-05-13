في منطقة السفر الخاصة بحركة الطعام البطيء في كارينثيا، يمكن للضيوف مشاهدة المنتجين المحليين وهم يمارسون حرفهم التقليدية.

الطعام البطيء بدلاً من المأكولات السريعة

أثناء السفر عبر كارينثيا، على طول الجانب الجنوبي المشمس من جبال الألب مع بحيراتها ووديانها العديدة، ستقابل أشخاصاً أدركوا أن الاستمتاع الحقيقي يتطلب أمراً واحداً قبل كل شيء: الوقت. هذا الوقت ليس ضرورياً فقط لتذوق الأطباق المحلية، بل أيضاً لإنتاجها. لذا، فإن الرحلة إلى منطقة "سلو فود ترافيل"، التي تشمل غايلتال، ليساختال، غيشتال، وفيسينسي، هي رحلة إلى عالم الحِرَف التقليدية – وإلى المنتجين المتفانين في عملهم.

هنا، يعمل المزارعون والطهاة والحرفيون معاً، مع التركيز على الأساليب المستدامة والعضوية لزراعة الحبوب، وتربية الأسماك، وإدارة المراعي الجبلية، وصنع الجبن. وبرعاية وشغف كبيرين، يبدعون منتجات غالباً ما يتم زراعتها في المنطقة منذ قرون من الزمن. ولذلك فهم يساهمون في الحفاظ على هذه المعرفة التقليدية ويطمحون إلى مشاركة العملية مع الزوار أيضاً. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد فطيرة "كاسنودلين" الكارينثية، أو إعداد الخبز المخمر الطبيعي، أو صنع الزبدة على المراعي الجبلية، فإن التجربة تبدو دائماً غامرة. هذا ويحرص الطهاة على إضافة لمسة عصرية على المكونات التي تبدو مألوفة، ويبتكرون أطباقاً مبدعة تضيف بُعداً جديداً إلى هذه المنتجات، في حين تلقى مقارباتهم الاستثنائية إعجاب أولئك الذين يرغبون في تذوق طعم الأصالة.