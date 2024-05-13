أفضل الأماكن للتزلج على الألواح في النمسا
التزلج على الجليد في النمسا تجربة استثنائية بكل المقاييس. فبفضل منحدراتها العالمية، والمشاهد الخلابة لجبال الألب، والثقافة النابضة بالحياة للأوقات التي تلي رحلات التزلج، تُعدّ النمسا الوجهة المثالية للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء. من المنحدرات المغطاة بالثلوج في منطقة تيرول إلى المنتزهات المليئة بالإثارة في سالزبورغرلاند، توفر النمسا فرصاً لا حصر لها لتعيش مغامرات من العمر. هذا وتضيف المسارات المعدّة بعناية، والتضاريس الطبيعية المفتوحة، خيارات تناسب جميع الأذةاق والمستويات، وكل ذلك محيط مليء بجمال الطبيعة. لذا، سواء كنت تبحث عن الإثارة أو ترغب في رحلة هادئة عبر روائع الثلوج، تعِدك النمسا بلحظات لا تُنسى على الثلوج.
سانت أنطون
تُعدّ سانت أنطون في تيرول وجهة شتوية كلاسيكية، حيث تُعرف هذه المنطقة لدى البعض بأنها "مهد التزلج على الثلوج في جبال الألب"، كما أنها ترحّب أيضاً بعشّاق التزلج على الجليد. هنا، ستجد العديد من المنحدرات ومسارات الثلوج الناعمة المثالية، في حين يتيح لك المنتجع وصولًا سهلًا لجميع مرافقه من خلال 87 مصعداً، بما في ذلك الجندولات ومصاعد التلفريك، مما يجعل الصعود إلى الجبل أكثر سهولةً وراحةً لممارسي التزلج على الجليد مقارنةً بالمصاعد التقليدية.
من ناحية ثانية، فإن حديقة ستايشن فريستايل بارك للتزلج الحر، بما تحتويه من منحدرات وأعمدة وصناديق مناسبة لمختلف المستويات، قد أصبحت مع مرور السنوات محطة مميزة لعشاق التزلج الحر، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة عبر مصعدين. وإذا كنتَ بحاجة إلى استراحة قصيرة من الحركة والنشاط، فإن شرفة ريندل، التي تضم العديد من الحانات والمطاعم، توفر إطلالات رائعة على الحديقة بأكملها.
أمادي للتزلج
على مسافة قريبة (60 كيلومتراً / 37 ميلاً) من مدينة سالزبورغ، ستجد أكبر منتجع للتزلج في النمسا، والذي يجمع بين 5 مناطق، و25 منتجع تزلج، و760 كيلومتراً (472 ميلاً) من المسارات، و270 مصعداً. هنا، يمكن لممارسي التزلج على الجليد الاستفادة الكاملة من جميع المنحدرات وخيارات التزلج خارج المسارات، والتي تم تجهيزها بوضوح لتناسب جميع المستويات من المبتدئين إلى المحترفين. أما إذا كنتَ ترغب في تحسين مهاراتك، فيمكنك التسجيل في دورة تدريبية أو استئجار مدرب محترف لبضعة أيام.
هذا ويُعد أمادي للتزلج موطناً لعشر منتزهات للثلج و13 مساراً ممتعاً، تضم أنصاف الأنابيب، ومسارات العقبات، ومسارات الثلج الناعم الرائعة. وإذا كنت ترغب في أخذ استراحة قصيرة، ستجد 260 كوخاً جبلياً ومطعماً تقدم الأطباق الشتوية النمساوية التقليدية مثل طبق كايزرشمارين الشهي.
زولدن
تحتل زولدن في تيرول مكانة خاصة في قلوب عشاق الحفلات، لكن قبل الاحتفال، يأتي وقت التزلج على المنحدرات! فممارسو التزلج على الجليد الذين يفضلون التزلج خارج المسارات، سيجدون ظروفاً مثالية لتحسين مهاراتهم في التزلج على الثلوج الناعمة. هذا ويُعتبر جبل غيغييوخ مناسباً للمبتدئين في التزلج الحر، حيث يتميز بتضاريس معتدلة الانحدار، بينما يُوصى بجبل غايسلاخكوغل للمحترفين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن كلي الجبلين مزودين بنقاط تسجيل للتزلج الحر تحتوي على معلومات حول حالة الطقس الحالية ومخاطر الانهيارات الجليدية، حيث تأتي السلامة أولاً!
