المسائل النقدية
باعتبارنا عضوا في الجماعة الأوروبية وجزءاً من الاتحاد الاقتصادي والنقدي، فإننا نستخدم اليورو كعملة مشتركة، وهذا يجعل رحلتك أسهل بكثير، حيث لا توجد حاجة (في كثير من الأحيان) لتبادل الأموال ويمكنك التركيز بشكل كامل على تجارب عطلتك. وباعتبار أن اليورو عملة مستقرة، فإن عمليات الشراء والمدفوعات ممكنة في كل مكان دون أي مشاكل.
لذا سيكون بإمكانك التفرّغ لاستكشاف الثقافة الغنية ووتجربة تخصصات الطهي والاستمتاع بكرم الضيافة النمساوية.
النمسا عضو في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة بالمجمل. وكجزء من اعتماد عملة موحدة، تم استبدال الشلن باليورو اعتباراً من 1 يناير 2002.
وبالتالي، يمكن للضيوف من منطقة اليورو الدفع في النمسا بعملتهم المعتادة، في حين يجب على الضيوف من البلدان التي تستخدم عملات أجنبية، مراقبة سعر الصرف الحالي.
يمكن للسياح الذين يقيمون خارج الاتحاد الأوروبي استرداد ضريبة القيمة المضافة النمساوية بموجب شروط معينة.
من ينانير 2002، يتم تداول الأوراق النقدية والعملات المعدنية التالية باليورو:
• الأوراق النقدية ذات القيم الاسمية 5، 10، 20، 50، 100، 200 و500 يورو
• عملات معدنية من فئة 1 و2 يورو بالإضافة إلى 1 و2 و5 و10 و20 و50 سنتاً
يمكن استيراد وتصدير عملات الدفع المحلية والأجنبية بكميات غير محدودة. ومع ذلك، يجب على المسافرين الذين يحملون 10 آلاف يورو أو أكثر نقداً، أن يقوموا بالتصريح بها والتسجيل عند الدخول.
يُنصح بحمل كميات صغيرة من المال لتجنب فقدانه في حالة السرقة. ولتسهيل القيام بالمشتريات الصغيرة، يُفضل دائماً أن يكون لديك بعض النقود في النمسا. بالإضافة إلى ذلك، من الحكمة تخطيط نفقاتك بشكل تقريبي مسبقاً، حيث إن استبدال كميات كبيرة من النقود قد يكون مكلفاً وليس دائماً ممكناً (مثل العملات المعدنية).
يمكن صرف العملات الأجنبية في العديد من البنوك ومكاتب الصرافة ومكاتب البريد. عند التبديل، يجدر مقارنة مكاتب الصرافة لتجنب سعر الصرف الضعيف والرسوم المرتفعة.
تفتح البنوك في النمسا عموماً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة بين الساعة 8 صباحاً و3 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، ومن 1.30 ظهراً إلى 5.30 مساءً.
يمكن سحب المال من أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. يتم قبول بطاقات مايسترو، وماستر كارد، واميريكان إكسبرس وفيزا، وديانرز، المحلية والأجنبية. ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم على عمليات السحب.
الدفع بالبطاقة
في النمسا، يُقبل الدفع بالبطاقات المصرفية من قِبل العديد من المتاجر ومحطات الوقود والفنادق والمطاعم، ولكن ليس جميعها. وعادةً يمكن معرفة ما هي ما البطاقات المقبولة من خلال الشعار الموجود داخل المؤسسات (غالباً على الباب الأمامي). كما أنه لا تُفرض أي رسوم على الضيوف من منطقة اليورو في العادة.
نصائح مفيدة:
• محدد موقع أجهزة الصراف الآلي العالمية - فيزا
• محدد موقع أجهزة الصراف الآلي العالمية - ماستركارد
نصائح لقضاء عطلة خالية من القلق
من خلال موقع Bankomat-Suche الإلكتروني، يمكنك العثور بسرعة على أقرب جهاز صراف آلي (الموقع باللغة الألمانية).
يُرجى الانتباه دائماً إلى الحد الأقصى لبطاقة الائتمان. فعند استلام سيارة مستأجرة على سبيل المثال، غالباً ما يُطلب منك إيداع مبلغ مسبق، وعندها يمكن الوصول إلى الحد الأقصى للبطاقة بسرعة.
احتفظ بوسائل الدفع المختلفة بشكل منفصل لكي تبقى آمناً في حالة السرقة، وقم بإلغاء البطاقات في أسرع وقت ممكن في حالة فقدانها أو سرقتها.
على الرغم من قبولها في الفنادق والمطاعم الكبرى والمتاجر، إلا أن بطاقات الائتمان تُعتبر أقل استخداماً لعمليات الشراء في المتاجر الصغيرة أو المقاهي أو محلات البقالة. لذا نوصي بالتحقق من المكان مسبقاً.
قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً
بطاقات السفر والمدينة
مع البطاقات الخاصة بالمقاطعات، المناطق والمدن، يمكنك الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والمشاركة في الأحداث المختلفة واستعمال وسائل النقل العام مجانا أو لقاء تكلفة مخفضة.
خدمات وحقائق
أشياء يجب معرفتها عن النمسا كوجهة لقضاء العطلات: معلومات عن السفر ورسوم المرور والجمارك والنقل والبريد والعملة والاستدامة ونصائح للسفر بدون عوائق.
السفر المُيسّر والاندماج الثقافي في النمسا
فنادق ومطاعم يسهل الوصول إليها، ومتاحف شاملة ورحلات مريحة في أجمل المناطق: عطلات مريحة في النمسا للجميع.
النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر ("إي تي آي أي أس")
تعرّف على كل ما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد لتصاريح السفر في أوروبا
عطلة خالية من السيارات
يمكنك الوصول براحة تامة عبر السكك الحديدية، ثم ركوب وسائل النقل العام إلى وجهتك النهائية – إنها حتماً بداية رائعة (ومستدامة) لعطلتك لما فيها من فائدة لك وللبيئة.
الوصول إلى النمسا بالطائرة
توفر النمسا شبكة مثالية من رحلات الطيران. فبالإضافة إلى فيينا التي تُعتبر مركز البلاد، توجد مطارات أخرى متصلة بالكثير من الرحلات الدولية.
الملصق الخاص بالرسوم المرورية في النمسا
تخضع جميع الطرق السريعة النمساوية ("أوتوباهن") والطرق السريعة ("أس") لرسوم المرور. إليك كل المعلومات عن مكان الحصول على الملصق وكيفية عرضه هنا.