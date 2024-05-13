أماكن إقامة حاصلة على شهادة الاستدامة
تعزيز حس المسؤولية تجاه الناس والطبيعة والثقافة

بفضل الطاقة الذكية، والحفاظ على الموارد، والمنتجات المحلية، والمسؤولية الاجتماعية، فإن أماكن الإقامة المعتمدة كأماكن مستدامة، تجعل العطلات أكثر صداقة للبيئة.

للنزلاء الذين يقدّرون الاستدامة خلال العطلة: تقدّم النمسا العديد من أماكن الإقامة المعتمدة التي تلتزم بمعايير صارمة للاستدامة وتخضع لتدقيق خارجي. وفيما يخص المناطق النمساوية، فإن قائمة مناطق النموذج المناخي والطاقة، توفر دليلاً مفيداً، بينما تجذب حلول التنقل الصديقة للبيئة المسافرين المهتمين بالمناخ.

ثلاث شهادات موثوقة للاستدامة

توجد العديد من شهادات الاعتماد للفنادق، لكن معاييرها قد تكون صعبة الفهم أحياناً. تُعد هذه الجوائز الثلاث دليلاً موثوقاً للعثور على أماكن إقامة مستدامة.

العلامة البيئية النمساوية

تطبق الفنادق الحاصلة على علامة البيئة النمساوية إجراءات حماية المناخ والاستدامة الاجتماعية، مع التركيز على حفظ الموارد باستخدام الطاقة المتجددة وغيرها من مبادرات البيئة.

شهادة المفتاح الأخضر

تروّج العلامة البيئية الدولية للفنادق للإدارة المستدامة، بدءاّ من توفير الطاقة وتقليل النفايات وصولاّ إلى دعم المنتجات المحلية.

فنادق بيو هوتيلز®

تلتزم الفنادق الحاصلة على شهادة BIO HOTELS® بالتقدم البيئي المستمر، مع ضمان الالتزام من خلال عمليات تفتيش عضوي صارمة ومستقلة.

الفنادق الحاصلة على شهادة الاستدامة

فندق بوتيك ستادهالي

فندق نايتشرهوتيل أوتسايد

فندق أليشتاد فيينا

فندق بيوهوتيل فالسرستوبا

فندق بيوهوتيل شفافن

فندق نايتشر أند بيو هوتيل بيرغزيت

فندق بيو نايتشر ريزورت ريتير

فندق بيوهوتيل روبرتوس

فندق بيوهوتيل ستيلباخ

فندق در دابرير داس بيوهوتيل

فنادق العافية المستدامة في النمسا

فندق ألمويلنيس بيرير

فندق بيو أوند ويلنيسهوتيل ستانغفيرت

فندق بيو أوند نايتشرهوتيل شيسا فاليزا****س

فندق بيوهوتيل غرالهوف

فندق بيو أوند ويلنيس بروغرهوف

ما هي الإجراءات التي تتخذها الفنادق المستدامة؟

تركز العديد من الفنادق في النمسا على تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. يبدأ ذلك من البناء أو تصميم الديكور الداخلي، ويمتد ليشمل الاستدامة الاجتماعية والثقافية.

حماية الموارد والمناخ

• الاحتساب الطوعي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بما في ذلك خطة عمل لتقليل الانبعاثات)
• الحصول على شهادة من جهة مستقلة ومعترف بها
• استخدام الكهرباء من مصادر متجددة
• منتجات تنظيف قابلة للتحلل البيولوجي
• سلاسل توريد قصيرة

هندسة العمارة والتصميم الداخلي

• مواد بناء إقليمية ومستدامة

• مواد طبيعية حية

• شركاء وحرفيون محليون

• مزيج من التراث والحداثة

المأكولات والمشروبات

• زراعة عضوية داخلية

• أغذية من موّردين محليين

• شراكات مع مزارع عضوية

• منتجات عضوية منزلية الصنع

الالتزام بالمبادرات الاجتماعية والثقافية

• موازنة احتياجات الضيوف والسكان المحليين والطبيعة.

• اتفاقيات مكافآت للموظفين.

• دعم الموّردين الإقليميين.

• المشاركة في المشاريع الاجتماعية والفعاليات الثقافية المحلية.

ما الذي يجعل المطعم مستداماً؟

• قوائم طعام موسمية مبنية على المحاصيل الإقليمية

• منتجات عضوية معتمدة (مثل شعار الاتحاد الأوروبي العضوي)

• الاستخدام المسؤول لمياه الشرب

• تقليل النفايات وإعادة التدوير

• تدابير لمنع هدر الطعام (مثل تحسين الحصص والتسميد)

• فواكه وخضراوات طازجة من مزارع محلية أو من شركاء محليين

• تدريب الموظفين لتعزيز الوعي بالاستدامة والالتزام بها

• منتجات منزلية الصنع

إلى أين يتجه السفر المستدام؟

حماية المناخ مسؤولية الجميع!

الطبيعة والإلهام هما المصدر الحقيقي للقوة التي تتمتع بها النمسا. ويشمل ذلك الجبال والبحيرات، والفن والثقافة، وتجارب الطهي الاستثنائية. كل هذا يأتي مصحوباً بوعي قوي والتزام مستمر بالاستدامة. ومن المثالي أن يتحمّل الجميع المسؤولية تجاه الناس والحيوانات والبيئة والمناخ:

• الضيوف

أولئك الذين يسافرون بطريقة مستدامة يقللون من بصمتهم الكربونية ويظهرون احتراماً لرفاهية الآخرين.

• المضيفون

يلتزمون بالتفاهم المتبادل من خلال ضمان سهولة الوصول إلى المرافق وتبني الشمولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعاملة العادلة مع موظفيهم.

• المناطق

بالتعاون مع الخبراء و19 منطقة تجريبية، طوّرت النمسا نظاماً لشهادات اعتماد الوجهات السياحية استناداً إلى العلامة البيئية النمساوية. يتم منح هذه الشهادة للمناطق وفقاً لمعايير معترف بها دولياً، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء البلاد.

أسئلة شائعة

لمَن يهتمون بحماية المناخ والطبيعة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يُعدّ اختيار أماكن الإقامة الحاصلة على شهادات بيئية أمراً بالغ الأهمية:

•  العلامة البيئية النمساوية

•  شهادة المفتاح الأخضر

• شهادة BIO HOTEL®

في مختلف أنحاء النمسا، يقوم الناس في العديد من المناطق بجهود قيّمة لحماية البيئة والمناخ. وتسعى المناطق المستدامة إلى الحفاظ على المواطن الطبيعية وحمايتها لما فيه صالح البشر والحيوانات والطبيعة، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك الجهود الاجتماعية والثقافية. وقد حصلت خمس مناطق على شهادة الملصق البيئي النمساوي:

