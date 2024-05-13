الوصول إلى النمسا بالطائرة

توفر النمسا شبكة مثالية من رحلات الطيران. فبالإضافة إلى فيينا التي تُعتبر مركز البلاد، توجد مطارات أخرى متصلة بالكثير من الرحلات الدولية.

السفر بالطائرة إلى النمسا من ..

مع متوسط زمن طيران مباشر يبلغ ساعتين فقط من معظم المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة إلى الوجهات الشهيرة في النمسا، تُعتبر الرحلات الجوية إلى النمسا من أسرع الخيارات وأكثرها سهولة وملاءمة من حيث التكلفة للسفر.

 

نصيحة حول شركة الطيران: الخطوط الجوية البريطانية

 

تقوم الخطوط الجوية البريطانية بتسيير رحلات إلى النمسا منذ عام 1980، وهي الآن تنقل حوالي 30 ألف راكب من وإلى النمسا سنوياً. تقوم الشركة بتنظيم رحلات من مطار لندن هيثرو إلى كل من فيينا، سالزبورغ، وإنسبروك.

·        مدة الرحلة من لندن إلى فيينا: ساعتان

تتوفر العديد من الخيارات عند حجز رحلة إلى النمسا، حيث تقدم شركة الطيران الوطنية النمساوية، الخطوط الجوية النمساوية، رحلات مباشرة إلى فيينا من شيكاغو، لوس أنجلوس، نيويورك (JFK)، نيوارك، واشنطن العاصمة، وبوسطن (ابتداءً من 1 يوليو 2024).

·        مدة الرحلة من نيويورك/ جاي أف كاي إلى فيينا: 8.5 ساعة

·        مدة الرحلة من نيوارك إلى فيينا: 8.5 ساعة

·        مدة الرحلة من شيكاغو إلى فيينا- 10 ساعات

·        مدة الرحلة من العاصمة واشنطن إلى فيينا: 9 ساعات

للسفر إلى فيينا، تتوفر عروض شاملة من سيدني وملبورن وبريسبان وأديلايد وبيرث مع الخطوط الجوية التايلاندية الدولية وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

هذا وتتشارك الخطوط الجوية النمساوية (النقل الوطني النمساوي) مع الخطوط الجوية التيلاندية لتوفر رحلات عبر بانكوك إلى أستراليا.

إذا كنت تخطط لزيارة المناطق الغربية من النمسا، مثل تيرول، وسالزبورغ، وفورارلبيرغ، يمكنك ان تسافر عبر مطارَي زيورخ أو ميونيخ، حيث تكون أوقات الرحلات إلى هذه الوجهات مماثلة تقريباً لتلك المتجهة إلى فيينا، ويمكنك اختيار شركات طيران إضافية مثل الاتحاد، ولوفتهانزا، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط السويسرية. كما تقدم السكك الحديدية الوطنية النمساوية (أو بي بي) خدمات قطار مباشرة من ميونيخ وزيورخ إلى أي مدينة رئيسية في النمسا.

·        وقت الطيران: 20.5 ساعة

يرجى العلم أن المواطنين الهنود يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى النمسا. يمكنك أن تجد المزيد من المعلومات هنا.

نصيحة حول شركة الطيران: طيران الهند

طيران الهند هي شركة الطيران الرائدة في الهند وواحدة من أكثر مقدمي خدمات الطيران شمولاً هناك. فمنذ عام 2016، تقوم شركة الطيران الوطنية الهندية بتشغيل خدمات نقل بدون توقف بين فيينا ونيودلهي. وقد تمكن العملاء من الاستمتاع بطائرة "دريملاينر" الحديثة من طراز بوينغ 787، التي توفر مرافق عالمية المستوى للركاب، مع 18 مقعداً في درجة الأعمال و238 مقعداً في الدرجة السياحية.

مدة الرحلة من نيودلهي إلى فيينا: 11 ساعة

السفر من / إلى مطار فيينا

في قاعات المغادرة في المبنيين 1 و 3، وكذلك في صالة الوصول في المبنى رقم 3، توجد مكاتب معلومات خاصة بالمطار. تتوفر خدمة معلومات الطيران الهاتفية على مدار 24 ساعة يومياً على الرقم التالي: +43-1-7007-0.

من المطار إلى المدينة

سواء بالقطار أو التاكسي أو الحافلة - هناك طرق مختلفة للوصول إلى المدينة.

المواصلات العامة

يربط قطار مطار المدينة (سي أي تي) المطار بمركز المدينة (محطة فيينا ميتي) خلال 16 دقيقة فقط.

بالنسبة للرحلات الجوية مع شركات طيران معينة، توجد مكاتب لتسجيل الوصول في محطة City Air Terminal Wien-Mitte. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلات لتسجيل الأمتعة وحقائب اليد. ويمكن للمسافرين تسجيل وصول أمتعتهم قبل 75 دقيقة من موعد المغادرة أو في المساء السابق لرحلتهم وسيحصلون أيضاً على بطاقة الصعود إلى الطائرة.

تقوم خطوط مطار فيينا بتشغيل الحافلات بين مطار فيينا-شفيتشات ومراكز النقل الهامة.

يُعد قطار النقل السريع (أس- باهن) وسيلة اقتصادية للتنقل بين مدينة فيينا ومطارها. هذا وتستغرق مدة السفر حوالي 25 دقيقة من فيينا ميتي، حيث يتوفر القطار كل 30 دقيقة تقريباً.

