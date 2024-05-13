كيكة لينزر
- Classics
- Sweet
- dessert
هذه الكيكة الصغيرو مع مربى الكشمش الأحمر، تمّت تسميتها تيمناً باسم مدينة لينز وهي أقدم كيكة معروفة في العالم.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 60 دقيقة
- 8 حصص
طريقة التحضير
اصنع كومة من الدقيق في وعاء مسطّح، ثم قطّع الزبدة إلى مكعبات وافركها بين أصابعك مع الدقيق حتى يتكون فتات خفيف. للحصول على النكهة، أضف القرفة ورشة صغيرة من القرنفل المطحون والقليل من الملح، مع بشر قشر الليمون أو عصير الليمون والمكسرات المطحونة. اعمل بسرعة لتشكيل عجينة ناعمة وهشة، ثم شكّلها على هيئة كرة، وغطها بورق نايلون، واتركها لتستريح في مكان بارد لمدة حوالي 30 دقيقة.
سخّن الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180°مئوية / 356 فهرنهايت، ثمّ اختر قالب كيك بحجم مناسب وقم بدهنه بالزبدة أو الزيت، ثم رش عليه فتات الخبز لمنع التصاق العجين. اضغط قليلاً على أكثر من نصف العجين لتغطية قاعدة القالب باستخدام مفاصل أصابعك المطوية. قم بتشكيل باقي العجين إلى عدة لفائف صغيرة (لتشكيل الشبكة) ولفافة واحدة أكثر سماكة (للحافة). وإذا رغبت، يمكنك تغطية قاعدة العجين بشرائح الويفر، ثم دهنها بطبقة ناعمة من المربى مع ترك حوالي 1 سم (0.4 بوصة) فارغاً حول الحافة. ضع اللفافة السميكة داخل القالب كحافة، واضغط عليها بلطف. استخدم اللفائف الرفيعة لتشكيل شبكة فوق المربى. وأخيراً قم برش اللوز المقشر بحسب الرغبة.
تُغلف العجينة بالبيض المخفوق وتُخبز في الفرن المسخّن مسبقاً لمدة 50 – 60 دقيقة. بعدها قم بإخراج الكيكة، واتركها حتى يبرد، ومن الأفضل أن نتركها لمدة يوم، ثم قم بتغلفها بورق بلاستيك بعد رشها بسكر البودرة.
مكونات
إن البحث العميق عن الأصل الحقيقي لكيكة لينزر سيأخذك في رحلة بين مصر وفيرونا ومدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية. فأقدم وصفة لكيكة موثقة في العالم تم تدوينها من قِبل كونتيسة في فيرونا، وهي محفوظة الآن في مكتبة دير أدمنت، وأصبحت شائعة حتى في أميركا في منتصف القرن التاسع عشر. ومع ذلك، لولا شيف الحلويات يوهان كونراد فوغل، الذي انتقل إلى لينز عام 1822 وقام بإنتاج كميات كبيرة من الكيكة باستخدام ما يُعرف بـ"خليط اللينزر"—والذي كان معروفاً في شكل مشابه لدى المصريين القدماء—لما أصبحت الأسطورة الحلوة على ما هي عليه اليوم: رمز أطايب الطهي لعاصمة النمسا العليا.