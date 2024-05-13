السفر المُيسر والاندماج الثقافي في النمسا

فنادق ومطاعم يسهل الوصول إليها، ومتاحف شاملة ورحلات مريحة في أجمل المناطق: عطلات مريحة في النمسا للجميع.

عطلات خالية من القلق في النمسا

تعني العطلات المُيسرة عدم وجود أي عوائق - لا في المباني ولا في الغرف، ولا في إمكانية التواصل ولا في المعلومات. أنت حر في الاستمتاع بإجازتك، والقيام بكل ما تريده وتجربة كل ما ترغب به، دون قيود.

إذا كنت تبحث عن مكان إقامة خالٍ من العوائق، فستجد العديد من الفنادق في النمسا التي تلبي احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة الإضافية. تتيح المعدات الخاصة للضيوف استخدام جميع المرافق: الغرف أو المطاعم أو التراس الشمسي. إلى جانب الأنشطة التي يسهل الوصول إليها في الطبيعة، يمكنك الاستمتاع بإجازة بلا حدود، حرفياً.

عطلات مُيسّرة في المقاطعات النمساوية

العطلة هي الوقت الذي يمكن للجميع فيه الاعتماد على الاحترام المتبادل. تقدم النمسا مرافق واسعة النطاق للضيوف ذوي الإعاقات الحركية أو الحسية، سواء في المدن أو في الطبيعة. لهذا الشأن، يعمد المضيفون إلى تجاوز حدود المتطلبات القانونية الإلزامية الخاصة بالعطلات المُيسّرة لضمان

بورغنلاند

كارينثيا

النمسا السفلى

النمسا العليا

سالزبورغرلاند

ستيريا

تيرول

فورارلبرغ

فيينا

الأنشطة وأماكن الإقامة الخالية من العوائق

تجارب ثقافية متاحة للجميع

نؤمن أن الفن والثقافة للجميع لذلك تضمن التدابير القانونية إمكانية الوصول الجسدي، ولكن من المهم أيضاً إزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية. تلتزم العديد من المؤسسات الثقافية بهذا، وتقدم برامج شاملة ومثيرة.

دليل المتاحف الشامل

قصر شلوس هوف

متحف لينتوس للفنون

متحف هالين السلتي

دومكوارتر

متحف سالزبورغ

جولة السمع واللمس في غراتس

قاعة مهرجان إيرل

متحف فورارلبرغ

بيت مهرجان بريغنز

متحف تاريخ الفن

متحف دوم

قصر شونبرون

أسئلة وأجوبة شائعة

تقدم النمسا مجموعة واسعة من الخيارات لضمان شعور الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة بالترحيب. سواء كان الأمر يتعلق بالمشي على الكراسي المتحركة أو المشايات أو عربات الأطفال، أو لمن يعانون من آلام الركبة أو إعاقات أخرى، فإن النمسا لديها ما يناسب الجميع. سواء كنت تبحث عن مسارات ترفيهية للمشي أو التدحرج أو القيادة، أو تبحث عن أنشطة أكثر نشاطاً، فستجد الكثير من الخيارات المتاحة في العديد من المناطق، حتى في الجبال.

إن الإدماج في المتاحف لا يقتصر على إمكانية الوصول المادي. بل يتعلق الأمر بضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التخطيط والاستمتاع بزياراتهم للمتاحف بشكل مستقل. ويتضمن هذا جعل محتوى المعرض والمجموعات والموضوعات متاحة من خلال حواس متعددة وقنوات معلومات. كما تعد الأشكال الشاملة للأحداث والجولات الإرشادية وورش العمل أساسية لهذا النهج.

يقدم دليل المتحف الشامل إرشادات حول ما يمكنك تجربته في جميع أنحاء النمسا.

العطلة الحقيقية هي عندما يستطيع الجميع الاعتماد على الاحترام المتبادل والاعتبار. ويشمل ذلك المرافق التي تلبي الاحتياجات المحددة للضيوف ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو الإعاقات الحسية. تقدم النمسا هذه المرافق على نطاق واسع، سواء في المدن أو في الطبيعة. ويتجاوز العديد من المضيفين في النمسا المتطلبات القانونية، ويكرسون جهوداً كبيرة لضمان إمكانية الوصول. تقدم جميع المقاطعات التسع مجموعة واسعة من الخيارات حتى يشعر كل ضيف بالراحة التامة.

يوجد العديد من أنواع أماكن الإقامة في النمسا، بما في ذلك الفنادق الطبيعية، مزارع العطلات، النُزل الريفية، المنشآت التي تديرها العائلات وشقق العطلات، وجميعها يقدم خيارات يمكن الوصول إليها بسهولة. تضمن الميزات الخاصة للضيوف سهولة الوصول إلى جميع المرافق، مثل الدخول الخالي من العوائق إلى الغرف، المطاعم، التراسات الشمسية والعديد من الإضافات المريحة الأخرى. عند يجتمع كل ذلك مع غنى الأنشطة الترفيهية الخالية من العوائق في الطبيعة، تصبح العطلة في النمسا لا حدود لها حقاً.

أقصى قدر من الحرية للجميع

نصائح عملية لقضاء عطلات خالية من العوائق في النمسا

قائمة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة التحقق من السفر

البحث عن مكان إقامة خالٍ من العوائق

الإقامة (الرابط باللغة الألمانية فقط)

ابحث عن الأماكن التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة

الخريطة

عطلات على عجلات

بوابة معلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

السفر بدون عوائق مع خطوط السكك الحديدية النمساوية

أو بي بي

دورات مياه المفتاح الأوروبي في فيينا

يتم تجهيز المراحيض العامة الخالية من العوائق بشكل مستمر بالقفل الأسطواني الأوروبي.

المفتاح الاوروبي

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً