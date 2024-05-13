حماية المناخ مسؤولية الجميع!

الطبيعة والإلهام هما المصدر الحقيقي للقوة التي تتمتع بها النمسا. ويشمل ذلك الجبال والبحيرات، والفن والثقافة، وتجارب الطهي الاستثنائية. كل هذا يأتي مصحوباً بوعي قوي والتزام مستمر بالاستدامة. ومن المثالي أن يتحمّل الجميع المسؤولية تجاه الناس والحيوانات والبيئة والمناخ:

• الضيوف

أولئك الذين يسافرون بطريقة مستدامة يقللون من بصمتهم الكربونية ويظهرون احتراماً لرفاهية الآخرين.

• المضيفون

يلتزمون بالتفاهم المتبادل من خلال ضمان سهولة الوصول إلى المرافق وتبني الشمولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعاملة العادلة مع موظفيهم.

• المناطق

بالتعاون مع الخبراء و19 منطقة تجريبية، طوّرت النمسا نظاماً لشهادات اعتماد الوجهات السياحية استناداً إلى العلامة البيئية النمساوية. يتم منح هذه الشهادة للمناطق وفقاً لمعايير معترف بها دولياً، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء البلاد.