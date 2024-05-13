تم استخراج الملح في منطقة سالزكامرغوت منذ 7 آلاف عام، واليوم، يمكنك استكشاف عوالم الملح ومعرفة كل شيء عن تاريخ الذهب الأبيض

مناجم الملح في النمسا: الملح المستخرج من أعماق الجبال

خطوة بخطوة، يمكنك أن تغامر أعمق داخل الجبل، حيث يضيق المكان، ويساهم الهواء الأرضي البارد في خلق طبقة رطبة على بشرتك. وفي الداخل، تبدو جدران الأرضية في المنجم خشنة ومتبلورة، مع حُبيبات صغيرة من الملح تكاد تحسّ بها تحت أصابعك. وسريعاً ستشعر وكأن الرحلة الطويلة في الأنفاق العميقة تبدو بلا نهاية، حتى ينفتح أمامك فجأة كهف كبير، حيث يختبئ الذهب الأبيض داخل الجبل.

لكن مَن كان ليتخيل أن الجدران تحت ضوء المصباح، تتلألأ بألوان البرتقالي والأحمر؟ وهذه ليست المفاجأة الوحيدة التي تنتظرك، إذ ستجد غرفة صلاة تحت الأرض، ومعرضاً عن الفن الذي نهبته النازية، إلى جانب زلاجات عمال المناجم، ومسرح عائم مع عرض ضوئي تحت الأرض. كل هذه العناصر تجعل زيارة منجم الملح تجربة فريدة، ستشعر معها كما لو أنك دخلت إلى عالم غريب وغامض.