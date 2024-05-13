البريد والاتصالات
تمتلك النمسا شبكة تضم حوالي 400 فرع لشركة Österreichische Post AG وحوالي 1300 شريك بريدي. يمكنك معرفة مكان أقرب صندوق بريد أو فرع وساعات عمله باستخدام أداة البحث عن الفروع.
خارج ساعات العمل، يمكن للعملاء استخدام خدمة البريد على مدار 24 ساعة لإرسال واستقبال البريد في منطقة الخدمة الذاتية. تختلف الأسعاربحسب ماهية الطرد ووزنه.
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بفضل نظام لائحة التجوال في الاتحاد الأوروبي، يمكنك استخدام حجم البيانات والرسائل النصية والدقائق في النمسا كالمعتاد دون دفع رسوم إضافية. إذا لم تكن لديك تعريفة للهاتف المحمول، فسيتم محاسبتك بنفس السعر الذي تدفعه في موطنك في النمسا.
تتوفر أيضاً نقاط اتصال WLAN مجانية في العديد من الأماكن في النمسا.
إذا كانت لديك أي أسئلة حول خط الهاتف الثابت أو كابل الهاتف وما إلى ذلك، فيرجى الاتصال بشركة "تيليكوم أوستريا".
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السفر المُيسّر والاندماج الثقافي في النمسا
فنادق ومطاعم يسهل الوصول إليها، ومتاحف شاملة ورحلات مريحة في أجمل المناطق: عطلات مريحة في النمسا للجميع.
النظام الأوروبي لمعلومات وتصاريح السفر ("إي تي آي أي أس")
تعرّف على كل ما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد لتصاريح السفر في أوروبا
كتيبات مفيدة لرحلتك القادمة إلى النمسا
يمكنك هنا العثور على الكتيبات والنشرات للتصفح عبر الإنترنت أو التحميل
الوصول إلى النمسا بالطائرة
توفر النمسا شبكة مثالية من رحلات الطيران. فبالإضافة إلى فيينا التي تُعتبر مركز البلاد، توجد مطارات أخرى متصلة بالكثير من الرحلات الدولية.
الملصق الخاص بالرسوم المرورية في النمسا
تخضع جميع الطرق السريعة النمساوية ("أوتوباهن") والطرق السريعة ("أس") لرسوم المرور. إليك كل المعلومات عن مكان الحصول على الملصق وكيفية عرضه هنا.
المسائل المالية
النمسا عضو في الاتحاد الاقتصادي والنقدي – العملة المشتركة هي اليورو. لذلك: تعرّف على كل ما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي واستخدام بطاقات الائتمان والسفر بمبالغ كبيرة.