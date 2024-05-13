الوصول إلى النمسا بالطائرة

السفر من / إلى مطار فيينا

في قاعات المغادرة في المبنيين 1 و 3، وكذلك في صالة الوصول في المبنى رقم 3، توجد مكاتب معلومات خاصة بالمطار. تتوفر خدمة معلومات الطيران الهاتفية على مدار 24 ساعة يومياً على الرقم التالي: +43-1-7007-0.

من المطار إلى المدينة

سواء بالقطار أو التاكسي أو الحافلة - هناك طرق مختلفة للوصول إلى المدينة.

المواصلات العامة

يربط قطار مطار المدينة (سي أي تي) المطار بمركز المدينة (محطة فيينا ميتي) خلال 16 دقيقة فقط.

بالنسبة للرحلات الجوية مع شركات طيران معينة، توجد مكاتب لتسجيل الوصول في محطة City Air Terminal Wien-Mitte. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلات لتسجيل الأمتعة وحقائب اليد. ويمكن للمسافرين تسجيل وصول أمتعتهم قبل 75 دقيقة من موعد المغادرة أو في المساء السابق لرحلتهم وسيحصلون أيضاً على بطاقة الصعود إلى الطائرة.

تقوم خطوط مطار فيينا بتشغيل الحافلات بين مطار فيينا-شفيتشات ومراكز النقل الهامة.

يُعد قطار النقل السريع (أس- باهن) وسيلة اقتصادية للتنقل بين مدينة فيينا ومطارها. هذا وتستغرق مدة السفر حوالي 25 دقيقة من فيينا ميتي، حيث يتوفر القطار كل 30 دقيقة تقريباً.

تنطلق قطارات "آي سي إي" كل ساعتين تقريباً من مطار فيينا عبر محطة فيينا المركزية و فيينا ميدلينغ، مباشرةً إلى سانت بولتن ولينز.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى مطار فيينا هنا.

سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة

سيارات أجرة المطار هي سيارات أجرة خاصة مخصصة للرحلات من وإلى المطار فقط. ويجب الحجز مسبقاً وتفرض رسوم ثابتة تشمل الأمتعة من دون أي رسوم إضافية للرحلة الفارغة.

لرحلات من فيينا إلى المطار (يُرجى طلب "سيارة أجرة المطار" عند الحجز)، يتم إضافة رسوم إضافية لرحلة العودة للسيارة الفارغة.

