أماكن إقامة حاصلة على شهادة الاستدامة
تعزيز حس المسؤولية تجاه الناس والطبيعة والثقافة
للنزلاء الذين يقدّرون الاستدامة خلال العطلة: تقدّم النمسا العديد من أماكن الإقامة المعتمدة التي تلتزم بمعايير صارمة للاستدامة وتخضع لتدقيق خارجي. وفيما يخص المناطق النمساوية، فإن قائمة مناطق النموذج المناخي والطاقة، توفر دليلاً مفيداً، بينما تجذب حلول التنقل الصديقة للبيئة المسافرين المهتمين بالمناخ.
ثلاث شهادات موثوقة للاستدامة
العلامة البيئية النمساوية
تطبق الفنادق الحاصلة على علامة البيئة النمساوية إجراءات حماية المناخ والاستدامة الاجتماعية، مع التركيز على حفظ الموارد باستخدام الطاقة المتجددة وغيرها من مبادرات البيئة.
شهادة المفتاح الأخضر
تروّج العلامة البيئية الدولية للفنادق للإدارة المستدامة، بدءاّ من توفير الطاقة وتقليل النفايات وصولاّ إلى دعم المنتجات المحلية.
الفنادق الحاصلة على شهادة الاستدامة
فنادق العافية المستدامة في النمسا
ما هي الإجراءات التي تتخذها الفنادق المستدامة؟
حماية الموارد والمناخ
• الاحتساب الطوعي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بما في ذلك خطة عمل لتقليل الانبعاثات)
• الحصول على شهادة من جهة مستقلة ومعترف بها
• استخدام الكهرباء من مصادر متجددة
• منتجات تنظيف قابلة للتحلل البيولوجي
• سلاسل توريد قصيرة
هندسة العمارة والتصميم الداخلي
• مواد بناء إقليمية ومستدامة
• مواد طبيعية حية
• شركاء وحرفيون محليون
• مزيج من التراث والحداثة
المأكولات والمشروبات
• زراعة عضوية داخلية
• أغذية من موّردين محليين
• شراكات مع مزارع عضوية
• منتجات عضوية منزلية الصنع
الالتزام بالمبادرات الاجتماعية والثقافية
• موازنة احتياجات الضيوف والسكان المحليين والطبيعة.
• اتفاقيات مكافآت للموظفين.
• دعم الموّردين الإقليميين.
• المشاركة في المشاريع الاجتماعية والفعاليات الثقافية المحلية.
• قوائم طعام موسمية مبنية على المحاصيل الإقليمية
• منتجات عضوية معتمدة (مثل شعار الاتحاد الأوروبي العضوي)
• الاستخدام المسؤول لمياه الشرب
• تقليل النفايات وإعادة التدوير
• تدابير لمنع هدر الطعام (مثل تحسين الحصص والتسميد)
• فواكه وخضراوات طازجة من مزارع محلية أو من شركاء محليين
• تدريب الموظفين لتعزيز الوعي بالاستدامة والالتزام بها
• منتجات منزلية الصنع
إلى أين يتجه السفر المستدام؟
الطبيعة والإلهام هما المصدر الحقيقي للقوة التي تتمتع بها النمسا. ويشمل ذلك الجبال والبحيرات، والفن والثقافة، وتجارب الطهي الاستثنائية. كل هذا يأتي مصحوباً بوعي قوي والتزام مستمر بالاستدامة. ومن المثالي أن يتحمّل الجميع المسؤولية تجاه الناس والحيوانات والبيئة والمناخ:
• الضيوف
أولئك الذين يسافرون بطريقة مستدامة يقللون من بصمتهم الكربونية ويظهرون احتراماً لرفاهية الآخرين.
• المضيفون
يلتزمون بالتفاهم المتبادل من خلال ضمان سهولة الوصول إلى المرافق وتبني الشمولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعاملة العادلة مع موظفيهم.
• المناطق
بالتعاون مع الخبراء و19 منطقة تجريبية، طوّرت النمسا نظاماً لشهادات اعتماد الوجهات السياحية استناداً إلى العلامة البيئية النمساوية. يتم منح هذه الشهادة للمناطق وفقاً لمعايير معترف بها دولياً، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء البلاد.