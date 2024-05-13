بحيرة فايسنزيه
عجائب الطبيعة
بحيرة فايسنزيه- واحة في قلب الطبيعة
استيقظ على ضفاف بحيرة فايسنزيه الخلابة في كارينثيا - إحدى أنقى البحيرات في أوروبا - وابدأ صباحك بالسباحة في مياهها الباردة والمنعشة. ومن هناك، يمكنك ركوب الدراجة من الجسر وصولًا إلى المحمية الطبيعية الواقعة بين التلال المحيطة. ونصيحتنا لك أن تقود الدراجة بوتيرة هادئة على الضفة الغربية لبحيرة فايسنزيه التي تتسم بسطحها الهادئ كالمرآة، وأن تستمتع بالروائع الطبيعية من حولك. الرحلة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة، لكن تأكد من أخذ الأمور بروية! ولا تنسَ أن تتناول وجبة الفطور قبل الانطلاق، فأحياناً تكون السعادة في الأشياء البسيطة.
كيف حصلت بحيرة فايسنزيه على اسمها؟
الحواف البيضاء التي تصطف على الضفة الغربية لبحيرة فايسنزيه هي التي أعطتها اسمها. كلمة "فايسنزيه" تعني حرفياً "البحر الأبيض". فهذا الشريط اللامع الذي يحيط بالبحيرة تشكّل بفعل ترسبات الحجر الجيري الأبيض في قاع البحيرة. وفي بعض الأماكن، يمكن رؤية القاع الرملي لهذه البحيرة الغنية بالأسماك حتى عمق 10 أمتار، في حين تبدو الألوان المتداخلة في الماء ساحرة للغاية، حيث يتغير الماء المتلألئ من الأزرق الفيروزي الفاتح إلى الأخضر الزمردي الداكن. بحيرة فايسنزيه – هي واحة في قلب الطبيعة.
4 أنشطة على الماء
أعد شحن طاقتك في منتجع فايسنزيه الصحي
لكي تُصنَّف منطقة ما على أنها تشكل "منتجعاً صحياً مناخياً"، يجب أن تستوفي عدداً من المعايير البيئية. إذ يجب أن يكون الهواء نقياً للغاية، وأن تحظى الطبيعة المحيطة بالعناية والحماية وأن يتم الحفاظ عليها. وبالطبع، يجب أن تتمتع المنطقة (في هذه الحالة الجبال والغابات والبحيرة) بمناظر خلابة وجميلة، كما يجب أن يكون المناخ الحيوي ملائماً للاسترخاء والصحة الشاملة، ويجب أن تكون حركة المرور محدودة. فالهدوء وإعادة شحن الطاقة يُعتبران من الأولويات القصوى.
وبفضل توفر كل هذه المعايير القيمة لحماية البيئة والمناظر الطبيعية، تفخر منطقة فايسينزيه بحملها لقب "منتجع صحي مناخي". تنفس بعمق واستعد نشاطك!
أجمل ثلاث مسارات للمشي
قيادة الدراجة الهوائية والدراجة الجبلية في بحيرة فايسنزيه
أنشطة من الأطفال
مع ما تشمله من سباحة صيفية وبرنامج الأطفال ووقت مثالي للأزواج، تُعتبر العطلات العائلية في بحيرة فايسنزيه رائعة بامتياز!
أفضل المطاعم على بحيرة فايسنزيه
المسؤولية تجاه الطبيعة
بينما يحوم ضباب الصباح فوق الماء مثل حجاب خفيف، يستمتع عالِم بيئة الأسماك والصياد المحترف مارتن مولر بالهدوء الذي توفره بحيرة فايسنزيه، وهو السبب الذي يجعل العديد من الضيوف يختارون قضاء العطلة في هذه المنطقة.
في بحيرة فايسنزيه، بدأ الناس في التفكير والتصرف بشكل مستدام لصالح البيئة منذ مرحلة مبكرة. يلخص مارتن مولر مسؤولية نقابة الصيادين وإدارة الموارد المائية بقوله: "الأمر يتعلق بالصيد بعناية. لأحفادنا ولأحفاد أحفادنا الحق في الاستمتاع بأنظمة بيئية سليمة في المستقبل". هذا ويرى مارتن مولر أن قدرته على تقديم مساهمة قيمة من خلال عمله في هذه المنطقة الجميلة بشكل مذهل هو امتياز له. وهناك المزيد من الأخبار الجيدة: فهذا الوعي بالاستدامة بدأ يشكل نموذجاً يُحتذى به في جميع أنحاء النمسا.
6 من أفضل التجارب في منطقة بحيرة فايسنزيه
صناعة الجبن في تريسدورفير
اختبر بنفسك كيفية صنع الجبن الفاخر من الحليب الطازج. المسافة إلى بحيرة فايسنزيه: 42 كيلومتراً.
منتزه التسلق في غريفنبيرغ
هنا يمكنك أن تقفز مباشرةً إلى بحيرة غريفنبيرغ من خلال حبل الانزلاق. المسافة: 13 كيلومتراً.
