الوصول إلى النمسا بالطائرة
السفر بالطائرة إلى النمسا من ..
في قاعات المغادرة في المبنيين 1 و 3، وكذلك في صالة الوصول في المبنى رقم 3، توجد مكاتب معلومات خاصة بالمطار. تتوفر خدمة معلومات الطيران الهاتفية على مدار 24 ساعة يومياً على الرقم التالي: +43-1-7007-0.
من المطار إلى المدينة
سواء بالقطار أو التاكسي أو الحافلة - هناك طرق مختلفة للوصول إلى المدينة.
المواصلات العامة
يربط قطار مطار المدينة (سي أي تي) المطار بمركز المدينة (محطة فيينا ميتي) خلال 16 دقيقة فقط.
بالنسبة للرحلات الجوية مع شركات طيران معينة، توجد مكاتب لتسجيل الوصول في محطة City Air Terminal Wien-Mitte. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلات لتسجيل الأمتعة وحقائب اليد. ويمكن للمسافرين تسجيل وصول أمتعتهم قبل 75 دقيقة من موعد المغادرة أو في المساء السابق لرحلتهم وسيحصلون أيضاً على بطاقة الصعود إلى الطائرة.
تقوم خطوط مطار فيينا بتشغيل الحافلات بين مطار فيينا-شفيتشات ومراكز النقل الهامة.
يُعد قطار النقل السريع (أس- باهن) وسيلة اقتصادية للتنقل بين مدينة فيينا ومطارها. هذا وتستغرق مدة السفر حوالي 25 دقيقة من فيينا ميتي، حيث يتوفر القطار كل 30 دقيقة تقريباً.
تنطلق قطارات "آي سي إي" كل ساعتين تقريباً من مطار فيينا عبر محطة فيينا المركزية و فيينا ميدلينغ، مباشرةً إلى سانت بولتن ولينز.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى مطار فيينا هنا.
سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة
سيارات أجرة المطار هي سيارات أجرة خاصة مخصصة للرحلات من وإلى المطار فقط. ويجب الحجز مسبقاً وتفرض رسوم ثابتة تشمل الأمتعة من دون أي رسوم إضافية للرحلة الفارغة.
لرحلات من فيينا إلى المطار (يُرجى طلب "سيارة أجرة المطار" عند الحجز)، يتم إضافة رسوم إضافية لرحلة العودة للسيارة الفارغة.
مطارات أخرى في النمسا
مطارات قريبة في الدول المجاورة
النمسا الغربية
إذا كنت تخطط لزيارة المناطق الغربية من النمسا، مثل تيرول وسالزبورغ وفورارلبرغ، فإن السفر إلى زيورخ (سويسرا) أو ميونيخ (ألمانيا) يُعد من البدائل الرائعة، حيث تتوفر رحلات الطيران من قِبل خطوط لوفتهانزا والسويسرية وغيرها. كما توفر شركة أو بي بي للسكك الحديدية النمساوية رحلات قطار من ميونيخ وزيوريخ إلى جميع المدن الرئيسية في النمسا.
النمسا الشرقية
في حين أن مطار فيينا هو مركز الطيران الرئيسي لشرق النمسا، فإن العديد من شركات الطيران تسيّر رحلات أيضاً إلى مطار براتيسلافا في سلوفاكيا، والذي يقع على بُعد 50 كم / 30 ميل فقط من فيينا.
النمسا الجنوبية
يمكنك الوصول بسهولة إلى جنوب النمسا عن طريق السفر إلى مطار ليوبليانا في سلوفينيا.
موقف السيارات في المطار
أماكن وقوف السيارات A وC، موقف السيارات 3 و4، موقف السيارات لفترات قصيرة
قاعات المغادرة
يُسمح لك بالتوقف أمام قاعات المغادرة للسماح للركاب بالصعود أو النزول.
التكلفة هي 2.90 يورو لكل 15 دقيقة (الوقوف لعشر دقائق يكون مجانياً)
مواقف سيارات في محيط مطار فيينا:
· موقف توم
· باركتيغر
معلومات مهمة للركاب في لمحة سريعة
حقائب اليد/ الحقائب الصغيرة داخل الطائرة
تنطبق اللوائح الأمنية للاتحاد الأوروبي الخاصة بحقائب اليد على جميع الرحلات المغادرة والمستمرة من مطارات الاتحاد الأوروبي وكذلك من أيسلندا والنرويج وسويسرا.
التحقق من هوية الركاب أثناء الصعود
نظراً للوائح الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لدى الركاب بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقة هوية تحمل صورة جاهزة عند بوابة المغادرة لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان. الهدف من هذه العملية هو ضمان أن تكون تذكرة الصعود مستخدمة فعلاً من قبل الشخص الذي قدم التذكرة عند تسجيل الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق مما إذا كانت وثائق السفر المقدمة تتوافق مع لوائح الدخول للوجهة المعنية، وذلك لتجنب أي إزعاج للمسافر عند الوصول.
التحقق من الهوية
يجب أن تكون الرحلات الجوية (الدولية، أو منطقة شنغن أو خارج منطقة شنغن) مصحوبة بوثيقة سفر صالحة (جواز سفر أو بطاقة هوية)، في حين لا تُعتبر رخصة القيادة كوثيقة سفر.
جوازات سفر الأطفال
يحتاج كل طفل إلى جواز سفر خاص به، فالدخول على جواز سفر الوالد لم يعد صالحاً.
نصيحة: السفر مع الأطفال
خدمات الخطوط الجوية النمساوية
أهم الأسئلة والأجوبة عن رحلتك
أهم أرقام الطوارئ
• رقم الطوارئ الأوروبي 112
• فرقة الإطفاء 122
• الشرطة 133
• سيارة إسعاف 144
خدمات الأعطال
• خدمة الأعطال الطارئة ÖAMTC 120
• خدمة الأعطال الطارئة ARBÖ 123
• الإنقاذ الجبلي 140
• طبيب تحت الطلب 141