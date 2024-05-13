هل كنت تعلم بأن...؟

إن البحث العميق عن الأصل الحقيقي لكيكة لينزر سيأخذك في رحلة بين مصر وفيرونا ومدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية. فأقدم وصفة لكيكة موثقة في العالم تم تدوينها من قِبل كونتيسة في فيرونا، وهي محفوظة الآن في مكتبة دير أدمنت، وأصبحت شائعة حتى في أميركا في منتصف القرن التاسع عشر. ومع ذلك، لولا شيف الحلويات يوهان كونراد فوغل، الذي انتقل إلى لينز عام 1822 وقام بإنتاج كميات كبيرة من الكيكة باستخدام ما يُعرف بـ"خليط اللينزر"—والذي كان معروفاً في شكل مشابه لدى المصريين القدماء—لما أصبحت الأسطورة الحلوة على ما هي عليه اليوم: رمز أطايب الطهي لعاصمة النمسا العليا.