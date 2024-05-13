بحيرة نويزيدل
السباحة في بحيرة السهوب الفريدة
جنة لهواة مراقبة الطيور: سحر بحيرة نويزيدل
نويزيدل هي بحيرة فريدة من نوعها في السهوب التي تثير فيكَ مياهها الضحلة المليئة بالقصب، شعور الرحابة والهدوء. وعلى عكس بحيرات جبال الألب في النمسا، تأسر بحيرة نويزيدل زوّارها بمناظرها الطبيعية المفتوحة التي تبدو بلا نهاية، والتي تحيط بها التلال الصغيرة وكروم العنب. إنه مكان جميل – يعمّه السكون والهدوء. فهنا، يستمتع المصطافون بمزيج من الطبيعة والثقافة: ففي بورغنلاند تحديداً، سيجدون منطقة تشتهر بمشروب العنب الممتاز، في حين تُعتبر المطاعم المريحة على ضفاف البحيرة مثالية لللاستمتاع ببعض المشروبات عند غروب الشمس.
أما بالنسبة لأولئك الذين يفضّلون قضاء عطلة أكثر نشاطاً، فإن المسارات التي يتم صيانتها بشكل جيد، تُعتبر مثالية لركوب الدراجات، إلى جانب نشاطات أخرى مثل الإبحار وركوب الأمواج شراعياً عندما تكون ظروف الرياح مثالية.
مراقبة الطيور في الحديقة الوطنية
عند زيارة الحديقة الوطنية، وتسمع حفيفاً خفيفاً في العشب، يمكنك أن تتوقع وجود بعض الطيور هنا. ويتأكد حدسك عندما يظهر رأس طائر أبيض بتاج مميز، ينظر مباشرةً نحو المنظار (أداة دقيقة تكشف كل التفاصيل). إنه طائر "اللبوة"، الذي يعشش كل ربيع في المروج الرطبة على طول شواطئ بحيرة نويزيدل. ففي حديقة نويزيدلر سي-سيوينكل الوطنية، يتحرك مراقبو الطيور بلطف وهدوء لأن الصمت، الصبر، والتركيز هي المفاتيح في هذه الجولات الاحترافية لمراقبة الطيور. يتجلى أمامك هنا مشهد طبيعي تلو الآخر، ومع إرشادات الحراس المهرة في الحديقة الوطنية، ستكون لديكَ فرصة كبيرة لرؤية بعض الطيور من بين 340 نوعاً من الأصناف التي تعيش في هذا المسطح المائي الواقع في منطقة بورغنلاند—حيث تنفرد بتنوع لا يوجد في أي مكان آخر في داخل أوروبا.
الأنشطة الأبرز على بحيرة نويزيدل
مراقبة الطيور على ضفاف بحيرة نويزيدل
طرقات ركوب الدراجة في بحيرة نويزيدل
أربعة من أجمل الليدو في بحيرة نويزيدل
السباحة في بحيرة نويزيدل والمنطقة المحيطة بها - ابحث عن مكان الاستحمام المفضل لديك هنا!
هيوريغر و بوشنشانك
لقد كانت دائماً مكاناً مثالياً، إذ تتسم حانات هيوريغر بمكانة خاصة في ثقافة بورغنلاند، كما تُعد هذه المؤسسات الريفية، التي يديرها صانعو المشوربات المحليون، جزءاً لا يتجزأ من تراث الطهي في المنطقة. ففيها، يستمتع الضيوف عادة بمجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة محلية الصنع في الحديقة، مصحوبة بالمشروب الخاص. وأفضل طريقة للاستمتاع بالتجربة هي تذوق مجموعة متنوعة من اللحوم والنقانق والجبن والخضروات الطازجة والسلطات المتوفرة!
طرق المشروبات في بورغنلاند
تمتد طرق المشروبات في بورغنلاند على مساحة 14 ألف هكتار تقريباً من كروم العنب. وعلى الرغم من أن بورغنلاند صغيرة الحجم، باعتبارها ثاني أكبر منطقة لإنتاج المشروبات في النمسا، إلا أنها مثيرة للإعجاب حقاً! وهذا لا ينطبق فقط على حجمها ولكن أيضاً على جودة المشروبات التي تنتجها. فما يجعل هذه المشروبات في بورغنلاند استثنائية هو التربة الممتازة، ومناخ بانونيا الحار والجاف، ووجود بحيرة نويزيدل، التي تعمل بمثابة خزان طبيعي للدفء والرطوبة.
تجد هنا المزيد من المعلومات حول طرق المشي لمسافات طويلة في بورغنلاند.
كروم العنب على بحيرة نويزيدل
إذا كنت تستكشف بحيرة نويزيدل وتتذوق مشروباتها الفاخر، فلا يمكنك تفويت كرومها. تشتهر بورغنلاند بصانعي المشروبات المتخصصين وحانات هيوريغر التقليدية المتميزة، لأن العديد من الحرفيين يصنعون المشروبات التي تعكس أصلهم. ولتحقيق ذلك، تعمل ثلاثة عناصر معاً: جودة التربة التي تنمو فيها الكروم، والمناخ، ومهارة صانعي المشروبات أنفسهم.
وينتج عن هذا المزيج، مشروب أبيض ممتاز يُدعى بينو بلان، شاردوناي وفيلشريسلينغ، إلى جانب المشروب الأحمر مثل بلوفرانكيش وبلو زفايغيلت، ومرلو وخلطات متعددة.
6 معامل ممتازة لصناعة المشروبات
نصيحة: قم بزيارة واين أكاديمي أوستريا في راست!
أجمل 5 مطاعم صيفية على بحيرة نويزيدل
5 نصائح غير عادية للإقامة
فندق ذا بارسل
اختبر متعة العيش في منزل صغير مع بستان مريح.
فندق بورغرهاوس آرت بوتيك
فرصتك للإقامة في فندق صغير تاريخي.
ذا ريفوغيوم
يتمتع الفندق بستايل حديث ومليء بالسكينة مع بركة سباحة.
فيلا فيتا بانونيا
متعة الإقامة في بانغالو حصرية.
فندق كنابنستوكل
اختبر ترف العيش في قلعة.