من بين كل آل هابسبورغ، لا أحد يتمتع بشهرة إليزابيث إمبراطورة النمسا. فحتى بعد مرور 125 عاماً على وفاتها، مازالت قصة حياتها تحظى باهتمام الكثيرين.

على خطى الأمبراطورة: الأماكن المفضلة لدى سيسي

يمكنك أن تشعر بوجود الإمبراطورة سيسي في أماكن عديدة في جميع أنحاء النمسا، وبخاصةٍ في الغرف التي حافظت على ديكوراتها القديمة في العديد من القصور والفيلات. كإمبراطورة، تجنبت سيسي الحياة العامة، مفضلةً السفر بدلاً من المشاركة في الاحتفالات الرسمية.

ولم يكن من المستغرب أن تتنقل سيسي في كثير من الأحيان بين قصر هوفبورغ وقصر شونبرون في فيينا، وهوفبورغ في إنسبروك، وقصر ليوبولدسكرون في سالزبورغ، وقصر لاكسينبورغ، والفيلا الإمبراطورية في إشل - أو أن تتوقف في طريقها إلى وجهات بعيدة.

ففي هذه الأماكن، كانت سيسي تجد الإحساس بالحرية التي كانت تتوق إليها، كما كانت تذكّرها أيضاً بأوقات مضت وتحديداً بلقائها مع زوجها فرانز يوزيف، في باد إشل، وحفلة الخطوبة الفاخرة في قصر ليوبولدسكرون التي استضافها الملك لودفيغ الثاني لسيسي وفرانز يوزيف، فضلاً عن شهر العسل وولادة اثنتين من بناتها في لاكسنبورغ، أو ملاذها في فيلا هيرميس، التي بناها لها زوجها الإمبراطور فرانز يوزيف ليشجعها على البقاء لفترة أطول في فيينا.

هذا ويمكن لأي شخص يتطلّع إلى السير على خطى سيسي أن يفعل ذلك في شلوس فوشل في سالزبورغر لاند، والذي كان بمثابة موقع التصوير المثالي لقصة الحب الرومانسية للزوجين الإمبراطوريين التي جعلت من الممثلين رومي شنايدر وكارل هاينز بوم نجمين لامعين.