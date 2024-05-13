الإمبراطورة سيسي
على خطى إمبراطورة النمسا ذات الروح الحرة
على خطى الأمبراطورة: الأماكن المفضلة لدى سيسي
يمكنك أن تشعر بوجود الإمبراطورة سيسي في أماكن عديدة في جميع أنحاء النمسا، وبخاصةٍ في الغرف التي حافظت على ديكوراتها القديمة في العديد من القصور والفيلات. كإمبراطورة، تجنبت سيسي الحياة العامة، مفضلةً السفر بدلاً من المشاركة في الاحتفالات الرسمية.
ولم يكن من المستغرب أن تتنقل سيسي في كثير من الأحيان بين قصر هوفبورغ وقصر شونبرون في فيينا، وهوفبورغ في إنسبروك، وقصر ليوبولدسكرون في سالزبورغ، وقصر لاكسينبورغ، والفيلا الإمبراطورية في إشل - أو أن تتوقف في طريقها إلى وجهات بعيدة.
ففي هذه الأماكن، كانت سيسي تجد الإحساس بالحرية التي كانت تتوق إليها، كما كانت تذكّرها أيضاً بأوقات مضت وتحديداً بلقائها مع زوجها فرانز يوزيف، في باد إشل، وحفلة الخطوبة الفاخرة في قصر ليوبولدسكرون التي استضافها الملك لودفيغ الثاني لسيسي وفرانز يوزيف، فضلاً عن شهر العسل وولادة اثنتين من بناتها في لاكسنبورغ، أو ملاذها في فيلا هيرميس، التي بناها لها زوجها الإمبراطور فرانز يوزيف ليشجعها على البقاء لفترة أطول في فيينا.
هذا ويمكن لأي شخص يتطلّع إلى السير على خطى سيسي أن يفعل ذلك في شلوس فوشل في سالزبورغر لاند، والذي كان بمثابة موقع التصوير المثالي لقصة الحب الرومانسية للزوجين الإمبراطوريين التي جعلت من الممثلين رومي شنايدر وكارل هاينز بوم نجمين لامعين.
رحلة عبر النمسا كما اختبرتها الإمبراطورة سيسي
خمسة من أسرار الأمبراطورة سيسي
فيلم يروي قصة حياة سيسي
من بداية حياتها الرومانسية ورغبتها في تقرير مصيرها واستقلالها، وغرابة أطوارها في مراحل لاحقة من حياتها، بالإضافة إلى حبها المأساوي لفرانز يوزيف، جعلت من إليزابيث النمساوية شخصية بارزة في أسرة هابسبورغ.
في الخمسينيات، ساهمت الممثلة رومي شنايدر التي أدّت دور الأمبراطورة سينمائياً، في جعل سيسي مشهورة عالمياً. وقد تبع ذلك العديد من الأفلام التلفزيونية ومسرحية موسيقية.
في عام 2022، أطلقت شبكة نتفليكس مسلسلاً جديداً عن أشهر إمبراطورة في النمسا تحت اسم "الإمبراطورة"، وألقت فيه الضوء على السنوات الأولى من زواج سيسي والإمبراطور فرانز شوزيف.
في مايو من عام 2022، تم عرض الفيلم الدرامي "كورساج" لأول مرة في مهرجان كان السينمائي وحصل منذ ذلك الحين على جوائز دولية في عدة فئات، أبرزها لتجسيد فيكي كريبس دور الإمبراطورة المتقدمة في العمر.
متعهدو تموين القصر الملكي وأطباق سيسي المفضلة
أشهر مجوهرات سيسي
كان لدى سيسي 27 نجمة شعر مصنوعة من الألماس واللؤلؤ بواسطة صانع المجوهرات أي. إي. كوشيرت، وقد أهدت بعضها لوصيفاتها، بينما تم تناقل البعض الآخر داخل الأسرة من جيل إلى آخر.
هذا وقد تمّ تخليد زخارف الشعر هذه في الصورة الشهيرة للإمبراطورة التي رسمها فرانز كزافييه فينترهالتر. وقد تزينت حفيدتها الأرشيدوقة إليزابيث بهذه النجوم في حفل زفافها الذي أقيم في العام 1902.
اللقاء الأول بين سيسي وفرانز يوزيف
تمّ اللقاء الأول بين سيسي ووزوجها في حدث مؤسف تلفه أجواء الحزن، إذ كانت الدوقة لودوفيكا من بافاريا وابنتيها، هيلين وإليزابيث، في حداد على عمتهما المتوفاة. ولهذا السبب، اضطررن للظهور أمام الإمبراطور بالملابس السوداء الحزينة خلال اجتماعهن في ذلك اليوم المشؤوم، 16 أغسطس 1853. ففي باد إيشل، البلدة الساحرة في منطقة بحيرات سالزبورغ النمساوية، كان من المقرر أن تُقدَّم هيلين إلى الإمبراطور فرانز يوزيف، حاكم إمبراطورية هابسبورغ. بدت هيلين، الفتاة الجادة البالغة من العمر 17 عاماً، متحفظّة للغاية وجادة في زيها الداكن. وعندما حيّاها فرانز يوزيف، سرعان ما انصرف نظره إلى الفتاة الصغيرة المفعمة بالحياة التي كانت تقف بجوارها. كانت سيسي، التي تبلغ من العمر 15 عاماً والتي جاءت فقط برفقة والدتها وشقيقتها، قد أسرَتْ قلب الإمبراطور من النظرة الأولى.
عبر التاريخ، كانت هناك لحظات حاسمة حولت الفقراء إلى ملوك، والمطارَدين إلى أبطال، وفي حالة سيسي، فقد تحولت فتاة من بلدة صغيرة في بافاريا إلى إمبراطورة أسطورية. كان اللقاء في باد إيشل واحداً من تلك اللحظات المصيرية.
