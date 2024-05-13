يجمع قصر شونبرون بين روعة التفاصيل الإمبراطورية والحدائق الباهرة والإطلالة الساحرة على فيينا، مما يجعله تحفة فنية قائمة بذاتها.

بدايات متواضعة ككوخ صيد

ترجع جذور قصر شونبرون إلى القرن الرابع عشر، عندما كان العقار يُعرف باسم "كاتربورغ". ولم يتولى آل هابسبورغ الأمر إلا في عام 1569، عندما اشترى الإمبراطور ماكسيميليان الثاني الملكية، بما في ذلك المنزل الرئيسي والإسطبلات والحدائق.

تقول الأسطورة إنه خلال رحلة صيد في عام 1612، اكتشف خليفة ماكسيميليان، الإمبراطور ماتيا، ينبوعاً للمياه، وقال: "Welch schooner Brunn!" أي "يا لها من نافورة جميلة!" ومن هنا وُلد اسم شونبرون. في ذلك الوقت، كان العقار بمثابة كوخ صيد وملاذ لعائلة هابسبورغ، قبل أن يتم توسيعه على مر القرون ليصبح قصراً رائعاً.

رؤى باروكية وروعة إمبراطورية

بعد تدميره خلال الحصار التركي عام 1683، قام الإمبراطور ليوبولد الأول بتكليف المعماري يوهان برنهارد فيشر فون إرلاخ ببناء مسكن جديد فاخر لابنه جوزيف الأول. كانت الخطط الأصلية تهدف لبناء نسخة ثانية عن قصر فرساي، لكن بسبب القيود المالية، لم تتحقق هذه الرؤية.

لم يتحول القصر إلى شكله الحالي الرائع إلا في عهد ماريا تيريزا، التي جعلت شونبرون مقرها الصيفي عام 1743. فقد صمّم المعماري نيكولاس باكاسي الغرف على طراز الروكوكو، بما يناسب الاحتفالات الملكية والشؤون الرسمية في تلك الفترة.

فخامة في كل زاوية

اليوم، يثعتبر شونبرون أكثر من مجرد قصر، فهو عمل فني متكامل: حدائقه الباروكية الواسعة ونافورة نبتون والآثار الرومانية تشكل معالم رائعة. ومن أبرز ما يميّزه أيضاً دفيئة النخيل، المعلم المعماري الرائع الذي يضم نباتات غريبة من جميع أنحاء العالم. أما حديقة حيوانات شونبرون، التي تأسست عام 1752، فهي أقدم حديقة حيوانات في العالم، وتمزج بين سحر الباروك وأقفاص الحيوانات الحديثة.

الأحداث التاريخية في شونبرون

لم يكن القصر مجرد المقر الرئيسي لعائلة هابسبورغ، بل كان مسرحاً للحظات تاريخية مهمة. فقد انعقد فيه مؤتمر فيينا عام 1814/1815، وفيه أيضاً استقبل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول نابليون الثالث. واليوم، لا تزال الشقق الفخمة تشهد على السلطة والدبلوماسية والحياة الإمبراطورية اليومية التي شهدها القصر في الماضي.