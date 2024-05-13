تعرّف على النمسا عبر القطار
أصبح الوصول إلى النمسا والتنقل فيها بالقطار أسهل من أي وقت مضى. وما أفضل طريقة للسفر من الجلوس على مقعد مريح، مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة للجبال، والوديان الخصبة، والمدن التاريخية، والقرى الساحرة التي تمر بها أمام نافذتك؟
خمسة أسباب تجعلنا نحب السفر بالقطار في النمسا
قطارات نايتجيت الجديدة من ÖBB
تضمن قطارات نايتجيت من الجيل الجديد رحلة مريحة ومسترخية وسريعة تصل سرعتها إلى 230 كم/س. استيقظ وأنت تشعر بالراحة التامة عند الوصول إلى وجهتك!
مقصورات صغيرة للسفر المنفرد
إذا كنت تقدّر الخصوصية والهدوء، يمكنك الآن حجز مقصورة خاصة بنمط البود. كما تتوفر كبائن صغيرة متجاورة مزودة بباب منزلق.
الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال
هل تحب القليل من الراحة الإضافية أثناء السفر نهاراً؟ ابدأ عطلة الأحلام مع خدمات إضافية في الدرجة الأولى أو درجة الأعمال.
أصناف القطارات
رايلجيت
يقدّم قطار رايلجيت عربات مريحة إضافية، وخدمة واي فاي مجانية على متن القطار، واتصالات سريعة. بسرعة تصل إلى 230 كم/س (140 ميل/س)، يمكنك الآن الوصول من مطار فيينا الدولي إلى محطة سالزبورغ الرئيسية في غضون ساعتين و49 دقيقة فقط. كما تتوفر خدمة من مطار فيينا إلى سانت أنتون أم أرلبيرغ في غرب النمسا، حيث يأخذك قطار ÖBB Railjet إلى وجهة التزلج التي تحلم بها في أقل من 6 ساعات.
نايتجيت
مع قطار نايتجيت، يمكنك السفر براحة أثناء نومك في عربات النوم المريحة، والكنبات، وعربات المقاعد. وفي صباح اليوم التالي، ستصل إلى وجهتك منتعشاً تماماً، لتجد نفسك مباشرةً في وسط المدينة. تأخذك مسارات نايتجيت إلى جميع أنحاء النمسا، بما في ذلك سالزبورغ، فيينا، إنسبروك، بريغينز، وأرلبيرغ، وغيرها. تتراوح عربات النوم والكنبات بين سرير واحد وستة أسرة، لتستوعب مجموعات بأعداد مسافرين مختلفة، مع إمكانية اختيار مستوى الخصوصية الذي تفضّله.
خيارات التذاكر
الدرجة الاقتصادية
درجة الاقتصاد في السكك الحديدية النمساوية لا تنطوي على الخدمات الأساسية فقط. فالمقاعد الحديثة والمريحة في القطارات المكيفة بالكامل، مجهزة بمقابس كهرباء وطاولات. كما تتوفر خدمة الواي فاي في العديد من القطارات، كما أن البسترو الصغير على متن القطار يقع على بعد خطوات قليلة فقط.
الدرجة الأولى
للحصول على ترقية، اختر الدرجة الأولى، حيث توفر لك مقاعد قابلة للتعديل، ومساحة أكبر للأرجل وعلى الجانبين، وطاولات واسعة جداً، ومقابس كهرباء عند كل مقعد. يمكنك أيضاً طلب الطعام والشراب مباشرةً إلى مقعدك!
درجة رجال الأعمال
راحة قصوى تنتظرك في درجة الأعمال، التي تتميز بفخامة أكبر من الدرجة الأولى! توفر هذه الدرجة، مسافة قصوى بين المقاعد، وأغطية جلدية، ومسنداً للأرجل، وأضواء قراءة، ومساحة واسعة للطاولة، مما يجعلها المكان المثالي للاسترخاء التام.
أصبح الوصول إلى المدن والمناطق الجبلية في النمسا أكثر سهولة من أي وقت مضى. فبدلاً من استئجار سيارة قبل أو بعد رحلة طويلة أو التعامل مع خدمات النقل المعقدة، يمكنك الصعود إلى القطار مباشرةً من مطار فيينا الدولي والانطلاق في رحلتك، أو الوصول براحة إلى المطار.
• من مطار فيينا، تنطلق قطارات رايلجيت مرتين في الساعة إلى سالزبورغ، مدينة موتسارت و"صوت الموسيقى".
• توجد رحلات كل ساعة إلى إنسبروك، عاصمة تيرول في قلب جبال الألب النمساوية.
