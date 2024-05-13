مناجم الملح في النمسا
الذهب الأبيض الكامن في أعماق الأرض

تم استخراج الملح في منطقة سالزكامرغوت منذ 7 آلاف عام، واليوم، يمكنك استكشاف عوالم الملح ومعرفة كل شيء عن تاريخ الذهب الأبيض

مناجم الملح في النمسا: الملح المستخرج من أعماق الجبال

خطوة بخطوة، يمكنك أن تغامر أعمق داخل الجبل، حيث يضيق المكان، ويساهم الهواء الأرضي البارد في خلق طبقة رطبة على بشرتك. وفي الداخل، تبدو جدران الأرضية في المنجم خشنة ومتبلورة، مع حُبيبات صغيرة من الملح تكاد تحسّ بها تحت أصابعك. وسريعاً ستشعر وكأن الرحلة الطويلة في الأنفاق العميقة تبدو بلا نهاية، حتى ينفتح أمامك فجأة كهف كبير، حيث يختبئ الذهب الأبيض داخل الجبل.

لكن مَن كان ليتخيل أن الجدران تحت ضوء المصباح، تتلألأ بألوان البرتقالي والأحمر؟ وهذه ليست المفاجأة الوحيدة التي تنتظرك، إذ ستجد غرفة صلاة تحت الأرض، ومعرضاً عن الفن الذي نهبته النازية، إلى جانب زلاجات عمال المناجم، ومسرح عائم مع عرض ضوئي تحت الأرض. كل هذه العناصر تجعل زيارة منجم الملح تجربة فريدة، ستشعر معها كما لو أنك دخلت إلى عالم غريب وغامض.

مناجم الملح الثلاثة في النمسا

قصة سينمائية

الكنوز الفنية المخزّنة في منجم الملح

يكفي أن تشاهد فيلم "Monument Men" (رجال النصب التذكاري) من بطولة جورج كلوني، بيل موراي، ومات ديمون حتى تعرف القصة الكاملة. فخلال الحرب العالمية الثانية، استخدم النازيون مناجم الملح في ألتاوزيه كمساحات تخزين ضخمة للأعمال الفنية المسروقة. وقد تم تخزين أكثر من 6500 لوحة فنية قيّمة تحت الأرض، بالإضافة إلى تماثيل، قطع فريدة مثل المذبح الجنتي، أسلحة تاريخية، ومكتبات كاملة.

وعندما اقترب الأميركيون في ربيع عام 1945، أراد هتلر تدمير المناجم بدلاً من ترك هذه الكنوز الفنية ليجدها الحلفاء، غير أن عمال المناجم الشجعان من ألتاوزيه حالوا دون ذلك. لن نكشف لكم كيف - لكن يمكنكم اكتشاف ذلك في المعرض المثير الذي يمكن للزوار الوصول إليه خلال الجولة الموجهة عبر "عالم جبال ألتاوزيه". هذا ويشمل المعرض أيضاً فيلم "رجال النصب التذكاري" والمذبح الجنتي الشهير عالمياً - كهدية هولوغرام معلقة في الغرفة.

حقائق مثيرة للإعجاب حول مناجم الملح في النمسا

  1. سالزفيلتن سالزبورغ: في ديرنبيرغ بالقرب من هالين، قام عمال المناجم السلتيون باستخراج الملح منذ 2600 عام. وتشمل زيارة هذه المناجم، بحيرة تحت الأرض، عبور الحدود الجوفية الوحيدة بين النمسا وألمانيا، ركوب قطار المناجم، والانزلاق عبر زلاجات المنجمين عميقاً داخل الجبل.

  2. منجم ملح ألتاوزيه: يقع في منطقة أوسرلاند في سالزكاميرغوت، ويحتفظ "جبل الكنوز" بتاريخ غني، بدءاً من أنفاق العصور الوسطى، وصولاً إلى استخراج الذهب الأبيض في الوقت الحاضر.

  3. سالزفيلتن هالشتات: منجم الملح في قرية هالشتات في سالزكاميرغوت هو الأقدم في العالم، حيث يوفر لمحة رائعة عن التقليد الطويل لاستخراج الملح، وتكشف الأنفاق فيه عن عالم قديم ومعاصر في آن واحد. هنا، من الصعب أن تصدق أنك تسير على مسارات مشى عليها عمال المناجم ما قبل التاريخ منذ 7 آلاف عام.

تختلف درجة الحرارة في منجم الملح بحسب موقعه وعمقه والمنطقة الجغرافية المحيطة به. وعادةً ما تتمتع الكهوف، بما في ذلك مناجم الملح، بدرجة حرارة أكثر استقراراً وبرودة مقارنةً بالعالم الخارجي. وفي مناجم العرض في النمسا، تكون درجة الحرارة حوالي 10 درجات مئوية، ولذا يُوصى بارتداء ملابس دافئة وأحذية مغلقة ومتينة للتنقل على الأرض الصخرية براحة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير سراويل وجاكيتات بيضاء أو بدلات لجميع الزوار لحماية ملابسهم.

يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 سنوات وما فوق بزيارة مناجم الملح في النمسا، حيث تُعدّ جولات "سالي" مناسبة بشكل خاص للأطفال بين 4 و10 سنوات.

تعرف على مدينة باد إشل سالزكامرغوت 2024

عاصمة الثقافة للعام 2024

اكتشف عوالم الملح: الفعاليات الخاصة بعاصمة الثقافة للعام 202

كجزء من عاصمة الثقافة 2024، يُعدّ الملح المعدني واستخراجه ومناجم الملح، محور الفعاليات الثقافية.

