النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر ("إي تي آي أي أس")
النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر
سيحتاج المسافرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى تصريح سفر من "إي تي آي أي أس" اعتباراً من ربيع 2025.
أسئلة شائعة
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بطاقات السفر والمدينة
مع البطاقات الخاصة بالمقاطعات، المناطق والمدن، يمكنك الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والمشاركة في الأحداث المختلفة واستعمال وسائل النقل العام مجانا أو لقاء تكلفة مخفضة.
خدمات وحقائق
أشياء يجب معرفتها عن النمسا كوجهة لقضاء العطلات: معلومات عن السفر ورسوم المرور والجمارك والنقل والبريد والعملة والاستدامة ونصائح للسفر بدون عوائق.
عطلة خالية من السيارات
يمكنك الوصول براحة تامة عبر السكك الحديدية، ثم ركوب وسائل النقل العام إلى وجهتك النهائية – إنها حتماً بداية رائعة (ومستدامة) لعطلتك لما فيها من فائدة لك وللبيئة.
البريد والاتصالات
يمكنك قراءة كل ما تحتاج لمعرفته حول مكاتب البريد وساعات العمل والتعريفات وكل ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية هنا!
المسائل المالية
النمسا عضو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي – العملة المشتركة هي اليورو. لذلك: تعرّف على كل ما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي واستخدام بطاقات الائتمان والسفر بمبالغ كبيرة.
أنظمة الدخول والجمارك في النمسا
لكي تستمتع برحلة مريحة، قمنا هنا بتجميع معلومات مهمة حول اللوائح الجمركية والإجراءات الحدودية ودخول النمسا بصحبة الحيوانات الأليفة.