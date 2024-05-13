من الطيران إلى سكك الحديد

أصبح الوصول إلى المدن والمناطق الجبلية في النمسا أكثر سهولة من أي وقت مضى. فبدلاً من استئجار سيارة قبل أو بعد رحلة طويلة أو التعامل مع خدمات النقل المعقدة، يمكنك الصعود إلى القطار مباشرةً من مطار فيينا الدولي والانطلاق في رحلتك، أو الوصول براحة إلى المطار.

• من مطار فيينا، تنطلق قطارات رايلجيت مرتين في الساعة إلى سالزبورغ، مدينة موتسارت و"صوت الموسيقى".

• توجد رحلات كل ساعة إلى إنسبروك، عاصمة تيرول في قلب جبال الألب النمساوية.

• وعلى الأقل كل ساعتين، يمكنك السفر من مطار فيينا إلى سانت أنتون وبريغينز في أقصى غرب النمسا.

• جديد: خدمة يومية متأخرة من مطار فيينا إلى لينز الساعة 00:02 وإلى غراتس الساعة 21:33.