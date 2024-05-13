النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر ("إي تي آي أي أس")
النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر

تعرّف على كل ما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد لتصاريح السفر في أوروبا

سيحتاج المسافرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى تصريح سفر من "إي تي آي أي أس" اعتباراً من ربيع 2025.

أسئلة شائعة

يُعد تصريح "إي تي آي أي أس"  شرطًا لدخول المواطنين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى 30 دولة أوروبية.

تشترط هذه البلدان الأوروبية الثلاثين على المسافرين المعفيين من التأشيرة الحصول على تصريح سفر بموجب نظام تأشيرات السفر الأوروبي:

النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا.

يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا.

يحتاج مواطنو البلدان/الأقاليم التالية المعفاة من التأشيرة، إلى تقديم طلب للحصول على تصريح سفر بموجب نظام تأشيرات السفر الأوروبي:

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، البوسنة والهرسك، البرازيل، بروناي، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، السلفادور، جورجيا، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، هونغ كونغ، إسرائيل، اليابان، كيريباس، كوسوفو، ماكاو، ماليزيا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، الجبل الأسود، نيوزيلندا، نيكاراغوا، مقدونيا الشمالية، ناورو، بالاو، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، صربيا (باستثناء حاملي جوازات السفر الصربية الصادرة عن مديرية التنسيق الصربية (باللغة الصربيةKoordinaciona uprava))، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، كوريا الجنوبية، تايوان، تيمور-ليستي، تونغا، ترينيداد توباغو، توفالو، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، فانواتو وفنزويلا.

يرجى الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا.

سيدخل نظام "إي تي آي أي أس" حيز التطبيق في ربيع 2025 مع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر.

تم تصميم جواز السفر الأوروبي للإقامة قصيرة الأجل، حتى 90 يوماً في أي فترة تمتد على 180 يوماً. سيكون تصريح "إي تي آي أي أس" الممنوح صالحاً لمدة 3 سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر - أيهما يحدث أولاً. كما يُسمح أيضاً بالدخول عدة مرات خلال هذه السنوات الثلاث.

يمكنك إكمال نموذج الطلب باستخدام موقع ETIAS الإلكتروني الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.

تبلغ تكلفة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر "إي تي آي أي أس" 7 يورو للشخص الواحد. يُعفى من هذا المبلغ المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو الين يتجاوزون 70 عاماً.

أنت بحاجة إلى وثيقة سفر سارية المفعول، والتي يجب (أ) ألا تنتهي صلاحيتها في أقل من ثلاثة أشهر، و(ب) ألا يزيد عمرها عن 10 سنوات. تنطبق متطلبات محددة على وثائق السفر الصادرة عن بعض البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات والسلطات الإقليمية. يرجى التحقق هنا لمزيد من المعلومات.

عند استكمال الطلب، سيُطلب منك تقديم المعلومات التالية:

  • المعلومات الشخصية بما في ذلك الاسم (الأسماء)، واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنسية، وعنوان المنزل، والاسم الأول للوالدين، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف;

  • تفاصيل وثيقة السفر;

  • تفاصيل حول مستواك التعليمي ومهنتك الحالية;

  • تفاصيل حول سفرك وإقامتك المزمعة في أي من الدول التي تتطلّب نظام تأشيرة الدخول الأوروبية;

  • تفاصيل حول أي إدانات جنائية، وأي أسفار سابقة إلى مناطق الحرب أو مناطق النزاع، وما إذا كنت قد خضعت مؤخراً لقرار يتطلب منك مغادرة أراضي أي بلد.

تتم معالجة معظم الطلبات في غضون دقائق. إذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فسوف تتلقى قراراً في غضون أربعة أيام. إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية، فيمكن تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى 14 يوماً، أو حتى 30 يوماً إذا تمت دعوتك لإجراء مقابلة. يجب أن تتقدم بطلب للحصول على "إي تي آي أي أس" قبل وقت كافٍ من رحلتك المخطط لها.

يرتبط نظام "إي تي آي أي أس" بوثيقة سفرك، لذا يُرجى الحرص على السفر بنفس الوثيقة التي استخدمتها في طلبك، وإلا فلن يُسمح لك بالدخول عند الحدود.

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