• وعلى الأقل كل ساعتين، يمكنك السفر من مطار فيينا إلى سانت أنتون وبريغينز في أقصى غرب النمسا.
• جديد: خدمة يومية متأخرة من مطار فيينا إلى لينز الساعة 00:02 وإلى غراتس الساعة 21:33.
حجز المقاعد مسبقاً
احجز مقعدك مسبقاً على موقع السكك الحديدية النمساوية مقابل رسوم بسيطة! (3 يورو على القطارات الداخلية).
تتيح معظم القطارات حجز المقاعد مسبقاً، مما يسهل السفر مع الآخرين ويضمن لك مقعداً بجانب النافذة. عند حجز قطار ليلي، سيتم تخصيص مقعد أو سرير لك تلقائياً دون أي تكلفة إضافية.
قم بتقسيم رحلتك
هل ترغب في النزول من القطار أثناء الرحلة لاستكشاف المناطق المختلفة؟ لا مشكلة، طالما بقيت على نفس المسار وأكملت رحلتك خلال يومين. هذا يعني أنه يمكنك شراء تذكرة من فيينا إلى سالزبورغ واكتشاف مدن أقل شهرة مثل لينز أو ويلس على الطريق! أو التوقف مؤقتاً في إنسبروك الخلابة في طريقك نحو جبال النمسا الغربية.
· فببنا-سالزبورغ: أقل من 2,5 ساعات على متن قطار رايلجيت من ÖBB
· سالزبورغ- إنسبروك: أقل من ساعتين على متن قطار رايلجيت من ÖBB
· إنسبروك- بريغينز: ابتداءً من 2.5 ساعات
· فيينا- غراتس: ساعتين و38 دقيقة
· غراتس- لينز: ابتداءً من 3 ساعات تقريباً
· غراتس- إنسبروك: ابتداءً من 6 ساعات تقريباً
تطبيقات مفيدة
تطبيق ÖBB
يمكنك الآن إدارة تجربة الحجز بالكامل من خلال تطبيق ÖBB، الذي يعمل كرفيق سفر رقمي متكامل. احجز تذكرتك عبر التطبيق، قم بحجز مقعدك، واحصل على تذكرتك مباشرة على هاتفك أو جهازك اللوحي. كما يعرض التطبيق تحديثات السفر لحظة بلحظة وفقاً لمسار رحلتك، لتكون مستعداً لأي تغييرات!
تطبيق التنقل المشترك
مع خدمات التنقل الذكية من ÖBB، يمتد التنقل ليشمل جولات ما بعد محطة القطار: يمكنك الذهاب إلى العمل بالقطار، ركوب سكوتر كهربائي في المدينة، القيام برحلة بسيارة مستأجرة، أو ربما تفضل التجول بالدراجة – الخيارات كثيرة. ولا يجد المستخدم أي صعوبة في العثور على الخدمات الجديدة، حجزها، ودفع تكلفتها عبر تطبيق Wegfinder، الذي يجمع كل الخيارات في تطبيق واحد. كما يمكنك مقارنة المسارات المختلفة بسهولة.
وفّر المال خلال رحلاتك
تذكرة ÖBB SparSchiene
تذكرة ÖBB SparSchiene مثالية لمن يخططون لرحلاتهم مسبقاً. يمكنك السفر بالدرجة الثانية في اتجاه واحد من فيينا إلى غراتس، على سبيل المثال، ابتداءً من 9.90 يورو للشخص الواحد.*
• يمكن حجزها عبر الإنترنت فقط
• صالحة لقطار محدد، في يوم محدد، ولرحلة في اتجاه واحد فقط
• عدد محدود من التذاكر، ولا يمكن التبادل أو الاسترداد، ولا يشمل خصم بطاقة Vorteilscard (بطاقة السكك الحديدية النمساوية)
*يمكن الحجز قبل الرحلة حتى 180 يوماً. تطبق الشروط والأحكام الحالية لتذكرة SparSchiene Austria.
البطاقات المدمجة
ادمج رحلتك بالقطار مع تذكرة تزلج في الشتاء أو دخول المعالم السياحية والفعاليات المحلية في الصيف. من العروض الثقافية إلى العروض العائلية والتجارب المتنوعة، اختر المزيج الذي يناسب خطط عطلتك!
بطاقات Interrail للنمسا والعالم
لتغطية جميع أنحاء النمسا بالقطار، نوصي ببطاقة Interrail Austria، التي تتيح لك السفر بلا حدود على متن قطارات ÖBB لمدة 3، 4، 5، 6 أو 8 أيام غير متتالية تختارها خلال شهر واحد.
بالطبع، تشمل بطاقة Global Pass النمسا أيضاً، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى السفر بالقطار في 33 دولة.