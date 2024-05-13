بطاقات السفر والمدينة
خصومات مؤكدة
تتوفر بعض بطاقات السفر مجاناً عند الحجز من خلال أحد أماكن الإقامة المشارِكة، مما يمنح الضيوف المقيمين فرصة الاستمتاع بالعديد من الخصومات. هذا ويتم إصدار بطاقة المزايا عادةً مباشرةً في مكان الإقامة أو من مكتب السياحة المحلي. ومع ذلك، قد تتطلب بعض البطاقات دفع رسوم محددة.
توفر البطاقات الإقليمية والمحلية مجموعة واسعة من الفوائد المثيرة للاهتمام والتي تغطي مرافق مختلفة، بدءاً من المعالم السياحية الرئيسية والأماكن البارزة وصولاً إلى الأنشطة الترفيهية والمغامرات، فضلاً عن استخدام وسائل النقل العام وعربات التلفريك التي يمكن استعمالها مجاناً أو بأسعار مخفضّة.
من ناحية ثانية، تتميز هذه البطاقات المحلية بجاذبيتها الكبيرة للعائلات، حيث تشكّل دافعاً إضافياً ورائعاً لقضاء العطلات، في حين أن الأنشطة الترفيهية المتنوعة تلهم الجميع لإعداد برنامج سياحي شيّق ومتنوع.
بطاقة بورغنلاند
توفر بطاقة بورغنلاند خصومات وإمكانية الدخول إلى أكثر من 250 من أجمل مناطق الجذب والمرافق الترفيهية في بورغنلاند، بما في ذلك محجر سانت مارغاريتثن وقلعة إسترهازي ليدو نوفيلدر سي.
هذا ويمكن الحصول على بطاقة المزايا مجاناً عند الإقامة لليلة واحدة في واحدة من أكثر من 650 مكان إقامة شريك في هذه البطاقة.
بطاقة كارينثيا
باستخدام بطاقة كارينتن، يمكنك زيارة أكثر من 100 وجهة سياحية في كارينثيا بقدر ما ترغب، وهذا يشمل السكك الحديدية الجبلية، الطرق البانورامية ورحلات القوارب، إلى جانب العديد من المتاحف وحدائق الحيوان والأنشطة الترفيهية الأخرى التي تجعل عطلتك متكاملة.
يُذكر أن هذه البطاقة متاحة في أكثر من 140 نقطة بيع في جميع أنحاء كارينثيا.
مزايا بطاقات النمسا العليا
تُعتبر بطاقات العطلات الأربعة المتوفرة في النمسا العليا، المفتاح المثالي لاختبار تجارب ترفيهية ميسورة التكلفة. فمن خلال اللجوء إلى البطاقات القابلة لإعادة التعبئة، يمكنك استخدام التلفريك مجاناً، فضلاً عن زيارة المعالم السياحية مثل المتاحف وبحيرات الاستحمام المختلفة.
بطاقة سالزبورغرلاند
إذا كنتَ ترغب في قضاء عطلتك في منطقة سالزبورغرلاند، فسوف تستفيد من بطاقة سالزبورغرلاند الشاملة والخاضعة للرسوم، والتي تتيح لك الدخول مجاناً إلى حوالي 180 منطقة جذب سياحي في جميع أنحاء المقاطعة ومدينة سالزبورغ، لمدة ستة أيام أو 12 يوماً.
وخلال هذه الفترة، يمكنك أيضاً استكشاف مدينة سالزبورغ لمدة 24 ساعة أو القيام برحلة على طريق غروسغلوكنر في أعالي جبال الألب مجاناً.
هذا ويمكنك أيضاً زيارة العديد من المعالم السياحية، مثل الحمامات الحرارية والسكك الحديدية الجبلية، مرة واحدة، بينما يمكن زيارة البعض الآخر عدة مرات.
مزايا بطاقات منطقة ستيريا
في منطقة ستيريا، يمكنك الاستمتاع بالكثير من تجارب الطبيعة، الثقافة، الأطباق الشهية، والمنتجعات الصحية. ففي مختلف أنحاء المنطقة، يمكنك اكتشاف مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب إما مجاناً أو بتخفيضات خاصة، مثل زيارة حديقة حيوانات هيربيرشتاين، أو القيام برحلة تذوق الشوكولاتة لدى زوتر، أو الصعود على سكة الحديد لجبل داخشتاين الجليدي.
هذا ويمكن طلب البطاقات عبر الإنترنت بأسعار متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، لتناسب احتياجات الجميع.
مزايا بطاقات تيرول
تستقطب تيرول الزوار ببطاقات مجانية تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك وسائل النقل العام، ورحلات التنزه بصحبة مرشدين، وخصومات على عربات التلفريك. هذا وتشمل بطاقات الصيف شريحة أوسع من الخيارات، من المصانع الغذائية إلى البحيرات المخصصة للسباحة، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات والطبيعة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بزيارة قلعة كوفشتاين، وقبة أكوا دوم، أو عوالم كريستالات سواروفسكي.
مزايا بطاقات فورارلبِرغ
تُعدّ بطاقة "V-Card" المدفوعة صالحة لـ 85 مرفقاً ووجهة سياحية في فورارلبِرغ، بما في ذلك عربات التلفريك، المتاحف، والمسابح الخارجية، والتي يمكن زيارتها كلها مجاناً.
ومن خلال بطاقات فورارلبيرغ الإقليمية الشاملة، يمكن أيضاً زيارة وجهات سياحية أخرى مجاناً أو بتخفيضات خاصة. وتُعتبر هذه البطاقات بمثابة تذاكر دخول إلى متنزه "فال بلو" الترفيهي، والقيام برحلة بالقارب في بحيرة كونستانس، وزيارة متحف رولز رويس، أو ركوب تلفريك بفاندر.
بطاقات فيينا للمسافرين
تقدم فيينا مجموعة متنوعة من التجارب مع أربع بطاقات مزايا مختلفة:
• توفر بطاقة مدينة فيينا سفراً غير محدود في وسائل النقل العام وأكثر من 200 خصم.
• تمنح بطاقة فيينا باس دخولاً مجانياً إلى حوالي 90 منطقة جذب سياحي، إلى جانب المشاركة في جولات غير محدودة على متن حافلات هوب- أون هوب- أوف لمدة يوم أو يومين أو 3 أو 6 أيام متتالية.
• مع بطاقة فيينا فليكسي باس، يمكنك اختيار 2 أو 3 أو 4 أو 5 مناطق جذب من مجموعة مختارة تصل إلى 60 منطقة، وذلك بما يناسب اهتماماتك.
• تتضمن بطاقة فيينا ويلكوم خصومات ورحلات مجانية في وسائل النقل العام وجولات في الحافلات الكبيرة.
وبهذه الطريقة، ستكون إقامتك في فيينا مرنة ومليئة بالتنوع.