السفر المُيسر والاندماج الثقافي في النمسا
فنادق ومطاعم يسهل الوصول إليها، ومتاحف شاملة ورحلات مريحة في أجمل المناطق: عطلات مريحة في النمسا للجميع.
عطلات خالية من القلق في النمسا
تعني العطلات المُيسرة عدم وجود أي عوائق - لا في المباني ولا في الغرف، ولا في إمكانية التواصل ولا في المعلومات. أنت حر في الاستمتاع بإجازتك، والقيام بكل ما تريده وتجربة كل ما ترغب به، دون قيود.
إذا كنت تبحث عن مكان إقامة خالٍ من العوائق، فستجد العديد من الفنادق في النمسا التي تلبي احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة الإضافية. تتيح المعدات الخاصة للضيوف استخدام جميع المرافق: الغرف أو المطاعم أو التراس الشمسي. إلى جانب الأنشطة التي يسهل الوصول إليها في الطبيعة، يمكنك الاستمتاع بإجازة بلا حدود، حرفياً.
العطلة هي الوقت الذي يمكن للجميع فيه الاعتماد على الاحترام المتبادل. تقدم النمسا مرافق واسعة النطاق للضيوف ذوي الإعاقات الحركية أو الحسية، سواء في المدن أو في الطبيعة. لهذا الشأن، يعمد المضيفون إلى تجاوز حدود المتطلبات القانونية الإلزامية الخاصة بالعطلات المُيسّرة لضمان
عطلات مُيسّرة في المقاطعات النمساوية
الأنشطة وأماكن الإقامة الخالية من العوائق
نؤمن أن الفن والثقافة للجميع لذلك تضمن التدابير القانونية إمكانية الوصول الجسدي، ولكن من المهم أيضاً إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية. تلتزم العديد من المؤسسات الثقافية بهذا، وتقدم برامج شاملة ومثيرة.
تجارب ثقافية متاحة للجميع
أسئلة وأجوبة شائعة
أقصى قدر من الحرية للجميع
نصائح عملية لقضاء عطلات خالية من العوائق في النمسا
قائمة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة
البحث عن مكان إقامة خالٍ من العوائق
ابحث عن الأماكن التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة
عطلات على عجلات
السفر بدون عوائق مع خطوط السكك الحديدية النمساوية
دورات مياه المفتاح الأوروبي في فيينا
يتم تجهيز المراحيض العامة الخالية من العوائق بشكل مستمر بالقفل الأسطواني الأوروبي.