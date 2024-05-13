النمسا السفلى
أنت مدعو لقضاء عطلة الشتاء في الثلج أو في المنتجع الصحي الحراري، في المدينة أو في أجمل المناظر الطبيعية
رافقنا خطوة بخطوة إلى أرض العجائب الشتوية
أكبر مقاطعة في النمسا، وعاصمتها سانت بولتن، تقع في الشمال الشرقي على طول نهر الدانوب – وهي منطقة غنية بالإرث الثقافي والجمال الطبيعي! تتميز هذه المنطقة بتنوع مناظرها الطبيعية التي تشمل جبال ألب فيينا، مما يجعل الرياضات الشتوية نشاطاً شائعاً هنا. من التزلج وجولات التزلج إلى المشي بالأحذية الثلجية والتزلج الريفي، تقدم ولاية النمسا السفلى العديد من الطرق للاستمتاع بعطلة شتوية مليئة بالنشاطات الممتعة.
أجواء مريحة ومترفة
تُعتبر كلمة "مترف" مثالية لوصف نمط الحياة في النمسا السفلى بكلمة واحدة. فهنان عادةً ما تكون التجاربة الشتوية مصحوبة باستراحات لتذوق الأطعمة المرموقة، ودائماً ما تجد كوخاً جبلياً أو إحدى الحانات الشهيرة في المنطقة التي تقدم كرم الضيافة النمساوية التقليدية. ولكن النجم الحقيقي هنا هي المشروبات المعتقة، فسكان النمسا السفلى لديهم شغف خاص بها – إلى درجة أنهم يحتفلون بهذه المشروبات الفاخرة كـ "موسم خامس" خلال ما يُعرف بخريف النبيذ.
بطاقة النمسا السفلى: اكتشف 350 وجهة سياحية مجاناً!
مع بطاقة النمسا السفلى يوجد الكثير من التجارب التي تنتظركم والتي تشمل، الفن، الثقافة، الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد الأسرة وعوالم المغامرات وغيرها.
ماذا يمكننا أن نفعل لحماية التنوع البيولوجي؟
• احرص على احترام الطبيعة والبقاء على المسارات المحددة، وعلى أخذ القمامة معك.
• استخدم التنقل المستدام، واكتشف وسائل النقل العام أو اذهب بالدراجة.
• احرص على مراعاة الحياة البرية، وعلى مراقبة الحيوانات من مسافة آمنة.
• استمتع بوعي واختر المنتجات والأطعمة المحلية والمستدامة بشكل طبيعي.
• ساهم في تعزيز التنوع البيولوجي. فحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي.