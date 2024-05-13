يوهان شتراوس الثاني
إرث ملك الفالس
الفالس في المهد
هذه الكلمات الشهيرة من يوهان شتراوس الأب تعكس إحباطه: "الآن يريد هذا الولد يوهان أن يؤلف الفالس أيضاً، رغم أنه لا يملك أدنى فكرة عنه!" ولكن، رغم ذلك، عندما يفكر الناس في الفالس اليوم، غالباً ما يتبادر إلى أذهانهم ابنه، يوهان شتراوس الثاني، الذي وُلد في 25 أكتوبر 1825 كأكبر أبناء يوهان وآنا شتراوس الستة. لكن يوهان الأب، الملحن وقائد الأوركسترا الشهير عالمياً في عالم الرقص، لم يكن يرغب في أن يسير "شاني" (الاسم الشعبي ليوهان في فيينا) على خطاه. فقد كان يوهان الأب هو ملك الفالس الذي لا يُنافس! حتى أنه حاول منع ابنه من ظهوره الأول في كازينو دومماير في 15 أكتوبر 1844، ولكن محاولاته باءت بالفشل.
"نحن مكهربون من الرأس إلى أخمص القدمين... إنه يسيطر على المسرح، وينشر الشرر مثل بطارية كلفانية"، هذا ما قاله أحد الناقدين المتحمسين للملحن الشاب، الذي لم يكن قد بلغ التاسعة عشرة من عمره بعد. "نادراً ما ينقل الآباء مواهبهم إلى أبنائهم، لكن في حالة ابن شتراوس، يمكن للمرء أن يقول إنه وُلد ليحترف عالم الفالس".
من ناحية ثانية، شكلت وفاة بيتهوفن وشوبرت بداية حقبة جديدة في الموسيقى الفيينية، حقبة قادتها سلالة شتراوس. فقد قام يوهان شتراوس الثاني بتأليف أول رقصة فالس له وهو في السادسة من عمره، وبعد أن خلف والده كقائد لأوركسترا خاصة به، انتشرت شهرته إلى ما هو أبعد من فيينا. وبحلول عام 1863، كان يدير جميع حفلات الرقص في البلاط الإمبراطوري، معلناً فصل جديد في تاريخ الرقص في فيينا.
ولكن ما هو بالضبط فالس فيينا، الذي أُعلن كتراث ثقافي غير مادي من قِبل اليونسكو في عام 2017؟ نشأ فالس فيينا من أولى رقصات الصالات البرجوازية، وكان يُعتبر غير لائق ىنذاك، وتم حظره في المجتمع الراقي حتى مؤتمر فيينا في عام 1815. هذا ولم تبدأ أسس العصر الجديد والحيوي المعروف باسم "عصر التأسيس" إلا بعد صعود البرجوازية، وافتتاح صالونات الفنون الجميلة، وإقامة حفلات القصر الإمبراطوري، والتحول الذي شهدته مدينة فيينا—والذي بدأ مع هدم أسوار المدينة القديمة—مما مهّد لمرحلة سريعة من التصنيع والتوسع العمراني في النمسا خلال أواخر القرن التاسع عشر.
تعتبر رقصة الفالس "على نهر الدانوب الأزرق الجميل"، المعروفة أكثر باسم "رقصة الفالس الدانوب"، بمثابة النشيد الوطني غير الرسمي للنمسا.
يوهان شتراوس الثاني وفيينا
خلال زيارتك إلى النمسا، ستجد لوحة تذكارية تحتوي على صورة بارزة تشير إلى مسقط رأس يوهان شتراوس الثاني في المنطقة السابعة في فيينا. ومن هنا، يمكنك القيام بنزهة ممتعة إلى مقهى سبيرل، حيث يمكنك أن تبدأ يومك مع ميلانج فيينا وأن تتناول "فطور سبيرل".
وعلى بُعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام، ستصل إلى سوق ناشماركت، وهو سوق الذّواقة الصاخب في فيينا. وعلى بُعد بضعة أبواب، يوجد مسرح موزيكثياتر أن در فيينا، وهو نفس المكان الذي تم فيه عرض دي فيلدرمازس لشتراوس الثاني لأول مرة في العام 1874. وفي داخل المدينة، ستجد متحف شتراوس، الذي يستضيف معرضاً رائعاً متعدد الأبعاد مخصص لعائلة شتراوس.
