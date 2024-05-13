فورارلبرغ
اقضِ أجمل العطلات الشتوية التي تشمل التزلج، ومرافق العافية، والوديان الثلجية

تُظهر أصغر ولاية اتحادية في النمسا عظمتها في العطلات الشتوية، إحيث تضم المنحدرات المجهزة، وتوفر جولات التزلج الرائعة، والكثير من سحر الشتاء بعيداً عن المنحدرات.

انغمس في مفهوم متعة الحياة بأسلوب جبال الألب

في غرب النمسا، بين بحيرة كونستانس وقمم الجبال الشامخة، تقع مدينة فورارلبرغ، التي تشكل جنة لمحبي الطبيعة وعشاق الثقافة. هنا، تمتزج الحِرف اليدوية التقليدية مع الهندسة المعمارية الحديثة، بينما تحيط بك الأجواء الحميمية الخاصة بجبال الألب في كل زاوية. وفي فصل الشتاء، تتحول الوديان والقمم إلى مناظر طبيعية خيالية، تدعوك للتزلج أو المشي بالأحذية الثلجية أو الاستمتاع بالمشي في فصل الشتاء.

ثقافة الاستمتاع الألبية

هنا، يعش الناس حياتهم بأصالة فريدة وبكثير من الفرح. فمطبخ فورارلبرغ يشتهر بأطباقه الشهية، التي ستشعر بلذتها بشكل خاص بعد قضاء يوم كامل على الثلج في كوخ جبلي مريح. هذا وستجذبك الأجبان المحلية، مثل الجبن الجبلي الشهير، والأطباق التقليدية مثل كاسكنوفل، لتطيل الجلوس وتستمتع بكل لحظة. ومع اقتراب النهار من نهايته، توفر الأنشطة الثقافية المتنوعة ختاماً مثالياً ليوم شتوي مليء بالأحداث.

حقائق حول فورارليرغ
العاصمة:بريغينز
المساحة:2.600 كيلومتر مربع/ 642.400 أكراً
عدد السكان:حوالي 394.000 نسمة (بحسب إحصاءات العام 2024)
محمية المحيط الحيوي:1
المنتزهات الطبيعية: 1
جبل بيز بوين: 3321 متراً/ 10.866 قدماً

فعاليات في فورارلبرغ

ستجد أبرز الفعاليات التقليدية والعصرية في فورارلبرغ في هذا التقويم

فورارلبرغ من نواحي مختلفة

أبرز المعالم

منحدرات مثالية للتزلج والتزحلق على الجليد

طبيعة بِكر وحرية لا حدود لها في جولات التزلج

المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء على المسارات المغطاة بالثل

التزلج عبر الأرياف وسط مناظر طبيعية هادئة ومغطاة بالثلج

إجازة عائلية في الجبال: المغامرة والعمل الجماعي

العمارة الخشبية الحديثة وعبادة البناء الألبي الخالدة

ثقافة الجبن: التقليد والحرفية والمتعة

نشاطات في فورارلبرغ

جولات

استمتع بروحية عيد الميلاد مع The Musical Sound of Christmas"

جولة تعرّفك على مزايا المعمارة الحديثة والتقليدية

أسطورة أرلبيرغ

مهد التزلج على جبال الألب

أي شخص يبحث عن هذه المنطقة على الخريطة قد يتفاجأ، إذ أنه لا يوجد ما يُسمى بـأرلبيرغ. فهذه الكتلة الجبلية، الواقعة بين جبال الألب ليختال وفيرفول، سُمّيت نسبةً إلى أشجار الأرلن، التي تُعرف أيضاً بصنوبر الجبال.

ورغم ذلك،  تُعتبر المناظر الطبيعية المحيطة بأرلبيرغ مهد التزلج في جبال الألب، وهي وجهة شهيرة لعشاق الرياضات الشتوية من جميع أنحاء العالم. مع تاريخ عريق يعود إلى أوائل القرن العشرين، ساهمت هذه المنطقة بشكل كبير في تطوير رياضة التزلج. واليوم، تُعدّ زورس وليخ ملاذين راقيين للضيوف المميزين في فصلي الصيف والشتاء، حيث يقدمان العديد من المطاعم الحائزة جوائز مختلفة، وخدمات فندقية رفيعة تضع المعايير الدولية تحت عنوان "أرلبيرغ".

ليخ زورس في أرلبيرغ

رحلة إلى موقع التراث العالمي لليونسكو

لعدة قرون، عاش الناس هنا في وئام مع الطبيعة، مما جعل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أمراً طبيعياً. فهنا، يسير التراث والحفاظ على الطبيعة جنباً إلى جنب، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.

مناطق

مدن وأماكن

التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

أسلوب الحياة في فورارلبرغ

في يوم الأحد الأول بعد أربعاء الرماد، يُقام تقليد عريق كل عام في العديد من الأماكن عبر فورارلبرغ، ويتجلى في حرق الشرارات التقليدي، والذي يُراد منه طرد الشتاء بعيداً وجلب الحظ الجيد للناس. وعليه، تُبنى الأبراج الخشبية المكدسة بمهارة، وتبلغ النار ذروتها في انفجار "الساحرة الشرارة" المليئة بالمسحوق في الأعلى.

