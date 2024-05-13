تكشف العطلات الشتوية في النمسا السفلى عن الجانب الهادئ لهذه المنطقة، من خلال المشي بالأحذية الثلجية، والتزلج الريفي على الثلج، والتزحلق على الجليد - وبالطبع التزلج

رافقنا خطوة بخطوة إلى أرض العجائب الشتوية

أكبر مقاطعة في النمسا، وعاصمتها سانت بولتن، تقع في الشمال الشرقي على طول نهر الدانوب – وهي منطقة غنية بالإرث الثقافي والجمال الطبيعي! تتميز هذه المنطقة بتنوع مناظرها الطبيعية التي تشمل جبال ألب فيينا، مما يجعل الرياضات الشتوية نشاطاً شائعاً هنا. من التزلج وجولات التزلج إلى المشي بالأحذية الثلجية والتزلج الريفي، تقدم ولاية النمسا السفلى العديد من الطرق للاستمتاع بعطلة شتوية مليئة بالنشاطات الممتعة.

أجواء مريحة ومترفة

تُعتبر كلمة "مترف" مثالية لوصف نمط الحياة في النمسا السفلى بكلمة واحدة. فهنان عادةً ما تكون التجاربة الشتوية مصحوبة باستراحات لتذوق الأطعمة المرموقة، ودائماً ما تجد كوخاً جبلياً أو إحدى الحانات الشهيرة في المنطقة التي تقدم كرم الضيافة النمساوية التقليدية. ولكن النجم الحقيقي هنا هي المشروبات المعتقة، فسكان النمسا السفلى لديهم شغف خاص بها – إلى درجة أنهم يحتفلون بهذه المشروبات الفاخرة كـ "موسم خامس" خلال ما يُعرف بخريف النبيذ.