أما خلال السنوات الأخيرة، فقد ساهم منتزه منطقة 47 سنو بارك زولدن، في اجتذاب عشاق التزلج الحر من جميع أنحاء العالم بفضل تصميماته المتجددة باستمرار، بما في ذلك القفزات، والأعمدة، والجدران، والصناديق، مثل مسار "العمود المزدوج" الذي يحتوي على منحنيين. هذا ويُعتبر المنتزه مُصمماً ليناسب المبتدئين، والمتمرسين، ومحبي التزلج الحر الحقيقيين.
منتزه سكي سيركوس سالباخ هينترغليم ليوغانغ فايبربرون
في منتزه سكي سيركوس، ستجد مجموعة واسعة من المنحدرات المناسبة لممارسي التزلج على الجليد من جميع المستويات، تمتد على مسافة 270 كيلومتراً (168 ميلاً). وإذا نفدت الخيارات أمامك أو أردت تجربة شيء جديد على سبيل التغيير، فلن تكون ملزماً بالتقيّد بهذه المنطقة فقط، إذ تتيح لك بطاقة سكي ألبن كارد إمكانية الوصول إلى منتجعين إضافيين للتزلج، هما تسيل أم زيه - كابرون وجبل كيتسشتاينهورن الجليدي، بالإضافة إلى 408 كيلومترات (255 ميلاً) من المسارات بسعر ممتاز.
أما محبو الإثارة أو أولئك الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في بيئة آمنة، فيمكنهم التوجه إلى الحدائق الترفيهية في المنطقة مثل منتزه نيترو للتزلج على الجليد في ليوغانغ، والذي يضم العديد من العقبات، والأعمدة، والقفزات. كما يحتوي المنتزه على أكبر مركز اختبار نيترو للتزلج على الجليد في النمسا (أسبوعياً).
فورالبرغ
إذا كنتَ تفضّل الابتعاد عن صخب المنتجعات الكبيرة، فقد تكون عطلة التزلج على الجليد في إحدى المناطق الصغيرة في غرب النمسا هي الخيار المثالي لك.
فمنتزه مونتافون للتزلج القريب من الحدود السويسرية، يُعدّ واحداً من أفضل منتزهات التضاريس في جبال الألب، حيث يضم حوالي 40 عقبة بما يُناسب جميع مستويات المهارة. أما منتزه كريستال غراوند للتزلج في كلاينفالسرتال فهو معروف بتصاميمه الإبداعية والمتجددة باستمرار. كما يتيح المنتزه رحلات تزلج ليلية كل يوم أربعاء من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً.
هذا ويُعد ليخ زورس موطناً لمنتزه ليخ للتزلج الذي يضم مساراً مخصصاً للمحترفين، إلى جانب 305 كيلومترات (190 ميلاً) من المسارات المعدّة بعناية ومسارات التزلج الحر التي تمتد إلى أبعد ما يمكن رؤيته، مما يجعل ممارسي التزلج على الجليد في غنى عن كل الخيارات الأخرى.
التوعية حول الانهيارات الثلجية
قم دائماً بوضع خطة خاصة بك!
يجب عليك دائماً وضع خطة إذا كنت تريد الذهاب في جولة أو التزلج بشكل حر - فمن الأفضل أن تذهب مع مرشد!
التحقق من المعلومات المحدّثة
• تقييم مخاطر الانهيارات الجليدية
• توقعات الطقس الخاصة بالمنطقة
• خريطة المنطقة
لا تذهب أبداً للتزلج من دون المعدات الخاصة بانهيارات الثلج
• جهاز الإرسال والاستقبال / مصباح قوي
• مجرفة
• وسادة هوائية للانهيار الثلجي
إذا كنت تفتقر للخبرة
احجز دورة تدريبية حول الانهيار الثلجي قبل أن تتوجه إلى المنحدرات بمفردك.
اقرأ الكُتيبات المخصصة
على سبيل المثال، تعرّف على كيفية اكتشاف المناطق التي من المحتمل أن يقع فيها انهيار ثلجي.