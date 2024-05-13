مع مياهها الصافية والمناطق المحيطة باللون الأخضر الزمردي، تدعوك بحيرة فايسنزيه في وسط جبال غايلتال الألبية للاستمتاع بشيء واحد قبل كل شيء: الصفاء التام.

بحيرة فايسنزيه- واحة في قلب الطبيعة

استيقظ على ضفاف بحيرة فايسنزيه الخلابة في كارينثيا - إحدى أنقى البحيرات في أوروبا - وابدأ صباحك بالسباحة في مياهها الباردة والمنعشة. ومن هناك، يمكنك ركوب الدراجة من الجسر وصولًا إلى المحمية الطبيعية الواقعة بين التلال المحيطة. ونصيحتنا لك أن تقود الدراجة بوتيرة هادئة على الضفة الغربية لبحيرة فايسنزيه التي تتسم بسطحها الهادئ كالمرآة، وأن تستمتع بالروائع الطبيعية من حولك. الرحلة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة، لكن تأكد من أخذ الأمور بروية! ولا تنسَ أن تتناول وجبة الفطور قبل الانطلاق، فأحياناً تكون السعادة في الأشياء البسيطة.

كيف حصلت بحيرة فايسنزيه على اسمها؟

الحواف البيضاء التي تصطف على الضفة الغربية لبحيرة فايسنزيه هي التي أعطتها اسمها. كلمة "فايسنزيه" تعني حرفياً "البحر الأبيض". فهذا الشريط اللامع الذي يحيط بالبحيرة تشكّل بفعل ترسبات الحجر الجيري الأبيض في قاع البحيرة. وفي بعض الأماكن، يمكن رؤية القاع الرملي لهذه البحيرة الغنية بالأسماك حتى عمق 10 أمتار، في حين تبدو الألوان المتداخلة في الماء ساحرة للغاية، حيث يتغير الماء المتلألئ من الأزرق الفيروزي الفاتح إلى الأخضر الزمردي الداكن. بحيرة فايسنزيه – هي واحة في قلب الطبيعة.