من خلال بطاقات المزايا الخاصة بالمقاطعات والمناطق والمدن، يمكنك الاستمتاع بدخول مجاني أو بسعر مخفّض إلى المعالم السياحية والفعاليات ووسائل النقل العام المختلفة.

تتوفر بعض بطاقات السفر مجاناً عند الحجز من خلال أحد أماكن الإقامة المشارِكة، مما يمنح الضيوف المقيمين فرصة الاستمتاع بالعديد من الخصومات. هذا ويتم إصدار بطاقة المزايا عادةً مباشرةً في مكان الإقامة أو من مكتب السياحة المحلي. ومع ذلك، قد تتطلب بعض البطاقات دفع رسوم محددة.

توفر البطاقات الإقليمية والمحلية مجموعة واسعة من الفوائد المثيرة للاهتمام والتي تغطي مرافق مختلفة، بدءاً من المعالم السياحية الرئيسية والأماكن البارزة وصولاً إلى الأنشطة الترفيهية والمغامرات، فضلاً عن استخدام وسائل النقل العام وعربات التلفريك التي يمكن استعمالها مجاناً أو بأسعار مخفضّة.

من ناحية ثانية، تتميز هذه البطاقات المحلية بجاذبيتها الكبيرة للعائلات، حيث تشكّل دافعاً إضافياً ورائعاً لقضاء العطلات، في حين أن الأنشطة الترفيهية المتنوعة تلهم الجميع لإعداد برنامج سياحي شيّق ومتنوع.