وبالقرب من هذا المكان، ستجد كنيسة كارلسكيرش، حيث تزوج شتراوس الثاني من الممثلة أنجيليكا ديتريش في 28 مايو 1878، بعد سبعة أسابيع فقط من وفاة زوجته الأولى جيتي. وعبر الشارع، ستشاهد فيينا ميوزيكفيرين، حيث أجرى الأخوان شتراوس الحفلة الافتتاحية في عام 1870، واليوم، تقام حفلة رأس السنة الجديدة الشهيرة عالمياً لأوركسترا فيينا، في القاعة الذهبية الشهيرة.
ليس بمكان بعيد توجد دار الأوبرا في فيينا، حيث عُرضت أوبرا يوهان شتراوس الثاني الوحيدة، ريتر باسمان، لأول مرة في عام 1892. يمكنك القيام بجولة قصيرة إلى بيت الموسيقى، وهو متحف تفاعلي للأصوات، حيث تُتاح لك الفرصة لتجربة القيادة الموسيقية. ومن هناك، يقودك شارع كارنتنر مباشرةً إلى كاتدرائية القديس ستيفان. وبالمتابعة على طول شارع فولزايل، ستصل إلى حديقة المدينة شتادتبارك، حيث خُلِّد "ملك الفالس" حاملاً الكمان في يده عام 1921، وهي وجهة محببة لالتقاط الصور.
وفي مكان قريب، في كورسالون هوبنر، غالباً ما كان يوهان يؤدي حفلات موسيقية مع شقيقيه. واليوم، لا يزال بإمكانك تجربة حفلات شتراوس الثاني هناك، وكذلك في شونبرون أورانغيري، حيث عزف موزارت بنفسه ذات مرة. ولتناول طعام الغداء، يمكنك زيارة مايراي في شتادتبارك، وهي قاعة سابقة لشرب الحليب على ضفاف نهر فيينا، قبل التنزه على طول رينغشتراس إلى قناة الدانوب. وفي شقته السابقة هنا قام يوهان بتأليف مقطوعة دانوب فالس الشهيرة.
نصيحة: يجب على محبي شتراوس الثاني زيارة منزل شتراوس في المنطقة التاسعة عشرة في فيينا!
سوف يتحول مسقط رأس الملحن إلى مساحة ثقافية مليئة بالأحداث في عيد ميلاده الـ 200.
شتراوس الثاني والنساء
تزوج يوهان شتراوس الثاني ثلاث مرات، ولعبت زوجاته في كثير من الأحيان أدواراً رئيسية في إدارة حياته المهنية. كانت زوجته الأولى، جيتي تريفز، مغنية أدارت أمواله وساعدت في تعزيز صورته كرجل مفضل لدى السيدات، مما ساهم في توسيع شعبيته. وبعد 15 عاماً من الزواج، توفيت جيتي عام 1878، تاركةً يوهان في حالة من الدمار.
وبعد بضعة أسابيع فقط، تزوج من الممثلة الأصغر منه بكثير أنجيليكا "ليلي" ديتريش. لم يدم هذا الزواج طويلاً، وانتهى بعد أربع سنوات عندما تركته ليلي لتعمل كمديرة مسرح آن دير فيينا. وعندها، نقل يوهان، الذي أصيب بأذى نفسي شديد، العرض الأول لأوبريت "ليلة في البندقية" إلى برلين.
هذا وقد أدارت زوجته الثالثة، أديل شتراوس، شؤون يوهان مثلما فعلت جيتي. وكان يوهان قد تحول غلى الديانة البروتستانية حتى يتمكن من الزواج بأديل التي ظلت مخلصة له حتى وفاته، حيث كانت تدير ممتلكاته بعناية. حتى أنها حصلت على تمديد حماية حقوق النشر لأعماله، المعروفة باسم "ليكس يوهان شتراوس".
ثلاثة أرباع وقت اليوم
إذا كنت تعتقد أنه لا يمكن رقص الفالس إلا على أنغام عائلة شتراوس، فأنت مخطئ. فقد كُتبت العديد من الأغاني الشهيرة في موسيقى البوب والروك في العقود الماضية بتوقيع 3/4 الحيوي. فيما يلي بعض الأغاني الحديثة المثالية لرقص الفالس الفييني:
- Love on the Brain لريهانا
- Somebody to Love لكوين
- Perfect لـ إد شيران
- Piano Man لـ بيلي جويل
- That's Amore لـ دين مارتن
- Breakaway لـ كيلي كلاركسون
- Kiss from a Rose لـ سيل
- Delilah لـتوم جونز
- Have You Ever Really Loved a Woman لـ براين آدامز
- Bed of Roses لـ بون جوفي
- Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) لـ دوريس داي