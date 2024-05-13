تتالى أحزمة القصب، المستنقعات المالحة والمروج في الحديقة الوطنية وتتداخل مع مزارع الكروم وأماكن الاستحمام المشمسة: فهنا تلتقي الجنة الطبيعية مع نمط الحياة العصري.

جنة لهواة مراقبة الطيور: سحر بحيرة نويزيدل

نويزيدل هي بحيرة فريدة من نوعها في السهوب التي تثير فيكَ مياهها الضحلة المليئة بالقصب، شعور الرحابة والهدوء. وعلى عكس بحيرات جبال الألب في النمسا، تأسر بحيرة نويزيدل زوّارها بمناظرها الطبيعية المفتوحة التي تبدو بلا نهاية، والتي تحيط بها التلال الصغيرة وكروم العنب. إنه مكان جميل – يعمّه السكون والهدوء. فهنا، يستمتع المصطافون بمزيج من الطبيعة والثقافة: ففي بورغنلاند تحديداً، سيجدون منطقة تشتهر بمشروب العنب الممتاز، في حين تُعتبر المطاعم المريحة على ضفاف البحيرة مثالية لللاستمتاع ببعض المشروبات عند غروب الشمس.

أما بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون قضاء عطلة أكثر نشاطاً، فإن المسارات التي يتم صيانتها بشكل جيد، تُعتبر مثالية لركوب الدراجات، إلى جانب نشاطات أخرى مثل الإبحار وركوب الأمواج شراعياً عندما تكون ظروف الرياح مثالية.

مراقبة الطيور في الحديقة الوطنية

عند زيارة الحديقة الوطنية، وتسمع حفيفاً خفيفاً في العشب، يمكنك أن تتوقع وجود بعض الطيور هنا. ويتأكد حدسك عندما يظهر رأس طائر أبيض بتاج مميز، ينظر مباشرةً نحو المنظار (أداة دقيقة تكشف كل التفاصيل). إنه طائر "اللبوة"، الذي يعشش كل ربيع في المروج الرطبة على طول شواطئ بحيرة نويزيدل. ففي حديقة نويزيدلر سي-سيوينكل الوطنية، يتحرك مراقبو الطيور بلطف وهدوء لأن الصمت، الصبر، والتركيز هي المفاتيح في هذه الجولات الاحترافية لمراقبة الطيور. يتجلى أمامك هنا مشهد طبيعي تلو الآخر، ومع إرشادات الحراس المهرة في الحديقة الوطنية، ستكون لديكَ فرصة كبيرة لرؤية بعض الطيور من بين 340 نوعاً من الأصناف التي تعيش في هذا المسطح المائي الواقع في منطقة بورغنلاند—حيث تنفرد بتنوع لا يوجد في أي مكان آخر في داخل أوروبا.