تنطلق قطارات "آي سي إي" كل ساعتين تقريباً من مطار فيينا عبر محطة فيينا المركزية و فيينا ميدلينغ، مباشرةً إلى سانت بولتن ولينز.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى مطار فيينا هنا.

سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة

سيارات أجرة المطار هي سيارات أجرة خاصة مخصصة للرحلات من وإلى المطار فقط. ويجب الحجز مسبقاً وتفرض رسوم ثابتة تشمل الأمتعة من دون أي رسوم إضافية للرحلة الفارغة.

لرحلات من فيينا إلى المطار (يُرجى طلب "سيارة أجرة المطار" عند الحجز)، يتم إضافة رسوم إضافية لرحلة العودة للسيارة الفارغة.

مطارات أخرى في النمسا

مطارات قريبة في الدول المجاورة

النمسا الغربية

إذا كنت تخطط لزيارة المناطق الغربية من النمسا، مثل تيرول وسالزبورغ وفورارلبرغ، فإن السفر إلى زيورخ (سويسرا) أو ميونيخ (ألمانيا) يُعد من البدائل الرائعة، حيث تتوفر رحلات الطيران من قِبل خطوط لوفتهانزا والسويسرية وغيرها. كما توفر شركة أو بي بي للسكك الحديدية النمساوية رحلات قطار من ميونيخ وزيوريخ إلى جميع المدن الرئيسية في النمسا.

النمسا الشرقية

في حين أن مطار فيينا هو مركز الطيران الرئيسي لشرق النمسا، فإن العديد من شركات الطيران تسيّر رحلات أيضاً إلى مطار براتيسلافا في سلوفاكيا، والذي يقع على بُعد 50 كم / 30 ميل فقط من فيينا.

النمسا الجنوبية

يمكنك الوصول بسهولة إلى جنوب النمسا عن طريق السفر إلى مطار ليوبليانا في سلوفينيا.

موقف السيارات في مطار فيينا

موقف السيارات في المطار

أماكن وقوف السيارات A وC، موقف السيارات 3 و4، موقف السيارات لفترات قصيرة

قاعات المغادرة

يُسمح لك بالتوقف أمام قاعات المغادرة للسماح للركاب بالصعود أو النزول.

التكلفة هي 2.90 يورو لكل 15 دقيقة (الوقوف لعشر دقائق يكون مجانياً)

مواقف سيارات في محيط مطار فيينا:

·        موقف توم

·        موقف باندا

·        باركتيغر

·        بارك أند فلاي

·        مازور باركن

معلومات مهمة للركاب في لمحة سريعة

حقائب اليد/ الحقائب الصغيرة داخل الطائرة

تنطبق اللوائح الأمنية للاتحاد الأوروبي الخاصة بحقائب اليد على جميع الرحلات المغادرة والمستمرة من مطارات الاتحاد الأوروبي وكذلك من أيسلندا والنرويج وسويسرا.

التحقق من هوية الركاب أثناء الصعود

نظراً للوائح الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون لدى الركاب بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقة هوية تحمل صورة جاهزة عند بوابة المغادرة لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان. الهدف من هذه العملية هو ضمان أن تكون تذكرة الصعود مستخدمة فعلاً من قبل الشخص الذي قدم التذكرة عند تسجيل الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق مما إذا كانت وثائق السفر المقدمة تتوافق مع لوائح الدخول للوجهة المعنية، وذلك لتجنب أي إزعاج للمسافر عند الوصول.

التحقق من الهوية

يجب أن تكون الرحلات الجوية (الدولية، أو منطقة شنغن أو خارج منطقة شنغن) مصحوبة بوثيقة سفر صالحة (جواز سفر أو بطاقة هوية)، في حين لا تُعتبر رخصة القيادة كوثيقة سفر.

جوازات سفر الأطفال

يحتاج كل طفل إلى جواز سفر خاص به، فالدخول على جواز سفر الوالد لم يعد صالحاً.

نصيحة: السفر مع الأطفال

خدمات الخطوط الجوية النمساوية

أهم الأسئلة والأجوبة عن رحلتك

هناك العديد من الخيارات المتاحة: الخيار الأسرع هو قطار مطار المدينة (سي أي تي)، الذي يعمل بدون توقف بين المطار ومركز المدينة. أرخص خيار مع فترات توقف متوسطة فهو قطار أس- باهن، والذي يعمل كل نصف ساعة. تتوقف قطارات آي سي إي أيضاً بانتظام في محطة فيينا المركزية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم خطوط مطار فيينا بتشغيل الحافلات إلى مختلف مراكز النقل الهامة.

نعم، يحتاج الأطفال أيضاً إلى جواز سفر أو بطاقة هوية خاصة بهم لدخول النمسا.

كنك العثور على معلومات حول الجدول الزمني والأسعار على موقع أو بي بي www.oebb.at (السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية).

أهم أرقام الطوارئ

• رقم الطوارئ الأوروبي 112

• فرقة الإطفاء 122

• الشرطة 133

• سيارة إسعاف 144

خدمات الأعطال

• خدمة الأعطال الطارئة ÖAMTC 120

• خدمة الأعطال الطارئة ARBÖ 123

• الإنقاذ الجبلي 140

• طبيب تحت الطلب 141

