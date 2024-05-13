بحيرة أترزيه في منطقة سالزكامرغوت
ثلاثية الجبل، البحيرة والثقافة
المنتزه الطبيعي في منطقة أتيرزيه-أترغاو
مع أشجار الفاكهة المتفتحة في الربيع، ومروج الزهور في الصيف، وغابات الخريف الملونة تُعتبر منطقة أترزيه-أترغاو جزءاً من المشهد الثقافي منذ زمن طويل. فالاهتمام الجيد بها هو المفتاح الذي يضمن بقاء منطقة سالزكامرغوت في النمسا العليا كجنة طبيعية مزدهرة. استمتع بالسباحة في بحيرة أترزيه ومتّع ناظريك بجمال المنطقة التي تمزج بين نمط الحياة الجبلية، الجبال والبحيرات، وحب السكان المحليين للموسيقى والفنون، الأمر الذي يجعلها منطقة جذابة للغاية. هذا وتجمع بحيرة أترزيه أيضاً بين الاسترخاء والإلهام.
اختبر المعنى الحقيقي للحرية خلال الإبحار على بحيرة أتيرزيه
يشيد مجتمع البحّارة المحترفين بما يُسمّى "رياح الورود"، التي تضمن سماء صافية، والكثير من أشعة الشمس، ونسيماً لطيفاً حول البحيرة وفوقها. فهنا، لا شيء يضاهي الإحساس بالطواف فوق الماء كما لو كنت بلا وزن، بينما يصحبك صوت الأمواج والرياح ودفء الشمس باستمرار. لذا، لا ترددي في استبدل أجواء المدينة الرمادية باللون الأزرق الفيروزي للبحيرة، وأن تنطلق في رحلة إبحار على أكبر بحيرة داخلية في النمسا.
أين يمكنك السباحة في بحيرة أترزيه؟
أبرز الأنشطة في منطقة أترزيه-أتيرغاو
أنشطة ممتعة للأطفال
عادات تقليدية في منطقة سالزكامرغوت
تلعب الأزياء التقليدية دوراً مهماً في النمسا، خاصة في منطقة سالزكامرغوت. تشمل هذه الأزياء البسيطة ملابس "ديرندل" اليومية، وأخرى احتفالية وابتكارات خاصة بالأعراس، بالإضافة إلى سراويل "ليدرهوزن" المطرزة والجوارب المحبوكة يدوياً، والقبعات التقليدية المزينة بلحى حيوان الشامواه الحقيقي. تُعرف هذه الملابس باسم "تراخت" في النمسا، وهو اسم مشتق من كلمة "ارتداء" التي كانت تشير في الأصل إلى أي نوع من الملابس. لكن هذا المعنى لم يبقَ بسيطاً على مر الزمن، إذ تشابكت العديد من التطورات التاريخية والاجتماعية والسياسية ولعبت دوراً في تاريخ الزي التقليدي، الذي ظهرت فيه بعض الاختلافات الإقليمية مع مرور الوقت.
سراويل "ليدرهوزن" وملابس "ديرندل" ليست مجرد صورة نمطية عن منطقة الألب في النمسا، بل هناك حب وشغف حقيقي يحيط بها. تُعدّ الأزياء التقليدية جزءاً من الحياة اليومية للنمساويين ويتم ارتداؤها في العديد من المناسبات. ففي الماضي كما في الحاضر، تُرتدى ملابس "ديرندل" و"ليدرهوزن" أثناء العمل في المزارع أو في المطاعم والفنادق.
أجمل 7 قرى قرب بحيرة أترزيه
تناول الطعام بأسلوب راقٍ في بحيرة أترزيه
يشعر سمك الشار القطبي والسمك الأبيض بالراحة فقط في أنقى المياه، لذلك ليس من المستغرب أنهما يزدهران هنا ويُقدَّمان كأطباق مميزة. لطالما كان سكان منطقة سالزكامرغوت يفكرون بشكل مبتكر عندما يتعلق الأمر بالمأكولات الإقليمية. لهذا السبب، تحظى منتجات الألبان، والخبز الطازج، والخضروات من المزارع المحلية بطلب كبير في المطاعم والنزل.
