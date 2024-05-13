يمكن القول إن ألحان يوهان شتراوس المفعمة بالحيوية، ساعدت سكان فيينا على نسيان همومهم. وفي عام 2025، سيحتفل ملك الفالس بعيد ميلاده الـ200.

الفالس في المهد

هذه الكلمات الشهيرة من يوهان شتراوس الأب تعكس إحباطه: "الآن يريد هذا الولد يوهان أن يؤلف الفالس أيضاً، رغم أنه لا يملك أدنى فكرة عنه!" ولكن، رغم ذلك، عندما يفكر الناس في الفالس اليوم، غالباً ما يتبادر إلى أذهانهم ابنه، يوهان شتراوس الثاني، الذي وُلد في 25 أكتوبر 1825 كأكبر أبناء يوهان وآنا شتراوس الستة. لكن يوهان الأب، الملحن وقائد الأوركسترا الشهير عالمياً في عالم الرقص، لم يكن يرغب في أن يسير "شاني" (الاسم الشعبي ليوهان في فيينا) على خطاه. فقد كان يوهان الأب هو ملك الفالس الذي لا يُنافس! حتى أنه حاول منع ابنه من ظهوره الأول في كازينو دومماير في 15 أكتوبر 1844، ولكن محاولاته باءت بالفشل.

"نحن مكهربون من الرأس إلى أخمص القدمين... إنه يسيطر على المسرح، وينشر الشرر مثل بطارية كلفانية"، هذا ما قاله أحد الناقدين المتحمسين للملحن الشاب، الذي لم يكن قد بلغ التاسعة عشرة من عمره بعد. "نادراً ما ينقل الآباء مواهبهم إلى أبنائهم، لكن في حالة ابن شتراوس، يمكن للمرء أن يقول إنه وُلد ليحترف عالم الفالس".

من ناحية ثانية، شكلت وفاة بيتهوفن وشوبرت بداية حقبة جديدة في الموسيقى الفيينية، حقبة قادتها سلالة شتراوس. فقد قام يوهان شتراوس الثاني بتأليف أول رقصة فالس له وهو في السادسة من عمره، وبعد أن خلف والده كقائد لأوركسترا خاصة به، انتشرت شهرته إلى ما هو أبعد من فيينا. وبحلول عام 1863، كان يدير جميع حفلات الرقص في البلاط الإمبراطوري، معلناً فصل جديد في تاريخ الرقص في فيينا.

ولكن ما هو بالضبط فالس فيينا، الذي أُعلن كتراث ثقافي غير مادي من قِبل اليونسكو في عام 2017؟ نشأ فالس فيينا من أولى رقصات الصالات البرجوازية، وكان يُعتبر غير لائق ىنذاك، وتم حظره في المجتمع الراقي حتى مؤتمر فيينا في عام 1815. هذا ولم تبدأ أسس العصر الجديد والحيوي المعروف باسم "عصر التأسيس" إلا بعد صعود البرجوازية، وافتتاح صالونات الفنون الجميلة، وإقامة حفلات القصر الإمبراطوري، والتحول الذي شهدته مدينة فيينا—والذي بدأ مع هدم أسوار المدينة القديمة—مما مهّد لمرحلة سريعة من التصنيع والتوسع العمراني في النمسا خلال أواخر القرن التاسع عشر.