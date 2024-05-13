فورارلبرغ
اقضِ أجمل العطلات الشتوية التي تشمل التزلج، ومرافق العافية، والوديان الثلجية
انغمس في مفهوم متعة الحياة بأسلوب جبال الألب
في غرب النمسا، بين بحيرة كونستانس وقمم الجبال الشامخة، تقع مدينة فورارلبرغ، التي تشكل جنة لمحبي الطبيعة وعشاق الثقافة. هنا، تمتزج الحِرف اليدوية التقليدية مع الهندسة المعمارية الحديثة، بينما تحيط بك الأجواء الحميمية الخاصة بجبال الألب في كل زاوية. وفي فصل الشتاء، تتحول الوديان والقمم إلى مناظر طبيعية خيالية، تدعوك للتزلج أو المشي بالأحذية الثلجية أو الاستمتاع بالمشي في فصل الشتاء.
ثقافة الاستمتاع الألبية
هنا، يعش الناس حياتهم بأصالة فريدة وبكثير من الفرح. فمطبخ فورارلبرغ يشتهر بأطباقه الشهية، التي ستشعر بلذتها بشكل خاص بعد قضاء يوم كامل على الثلج في كوخ جبلي مريح. هذا وستجذبك الأجبان المحلية، مثل الجبن الجبلي الشهير، والأطباق التقليدية مثل كاسكنوفل، لتطيل الجلوس وتستمتع بكل لحظة. ومع اقتراب النهار من نهايته، توفر الأنشطة الثقافية المتنوعة ختاماً مثالياً ليوم شتوي مليء بالأحداث.
فورارلبرغ من نواحي مختلفة
مهد التزلج على جبال الألب
أي شخص يبحث عن هذه المنطقة على الخريطة قد يتفاجأ، إذ أنه لا يوجد ما يُسمى بـأرلبيرغ. فهذه الكتلة الجبلية، الواقعة بين جبال الألب ليختال وفيرفول، سُمّيت نسبةً إلى أشجار الأرلن، التي تُعرف أيضاً بصنوبر الجبال.
ورغم ذلك، تُعتبر المناظر الطبيعية المحيطة بأرلبيرغ مهد التزلج في جبال الألب، وهي وجهة شهيرة لعشاق الرياضات الشتوية من جميع أنحاء العالم. مع تاريخ عريق يعود إلى أوائل القرن العشرين، ساهمت هذه المنطقة بشكل كبير في تطوير رياضة التزلج. واليوم، تُعدّ زورس وليخ ملاذين راقيين للضيوف المميزين في فصلي الصيف والشتاء، حيث يقدمان العديد من المطاعم الحائزة جوائز مختلفة، وخدمات فندقية رفيعة تضع المعايير الدولية تحت عنوان "أرلبيرغ".
أسلوب الحياة في فورارلبرغ
في يوم الأحد الأول بعد أربعاء الرماد، يُقام تقليد عريق كل عام في العديد من الأماكن عبر فورارلبرغ، ويتجلى في حرق الشرارات التقليدي، والذي يُراد منه طرد الشتاء بعيداً وجلب الحظ الجيد للناس. وعليه، تُبنى الأبراج الخشبية المكدسة بمهارة، وتبلغ النار ذروتها في انفجار "الساحرة الشرارة" المليئة بالمسحوق في الأعلى.
أما في مونتافون، فيحتفل الناس بـ"شايبنشلاغن" في يوم الأحد المخصص للشرارات، حيث تُوضع أقراص مصنوعة من خشب الألدر والبتولا على أعواد من خشب البندق، وتُشعل وتُضرب على عصا خاصة. تخلق الأقراص المشتعلة أقواساً من الضوء في الظلام، ويرافق هذا العرض الناري الكثير من الموسيقى والطعام والشراب اللذيذ، وخاصةً "فونككويتشلي"، وهي كعكة تقليدية مصنوعة من الخميرة.
حماية النصب التذكارية تُعتبر مرادفة للاستدامة
يُعدّ الحفاظ على المباني التاريخية مبادرة متميزة في النمسا لحماية المناخ. لكن لماذا يُعتبر ذلك مهماً؟
• الحفاظ على الآثار يوفر الموارد ويمنع إغلاق المساحات الخضراء.
• تلعب الآثار دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً: فالحفاظ على هذه المباني يفيد المنطقة بأكملها ويلهم الضيوف بهندستها المعمارية التاريخية.
• يتم تشييد العديد من المباني التاريخية من مواد طبيعية ذات مصادر محلية. وعند إصلاحها بشكل احترافي، يُفضل استعمال هذه المواد الإقليمية للحفاظ على أصالتها.
• بالإضافة إلى ذلك، تتم حماية مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية، حيث يُعدّ الحفاظ على الآثار خطوة حاسمة لتحقيق الاستدامة البيئية.