فبعد لقائهما الأول بيومين، طلب فرانز يوزيف يد إليزابيث للزواج، وبعد ثمانية أشهر، تم زفافهما في فيينا. ومن بين جميع أفراد سلالة هابسبورغ، السلالة الأطول حكماً في النمسا، لم تبرز أي شخصية بقدر شهرة سيسي. وحتى بعد مرور 125 عاماً على وفاتها، لا تزال تتفوق في شهرتها عليهم جميعاً. ورغم شهرتها الكبيرة، لا يزال المؤرخون يجدون صعوبة في كشف الشخصية الحقيقية وراء أسطورة الإمبراطورة سيسي.
زواج سيء الحظ
منذ اليوم الأول، شعرت الإمبراطورة الشابة والمفعمة بالحيوية بأنها محبوسة في قفص بسبب الطقوس الصارمة لبلاط فيينا. وعليه، فقد تحول شهر العسل في قصر لاكسينبورغ إلى كارثة، حيث قضى الإمبراطور الشاب أيامه على مكتبه بينما كانت زوجته تبكي من قلبها في الحديقة.
كانت سيسي تستعدّ لحياة مليئة بالواجبات الصارمة والمراسيم. فعلى مدى السنوات التالية، انتقل الزوجان بين العديد من القصور والمنازل: من القصر الإمبراطوري إلى قصر شونبرون في فيينا، وقصر هوفبورغ في إنسبروك، وقلعة ليوبولدسكرون في سالزبورغ، ومن قصر هوف إلى الفيلا الإمبراطورية في باد إشل. بالنسبة لسيسي، تحولت الأسابيع المملة من البروتوكولات إلى شهور ثم إلى سنوات، ولم تحصل على الحياة البرّاقة والمليئة بالفرح التي كانت تتوقعها، فكل ما رأته كان الكثير من القيود، وقد شعرت بالمعاناة تحت سيطرة البلاط الإمبراطوري. حتى إن ولادة ابنتهما الأولى، صوفي فريدريكه، لم تغير شيئاً. وللأسف، توفيت صوفي بعمر العامين. ولاحقاً، وُلدت جيزيلا، وبعدها بوقت قصير، احتفل الناس بولادة رودولف، الوريث المنتظر للعرش. وفي سن 21 عاماً، كانت سيسي أماً لثلاثة أطفال، لكن أطفالها نشأوا في عزلة ودون تواجدها الدائم بجانبهم.
مدفوعةً بروحها المحِبة للاستقلالية، تمردت سيسي ضد توقعات البلاط الملكي وكانت تتوق إلى التحرر. لم تسعَ الإمبراطورة إلى أن تكون زوجة مخلصة، أو أماً شغوفة، أو شخصية تمثّل الإمبراطورية الشاسعة، في حين حاول زوجها يوزيف فرانز التكيّف مع رغباتها غير التقليدية بقدر ما يسمح به منصبه وإحساسه بالتقاليد، لكن ذلك لم يكن كافياً. فقد أصيب سيسي بالمرض، وشعرت بأنها محاصرة في قفص ذهبي، قبل أن تنجح في النهاية في التحرر.
حب الإمبراطورة إليزابيث للسفر
كان رحيلها المتسرع من فيينا إلى كورفو بمثابة بداية رحلة طويلة استمرت مدى الحياة، إذ بقيت إليزابيث في حالة تنقل لا تنتهي. كانت تتجول بلا هوادة من مدينة منتجعية إلى أخرى، ولم تبقَ فيها أكثر من بضعة أسابيع. كان لدى سيسي حب عميق للبحر، وعليه، فقد أبحرت خلال أسوأ العواصف، حتى أنها نقشت وشم المرساة على كتفها.
وخلال النهار، كانت الإمبراطورة تتبع روتيناً صارماً للياقة البدنية ( وفي كثير من الأحيان، كانت تلجأ لاصطحاب خادماتها بالعربة لأنهن لم يستطعنَ مجاراتها) – هذا وقد كانت تُعتبر أفضل فارسة في العالم.
لكن في وقت لاحق من حياتها، توقفت سيسي عن السماح بالتقاط صور لنفسها: فالصورة الأخيرة تُظهرها وهي في الثلاثين من عمرها، واللوحة الأخيرة لها، رُسمت عندما كانت في الأربعين من عمرها. ومع مرور الزمن، لم يتمكن أحد من رؤية وجهها سوى الخادمات، حيث كانت تبقيه دائماً مخفياً خلف الحجاب أو مروحة اليد أو المظلة.
الفصل الأخير
كانت وفاة الإمبراطورة عام 1898 غير عادية تماماً كما كانت حياتها. في البداية، لم تلاحظ سيسي إصابتها، بعد أن قام قاتل بغرس أداة حادة في قلبها على ضفاف بحيرة جنيف. اعتقدت إليزابيث في البداية أن الرجل قد صدمها فحسب، فاستقامت واعتذرت للمارة عن الحادث المؤسف الذي تعرضت له، وأسرعت مع خادمة غرفتها إلى السفينة التي كانت على وشك الإبحار بها عبر البحيرة. وعندما أصبحت على متن القارب، انهارت الإمبراطورة تماماً، وكانت كلماتها الأخيرة: "ماذا حدث بالفعل؟". وبعد دقائق، توفيت المرأة التي أصبحت أشهر أعضاء أسرة هابسبورغ عن عمر يناهز 60 عاماً، ولم تلطخ ثوبها سوى قطرة دم واحدة. كان أسود اللون، تماماً مثل اللون الذي ارتدته في ذلك اليوم المشؤوم في باد إشل.