أما في مونتافون، فيحتفل الناس بـ"شايبنشلاغن" في يوم الأحد المخصص للشرارات، حيث تُوضع أقراص مصنوعة من خشب الألدر والبتولا على أعواد من خشب البندق، وتُشعل وتُضرب على عصا خاصة. تخلق الأقراص المشتعلة أقواساً من الضوء في الظلام، ويرافق هذا العرض الناري الكثير من الموسيقى والطعام والشراب اللذيذ، وخاصةً "فونككويتشلي"، وهي كعكة تقليدية مصنوعة من الخميرة.

أبرز الأحداث

وصفات

أماكن فريدة للإقامة

شفانين: مزيج من العمار الراقية والأطباق المستدامة

فندق بوست: غرف منظمة ومأكولات إقليمية شاملة

فاليسرهوف: حيث يلتقي التصميم بالروح الرياضية

كرون: الأثاث الخشبي الإقليمي ومأكولات الذواقة

معلومات حول حماية المناخ

حماية النصب التذكارية تُعتبر مرادفة للاستدامة

يُعدّ الحفاظ على المباني التاريخية مبادرة متميزة في النمسا لحماية المناخ. لكن لماذا يُعتبر ذلك مهماً؟

• الحفاظ على الآثار يوفر الموارد ويمنع إغلاق المساحات الخضراء.

• تلعب الآثار دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً: فالحفاظ على هذه المباني يفيد المنطقة بأكملها ويلهم الضيوف بهندستها المعمارية التاريخية.

• يتم تشييد العديد من المباني التاريخية من مواد طبيعية ذات مصادر محلية. وعند إصلاحها بشكل احترافي، يُفضل استعمال هذه المواد الإقليمية للحفاظ على أصالتها.

• بالإضافة إلى ذلك، تتم حماية مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية، حيث يُعدّ الحفاظ على الآثار خطوة حاسمة لتحقيق الاستدامة البيئية.

حماية الآثار في النمسا

أسئلة وأجوبة شائعة

تشتهر منتجعات التزلج في فورارلبرغ بظروفها المناخية التي تضمن تساقط الثلوج، حيث يقع حوالي ثلثي المنطقة على ارتفاع يزيد عن ألف متر (3281 قدماً)، في حين يتراوح ارتفاع العديد من مناطق التزلج من 1400 متر (4593 قدماً) إلى 2400 متر (7874 قدماً). وعليه، تقدم فورارلبرغ العديد من الأنشطة في فصل الشتاء:

·       التزلج والتزلج على الألواح

·       جولات التزلج

·       رحلات المشي في الشتاء

·       التزلج عبر الأرياف

·       عطلات عائلية في الشتاء

·       التزحلق على الألواح

·       المشي بأحذية الثلج

·       التزلج على الجليد

يلتقي الجمال الطبيعي بالثروة الثقافية في فورارلبرغ، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة الصيفية. لذا توجد أنشطة تناسب الجميع، من عشاق الطبيعة، إلى المهتمين بالثقافة، والأشخاص الرياضيين الباحثين عن المغامرة على حد سواء.

·       رحلات المشي وتسلق الجبال

·       ركوب الدراجات الهوائية والدراجات الجبلية

·       الرياضات المائية على بحيرة كونستانس

·       باراغلايدنيغ

·       الفعاليات الثقافية

·       زيارة المواقع التاريخية والمتاحف

براندنيرتال: يُعتبر هذا الوادي في فورارلبرغ وجهة مثالية للعائلات، حيث يقدم جبالاً رائعة وبحيرات ومرتفعات ألبية باهرة. كما إنه مكان مثالي لقضاء العطلات مع الأطفال وللراغبين في الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

كلينفالسيرتال: على الرغم من أنها جزء جغرافي من فورارلبرغ، إلا أنه لا يمكن الوصول إلى كلاينفالسرتال إلا عبر ألمانيا. تشتهر هذه المنطقة بجمال المناظر الطبيعية الجبلية، وتحتوي على العديد من مسارات المشي.

كلوسترتال: يتميز هذا الوادي بالهدوء والتنوع الطبيعي الغني، ويُعد مدخلاً لبعض من أفضل منتجعات التزلج في النمسا. تتحول المنطقة في فصل الصيف إلى جنة لمحبي المشي، حيث توجد العديد من الطرق التي تتخلل المناظر الطبيعية الجبلية.

غروسس فالسرتال: في هذه المحمية الحيوية التابعة لليونسكو، عاش الناس في تناغم مع الطبيعة لقرون طويلة، وعليه يُعتبر الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية هنا، أمراً بديهياً. هذا وتتميز المحمية بالمرتفعات الألبية والغابات المورفة والجداول الجبلية، حيث تتكامل التقاليد مع الحفاظ على البيئة.

قد يكون هذا مثيراً للاهتمام أيضاً