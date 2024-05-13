أفضل الأماكن للتزلج على الألواح في النمسا

سانت أنطون

تُعدّ سانت أنطون في تيرول وجهة شتوية كلاسيكية، حيث تُعرف هذه المنطقة لدى البعض بأنها "مهد التزلج على الثلوج في جبال الألب"، كما أنها ترحّب أيضاً بعشّاق التزلج على الجليد. هنا، ستجد العديد من المنحدرات ومسارات الثلوج الناعمة المثالية، في حين يتيح لك المنتجع وصولًا سهلًا لجميع مرافقه من خلال 87 مصعداً، بما في ذلك الجندولات ومصاعد التلفريك، مما يجعل الصعود إلى الجبل أكثر سهولةً وراحةً لممارسي التزلج على الجليد مقارنةً بالمصاعد التقليدية.

من ناحية ثانية، فإن حديقة ستايشن فريستايل بارك للتزلج الحر، بما تحتويه من منحدرات وأعمدة وصناديق مناسبة لمختلف المستويات، قد أصبحت مع مرور السنوات محطة مميزة لعشاق التزلج الحر، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة عبر مصعدين. وإذا كنتَ بحاجة إلى استراحة قصيرة من الحركة والنشاط، فإن شرفة ريندل، التي تضم العديد من الحانات والمطاعم، توفر إطلالات رائعة على الحديقة بأكملها.