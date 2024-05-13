البريد والاتصالات

كل ما يتعلق بالاتصال الهاتفي خلال العطلات

بفضل نظام لائحة التجوال في الاتحاد الأوروبي، يمكنك استخدام حجم البيانات والرسائل النصية والدقائق في النمسا كالمعتاد دون دفع رسوم إضافية. إذا لم تكن لديك تعريفة للهاتف المحمول، فسيتم محاسبتك بنفس السعر الذي تدفعه في موطنك في النمسا.

تتوفر أيضاً نقاط اتصال WLAN مجانية في العديد من الأماكن في النمسا.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول خط الهاتف الثابت أو كابل الهاتف وما إلى ذلك، فيرجى الاتصال بشركة "تيليكوم أوستريا".