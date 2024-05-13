بحيرة نويزيدل
السباحة في بحيرة السهوب الفريدة

تتالى أحزمة القصب، المستنقعات المالحة والمروج في الحديقة الوطنية وتتداخل مع مزارع الكروم وأماكن الاستحمام المشمسة: فهنا تلتقي الجنة الطبيعية مع نمط الحياة العصري.

جنة لهواة مراقبة الطيور: سحر بحيرة نويزيدل

نويزيدل هي بحيرة فريدة من نوعها في السهوب التي تثير فيكَ مياهها الضحلة المليئة بالقصب، شعور الرحابة والهدوء. وعلى عكس بحيرات جبال الألب في النمسا، تأسر بحيرة نويزيدل زوّارها بمناظرها الطبيعية المفتوحة التي تبدو بلا نهاية، والتي تحيط بها التلال الصغيرة وكروم العنب. إنه مكان جميل – يعمّه السكون والهدوء. فهنا، يستمتع المصطافون بمزيج من الطبيعة والثقافة: ففي بورغنلاند تحديداً، سيجدون  منطقة تشتهر بمشروب العنب الممتاز، في حين تُعتبر المطاعم المريحة على ضفاف البحيرة مثالية لللاستمتاع ببعض المشروبات عند غروب الشمس.

أما بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون قضاء عطلة أكثر نشاطاً، فإن المسارات التي يتم صيانتها بشكل جيد، تُعتبر مثالية لركوب الدراجات، إلى جانب نشاطات أخرى مثل الإبحار وركوب الأمواج شراعياً عندما تكون ظروف الرياح مثالية.

مراقبة الطيور في الحديقة الوطنية

عند زيارة الحديقة الوطنية، وتسمع حفيفاً خفيفاً في العشب، يمكنك أن تتوقع وجود بعض الطيور هنا. ويتأكد حدسك عندما يظهر رأس طائر أبيض بتاج مميز، ينظر مباشرةً نحو المنظار (أداة دقيقة تكشف كل التفاصيل). إنه طائر "اللبوة"، الذي يعشش كل ربيع في المروج الرطبة على طول شواطئ بحيرة نويزيدل. ففي حديقة نويزيدلر سي-سيوينكل الوطنية، يتحرك مراقبو الطيور بلطف وهدوء لأن الصمت، الصبر، والتركيز هي المفاتيح في هذه الجولات الاحترافية لمراقبة الطيور. يتجلى أمامك هنا مشهد طبيعي تلو الآخر، ومع إرشادات الحراس المهرة في الحديقة الوطنية، ستكون لديكَ فرصة كبيرة لرؤية بعض الطيور من بين 340 نوعاً من الأصناف التي تعيش في هذا المسطح المائي الواقع في منطقة بورغنلاند—حيث تنفرد بتنوع لا يوجد في أي مكان آخر في داخل أوروبا.

لمحة عن بحيرة نويزيدل
الموقع:في بورغنلاند على الحدود مع المجر
الارتفاع115 متراً فوق سطح البحر
متوسط العمق:متر واحد
الحد الأقصى للعمق:متران
المنطقة320 كلم مربع (منها 180 كم² حزام القصب)
منطقة التجمع:1.120 كلم مربع
أفضل وقت للزيارة
طوال العام

الأنشطة الأبرز على بحيرة نويزيدل

مراقبة الطيور على ضفاف بحيرة نويزيدل

لا يوجد مكان أفضل لمراقبة الطيور من المنطقة المحيطة بأحواض الملح في سيفنكل وحزام القصب في بحيرة نويزيدل. يمكنك اكتشاف هذه الحيوانات هنا.

طرقات ركوب الدراجة في بحيرة نويزيدل

السباحة في بحيرة نويزيدل

ازدهار زراعة العنب في مناخ بانونيا

طرق المشروبات في بورغنلاند

تمتد طرق المشروبات في بورغنلاند على مساحة 14 ألف هكتار تقريباً من كروم العنب. وعلى الرغم من أن بورغنلاند صغيرة الحجم، باعتبارها ثاني أكبر منطقة لإنتاج المشروبات في النمسا، إلا أنها مثيرة للإعجاب حقاً! وهذا لا ينطبق فقط على حجمها ولكن أيضاً على جودة المشروبات التي تنتجها. فما يجعل هذه المشروبات في بورغنلاند استثنائية هو التربة الممتازة، ومناخ بانونيا الحار والجاف، ووجود بحيرة نويزيدل، التي تعمل بمثابة خزان طبيعي للدفء والرطوبة.

تجد هنا المزيد من المعلومات حول طرق المشي لمسافات طويلة في بورغنلاند.

