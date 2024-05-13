بشكلها المهيب، تقع البحيرة الجبلية التي تكونت بفعل الأنهار الجليدية الضخمة منذ 20 ألف سنة، بين جبال كارفيندل وجبال براندنبيرغ الألبية.

أحلام الصيف على بحيرة آخن زيه

تقع بحيرة آخن زيه بين القمم الشاهقة لجبال كارفيندل وروفان وتأسر الزوار بمياهها الصافية ومناظرها الطبيعية الخلابة. يساهم النسيم العليل في تكوين الصافية فيعطي شعوراً بالحرية الخالصة.

غالباً ما يبدأ الصباح في بحيرة آخن زيه بضباب خفيف فوق المياه، مما يخلق جواً ساحراً. ويمكن للمستيقظين في الصباح الباكر الاستمتاع بالهدوء من خلال جولة في زورق أو غطسة منعشة في المياه الباردة. وفي وقت لاحق من اليوم، يتوجه المتنزهون وراكبو الدراجات الجبلية إلى الجبال المحيطة، حيث تنتشر المسارات المحددة بشكل جيد عبر المروج الألبية المزهرة والغابات الكثيفة.

للاستراحة، يمكن للزوار التوقف في النُزل تيرول التقليدية على طول الشاطئ، والتي تقدم أطباقاً خاصة مثل سمك التروت أو البريتليوس الشهي (اللحوم الباردة التي تُقدم على طبق خشبي). هذا وتُعتبر التراسات المشمسة المريحة مثالية للاستمتاع بالمناظر الجبلية والبحيرة المتلألئة.

وفي فترة ما بعد الظهر، توفر الشواطئ في موراش وبيرتيساو مرطبات ترحيبية. هنا ستجد العائلات كل ما تحتاجه: مناطق عشبية للاستمتاع بحمامات الشمس وملاعب ومياه صافية. كما تتوفر الرياضات المائية مثل الإبحار وركوب الأمواج أو التجديف على الألواح الشراعية أو لمحبي المغامرة.

في المساء، يستقر الهدوء النقي مع غروب الشمس خلف الجبال وتتلوّن السماء بألوان دافئة. يوفر المشي على طول الشاطئ أو ركوب القارب على مهل نهاية مثالية ليوم حافل بالأحداث، فيما تدعوك ليالي الصيف المعتدلة إلى الاسترخاء تحت السماء المرصعة بالنجوم والاستمتاع الكامل بالأجواء الهادئة لبحيرة آخن زيه.

في بحيرة آخن زيه، تمتزج الطبيعة والمغامرة والاسترخاء في تجربة فريدة من نوعها، مما يجعل كل لحظة لا تُنسى. هنا في جبال الألب التيرولية، يجد المصطافون هنا الكثير من الإلهام والجمال، بالإضافة إلى وقت للاسترخاء.