مسارات المغامرات المائية غنوبنيتزباخ
ينتظرك على مسار كنيب الطبيعي على طول المضيق مع ملعب للمغامرات – مغامرة فريدة تتمحور حول المياه. المسافة: 14 كيلومتراً.
قرية الطبيعة والأعشاب إيرشن
كيفية استخدام النباتات البرية والطبية وصنع الكريمات الخاصة بك. المسافة: 27 كيلومتراً.
المشي لمسافات طويلة في غارنيتزنكلام
استمتع بالعيش وسط الطبيعة، وبالمشي على طول المضيق، حيث ستمر بعدد من الشلالات والجسور. المسافة: 25 كيلومتراً.
متحف غايلتال للتاريخ المحلي
اكتشف التاريخ والقصص المحلية في قلعة مودرندورف التي تعود للقرن الخامس عشر، مع المعارض الخاصة المنتظمة. المسافة: 26 كيلومتراً.
عطلات برفقة الكلاب في بحيرة فايسنزيه
للتخطيط لعطلة مع كلبك، يلزم إعداد جيد لضمان الاسترخاء والمرح بصحبة حيوانك الأليف. فالعديد من الفنادق على بحيرة فايسنزيه ترّحب بالضيوف الذين يجلبون كلابهم معهمن وبعض المضيفين يوفرون شاطئاً خاصاً مسيَّجاً للكلاب، وغرفة طعام منفصلة للضيوف وكلابهم، بالإضافة إلى أنشطة ممتعة للجميع ليشعروا بالراحة الكاملة ويستمتعوا بالبحيرة والطبيعة.
هذا ويعرف المضيفون الودودون الأماكن الثلاثة المخصصة للاستحمام للكلاب على بحيرة فايسنزيه.
أجمل الأماكن على ضفاف بحيرة فايسنزيه
تيخندورف
يمكن العثور على معظم المرافق المخصصة للضيوف في القرية المركزية مباشرةً على بحيرة فايسنزيه: من الفنادق ودور الضيافة والمطاعم إلى أماكن تأجير الدراجات ورحلات القوارب والسكك الحديدية الجبلية.
غاتشاخ
تحتل هذه القرية الصغيرة موقعاً مثالياً بشكل خاص وهي مرتفعة قليلاً فوق بحيرة فايسنزيه وتوفر إطلالة رائعة.
نويزاخ
هي قرية صغيرة تقع على الشاطئ الغربي لبحيرة وفايسنزيه، وتشتهر بجوها الهادئ ومناظرها الطبيعية الرائعة مع الغابات والمروج.
ناغل
تُعتبر هذه القرية الصغيرة القريبة من البحيرة نقطة انطلاق مثالية للمشي لمسافات طويلة، كما أنها أيضاً النقطة التي ترسوا فيها القوارب.
بحيرة فايسنزيه: لؤلؤة جبال الألب
يُمنح لقب "ألپين بيرلز" (لآلئ اللب) فقط للمناطق التي تلتزم بأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، كما يجب أن يتمكن الزوار في هذه المناطق من الاستمتاع بعطلة خالية من الضغوط، مريحة وملتزمة بيئياً في جبال الألب، لتستحق المنطقة الانضمام إلى سلسلة اللآلئ للعطلات المستدامة.
ومن ناحية ثانية، فإن الختم الرسمي للجودة يعترف بالحلول التي يقدمها منتزه فايسنزيه الطبيعي في مجال التنقل وحماية البيئة: مثل السكة الحديدية الجبلية التي تنقل المتنزّهين إلى المراعي والقمم الجبلية. كما يوفر حافلة صديقة للبيئة تتيح للزوّار التنقل بشكل يتماشى مع حماية المناخ. أما القوارب الآلية فلا تُستخدم إلا في حالات الإنقاذ أو للرحلات المجدولة.
مشهد طبيعي مليء بالحياة والتطلّع نحو المستقبل
تم منح بحيرة فايسنزيه لقب "منتزه طبيعي" لعدة خصائص مميزة: جمال الطبيعة المحيطة بها، الزراعة الموجودة في المنطقة، والحماية الصارمة التي تُفرض على المنطقة، حيث إن ثلثي الشاطئ غير متاح لأي إمكانيات تطوير. هذا ويُمنح لقب "منتزه طبيعي" فقط للمناطق التي تحافظ على مساحات واسعة من المناظر الطبيعية.
ومن ناحية ثانية، يجب أن تكون المناظر الطبيعية قد تم زراعتها على مدى قرون وفق تقنيات الزراعة التقليدية، وذلك لأن زراعة الغابات والمروج والمراعي الجبلية، والعناية بالمياه النقية، تسهم في تعزيز تنوع واسع من مختلف الأصناف. والنتيجة هي موقع يشجعك على الانغماس في جمال الطبيعة البكر والتواصل مع البيئة الطبيعية.