كروم العنب على بحيرة نويزيدل

إذا كنت تستكشف بحيرة نويزيدل وتتذوق مشروباتها الفاخر، فلا يمكنك تفويت كرومها. تشتهر بورغنلاند بصانعي المشروبات المتخصصين وحانات هيوريغر التقليدية المتميزة، لأن العديد من الحرفيين يصنعون المشروبات التي تعكس أصلهم. ولتحقيق ذلك، تعمل ثلاثة عناصر معاً: جودة التربة التي تنمو فيها الكروم، والمناخ، ومهارة صانعي المشروبات أنفسهم.

وينتج عن هذا المزيج، مشروب أبيض ممتاز يُدعى بينو بلان، شاردوناي وفيلشريسلينغ، إلى جانب المشروب الأحمر مثل بلوفرانكيش وبلو زفايغيلت، ومرلو وخلطات متعددة.

نصيحة: قم بزيارة واين أكاديمي أوستريا في راست!

5 نصائح غير عادية للإقامة

أسئلة شائعة

يطلق عليها السكان المحليون بحب كبير اسم "بحيرة الكابتشينو" بسبب لونها المائل إلى البني والأبيض، ولكن لا تقلق - فهي ليست "قذرة" على الإطلاق! في الواقع، تتميز بحيرة نويزيدل بجودة مياه ممتازة للسباحة.

ويعود لون الماء العكر إلى سبب واضح: تفسير واضح: فنويزيدل هي بحيرة سهوب، تتميز بحوض ضحل ومنسوب مياه متقلب حسب هطول الأمطار وكمية التبخّر. وهذا ما يجعلها بحيرة ضحلة للغاية، حيث يبلغ أقصى عمق لها مترين فقط، حتى في الوسط ( لذا إياك والغطس فيها ابتداءً من الرأس) هذا وتقوم الأمواج بإثارة الرواسب من قاع البحيرة، والتي تتكون من الطين بدلاً من الحصى، مما يجعل الجُسيمات معلقة باستمرار.

وهذا هو السر البسيط والرائع وراء مظهرها الفريد.

1.  يُعتبر حزام القصب فيها ثاني أكبر منطقة قصب متصلة في أوروبا بعد دلتا الدانوب.

2.  تتنوع المناظر الطبيعية فيها، حيث تضم أحواض القصب والمروج على الضفاف، والمنخفضات المالحة والجافة بشكل دوري.

3.  النباتات والحيوانات هنا غير عادية، حيث تزدهر حول البحيرة الأصناف التي تنمو في جبال الألب وبانونيا وآسيا والبحر الأبيض المتوسط والشمال الأوروبي.

4.  كما ترعى ماشية السهوب الرمادية والحمير البيضاء وخيول برزوالسكي في مناطق المحمية في البحيرة.

5.    تعبر بحيرة السهوب الحدود من بورغنلاند النمساوية إلى المجر.

6.  بحيرة نويزيدل هي بحيرة السهوب في أقصى غرب أوروبا وأكبر بحيرة في النمسا. وتُعتبر المنطقة، بما في ذلك الحديقة الوطنية، هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

7.  تُعد المنطقة الأكثر دفئاً في النمسا، حيث تشهد حوالي 60 يوماً حاراً في الصيف كل عام، مما يخلق ظروفاً مثالية لزراعة الكروم والنباتات والحياة البرية.

8.  يُعد الشاطئ الشرقي للبحيرة من أكثر المناطق التي تهب فيها الرياح في أوروبا، حيث تُعد الرياح الجنوبية مفضلة بشكل خاص لعشاق الرياضات المائية للإبحار.

منذ حوالي 16 مليون سنة، كانت المنطقة المعروفة الآن باسم حوض فيينا وأجزاء من السهل المجري مغمورة تحت البحر القديم. ومع انحسار البحر، خلّف وراءه مسطحاً مائياً داخلياً فَقَد ملوحته تدريجياً، مما سمح لأولى النباتات بالتجذر في منطقة سيفنكل. استغرق التطور وقته، ولم تظهر بحيرة السهوب الكلاسيكية إلا قبل 13 ألف سنة مضت، حيث كانت تجف بشكل دوري وتُملأ من جديد بمياه الأمطار.

تشكلت المسطحات الملحية الشهيرة من خلال عمليات مختلفة تشمل درجات الحرارة، وهطول الأمطار، والتبخّر، والمياه الجوفية، وفترات الجفاف. النباتات المتخصصة فقط التي تتكيف مع هذه الظروف هي التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في هذه التربة المالحة، مما يجعل التنوع البيولوجي لبحيرة نويزيدل فريداً من نوعه حقاً.

