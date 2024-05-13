يحتاج مواطنو البلدان/الأقاليم التالية المعفاة من التأشيرة، إلى تقديم طلب للحصول على تصريح سفر بموجب نظام تأشيرات السفر الأوروبي:

ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بربادوس، البوسنة والهرسك، البرازيل، بروناي، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، السلفادور، جورجيا، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، هونغ كونغ، إسرائيل، اليابان، كيريباس، كوسوفو، ماكاو، ماليزيا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، الجبل الأسود، نيوزيلندا، نيكاراغوا، مقدونيا الشمالية، ناورو، بالاو، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، صربيا (باستثناء حاملي جوازات السفر الصربية الصادرة عن مديرية التنسيق الصربية (باللغة الصربيةKoordinaciona uprava))، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، كوريا الجنوبية، تايوان، تيمور-ليستي، تونغا، ترينيداد توباغو، توفالو، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، فانواتو وفنزويلا.

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