مناجم الملح في النمسا
الذهب الأبيض الكامن في أعماق الأرض
مناجم الملح في النمسا: الملح المستخرج من أعماق الجبال
خطوة بخطوة، يمكنك أن تغامر أعمق داخل الجبل، حيث يضيق المكان، ويساهم الهواء الأرضي البارد في خلق طبقة رطبة على بشرتك. وفي الداخل، تبدو جدران الأرضية في المنجم خشنة ومتبلورة، مع حُبيبات صغيرة من الملح تكاد تحسّ بها تحت أصابعك. وسريعاً ستشعر وكأن الرحلة الطويلة في الأنفاق العميقة تبدو بلا نهاية، حتى ينفتح أمامك فجأة كهف كبير، حيث يختبئ الذهب الأبيض داخل الجبل.
لكن مَن كان ليتخيل أن الجدران تحت ضوء المصباح، تتلألأ بألوان البرتقالي والأحمر؟ وهذه ليست المفاجأة الوحيدة التي تنتظرك، إذ ستجد غرفة صلاة تحت الأرض، ومعرضاً عن الفن الذي نهبته النازية، إلى جانب زلاجات عمال المناجم، ومسرح عائم مع عرض ضوئي تحت الأرض. كل هذه العناصر تجعل زيارة منجم الملح تجربة فريدة، ستشعر معها كما لو أنك دخلت إلى عالم غريب وغامض.
مناجم الملح الثلاثة في النمسا
الكنوز الفنية المخزّنة في منجم الملح
يكفي أن تشاهد فيلم "Monument Men" (رجال النصب التذكاري) من بطولة جورج كلوني، بيل موراي، ومات ديمون حتى تعرف القصة الكاملة. فخلال الحرب العالمية الثانية، استخدم النازيون مناجم الملح في ألتاوزيه كمساحات تخزين ضخمة للأعمال الفنية المسروقة. وقد تم تخزين أكثر من 6500 لوحة فنية قيّمة تحت الأرض، بالإضافة إلى تماثيل، قطع فريدة مثل المذبح الجنتي، أسلحة تاريخية، ومكتبات كاملة.
وعندما اقترب الأميركيون في ربيع عام 1945، أراد هتلر تدمير المناجم بدلاً من ترك هذه الكنوز الفنية ليجدها الحلفاء، غير أن عمال المناجم الشجعان من ألتاوزيه حالوا دون ذلك. لن نكشف لكم كيف - لكن يمكنكم اكتشاف ذلك في المعرض المثير الذي يمكن للزوار الوصول إليه خلال الجولة الموجهة عبر "عالم جبال ألتاوزيه". هذا ويشمل المعرض أيضاً فيلم "رجال النصب التذكاري" والمذبح الجنتي الشهير عالمياً - كهدية هولوغرام معلقة في الغرفة.