بحيرة أترزيه في منطقة سالزكامرغوت

المشي لمسافات طويلة والسباحة والتنقل بين الفعاليات: في منطقة أتيرزي-أترغاو في سالزكامرغوت، يمتزج الجبل والبحيرة والثقافة بشكل مثالي.

المنتزه الطبيعي في منطقة أتيرزيه-أترغاو

مع أشجار الفاكهة المتفتحة في الربيع، ومروج الزهور في الصيف، وغابات الخريف الملونة تُعتبر منطقة أترزيه-أترغاو جزءاً من المشهد الثقافي منذ زمن طويل. فالاهتمام الجيد بها هو المفتاح الذي يضمن بقاء منطقة سالزكامرغوت في النمسا العليا كجنة طبيعية مزدهرة. استمتع بالسباحة في بحيرة أترزيه ومتّع ناظريك بجمال المنطقة التي تمزج بين نمط الحياة الجبلية، الجبال والبحيرات، وحب السكان المحليين للموسيقى والفنون، الأمر الذي يجعلها منطقة جذابة للغاية. هذا وتجمع بحيرة أترزيه أيضاً بين الاسترخاء والإلهام.

اختبر المعنى الحقيقي للحرية خلال الإبحار على بحيرة أتيرزيه

يشيد مجتمع البحّارة المحترفين بما يُسمّى "رياح الورود"، التي تضمن سماء صافية، والكثير من أشعة الشمس، ونسيماً لطيفاً حول البحيرة وفوقها. فهنا، لا شيء يضاهي الإحساس بالطواف فوق الماء كما لو كنت بلا وزن، بينما يصحبك صوت الأمواج والرياح ودفء الشمس باستمرار. لذا، لا ترددي في استبدل أجواء المدينة الرمادية باللون الأزرق الفيروزي للبحيرة، وأن تنطلق في رحلة إبحار على أكبر بحيرة داخلية في النمسا.