أفضل المطاعم:
· دي شيمدي
أفضل خمس تجارب في بحيرة أترزيه
منتزه أترزيه- تراونزيه الطبيعي حيث الحفاظ على الطبيعة يلتقي بالاسترخاء
الفنون، الثقافة والفعاليات في منطقة أترزيه-أترغاو
عاصمة الثقافة الأوروبية باد إشل سالزكامرغوت 2024: منطقة واحدة وتنوع لا نهاية له
مشاهير من المنطقة
أحب الرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت بحيرة أترزيه وقضى العديد من فصول الصيف هنا. فغالبية لوحاته التي يزيد عددها عن 50 لوحة، مستوحاة من المناظر الطبيعية لهذه المنطقة، ويمكن للمعجبين أن يسيروا على خطى الفنان بطريقتين:
مسار غوستاف كليمت: توفر لوحات المعلومات الموجودة على طول المنتزه، حقائق وأرقام مثيرة للاهتمام حول حياة كليمت وعمله. إنها نقطة البداية للنزهة تحت عنوان "كليمت حول بحيرة أترزيه".
حديقة غوستاف كليمت: أُعيد بناء حوض سباحة زنبق الماء وحديقة الورود التي رسمها كليمت، وهي جزء من مسار غوستاف كليمت المذكور أعلاه حول بحيرة أترزيه، ويمكن العثور عليها بالقرب من قلعة كامر.
أسئلة شائعة
6 حقائق يجب أن تعرفها عن بحيرة أترزيه
1- كيف تكونت بحيرة أترزيه؟
تم نحت حوض البحيرة بواسطة نهر تراون الجليدي خلال العصر الجليدي الأخير. وبعد الذوبان بقي الماء ليشكل بحيرة.
2- أين توجد أماكن السباحة المجانية؟
يمكنك الاستمتاع بالسباحة المنعشة مجاناً في مناطق السباحة العامة التالية حول بحيرة أتيرزيه.
3- ما هي أنواع الأسماك التي تعيش في البحيرة؟
هناك 26 نوعاً مختلفاً من الأسماك، بما في ذلك سمك الكراكي، التروت، شار القطب الشمالي، رينانكي، ثعبان البحر، الكارب، الجثم والأسماك البيضاء التي تعتبر بحيرة أترزيه موطناً لها.
4- ما هي الجبال التي تحيط ببحيرة أترزيه؟
بحيرة أترزيه محاطة بسلسلة جبال شافبيرغ في الجنوب الغربي، وسلسلة جبال هولنغبيرغ في الجنوب الشرقي.
5- ما هي طبيعة الرياح في المنطقة؟
تهب هنا الرياح الغربية التي يخشى منها البحارة بسبب سرعتها القوية.
6- ما هي أسطورة حورية البحر في بحيرة أترزيه؟
تقول القصة إن حورية بحيرة أترزيه جلبت الذهب واختفت وتركت البحيرة متلألئة.
4 فنادق تتمتع بإطلالات باهرة على بحيرة أترزيه
كيف نحافظ على نظافة بحيرات السباحة؟
• تعتبر بحيرات السباحة مواطن هامة للحيوانات والنباتات، فنحن نحترم مناطق الحماية.
• نحن لا نذهب للسباحة إلا في المناطق المخصصة والتي تحمل علامات إرشادية.
• لا نترك وراءنا أي قمامة.
• لا نستخدم البحيرة كمرحاض.
• لا نطعم الأسماك أو الطيور المائية، فبقايا الطعام تخلق عناصر غذائية غير ضرورية.
• نترك بشرتنا تتشرّب واقي الشمس جيداً قبل الغطس لتجنب تلويث الماء بطبقة من الزيت.