مكاتب تصريف الأموال وأجهزة الصراف الآلي

يمكن صرف العملات الأجنبية في العديد من البنوك ومكاتب الصرافة ومكاتب البريد. عند التبديل، يجدر مقارنة مكاتب الصرافة لتجنب سعر الصرف الضعيف والرسوم المرتفعة.

تفتح البنوك في النمسا عموماً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة بين الساعة 8 صباحاً و3 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، ومن 1.30 ظهراً إلى 5.30 مساءً.

يمكن سحب المال من أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة. يتم قبول بطاقات مايسترو، وماستر كارد، واميريكان إكسبرس وفيزا، وديانرز، المحلية والأجنبية. ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم على عمليات السحب.

الدفع بالبطاقة

في النمسا، يُقبل الدفع بالبطاقات المصرفية من قِبل العديد من المتاجر ومحطات الوقود والفنادق والمطاعم، ولكن ليس جميعها. وعادةً يمكن معرفة ما هي ما البطاقات المقبولة من خلال الشعار الموجود داخل المؤسسات (غالباً على الباب الأمامي). كما أنه لا تُفرض أي رسوم على الضيوف من منطقة اليورو في العادة.

نصائح مفيدة:

• محدد موقع أجهزة الصراف الآلي العالمية - فيزا

• محدد موقع أجهزة الصراف الآلي العالمية - ماستركارد

• البنك الوطني النمساوي