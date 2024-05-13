سالزبورغر نوكيرل

تعرّف على طريقة إعداد سالزبورغر نوكيرل الخفيفة والرقيقة، أشهر حلوى في سالزبورغ

طريقة الإعداد

  • وقت التحضير: 20 دقيقة
  • 4 حصص
الخطوة 1

باستخدام خلاط يدوي، يُخلط بياض البيض مع القليل من الملح، ويُضاف السكر الخشن شيئاً فشيئاً حتى يصبح الخليط سميكاً كريمياً.

الخطوة 2

يُضاف سكر الفانيليا وصفار البيض.

الخطوة 3

يُضاف الدقيق بعناية ويُخفق ثلاث أو أربع مرات بمضرب الخفق (يجب ألا يصبح القوام متجانساً).

الخطوة 4

يُسخّن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 220° مئوية (428° فهرنهايت).

تُدهن صينية فرن مقاومة للحرارة على شكل بيضاوي بالزبدة.

يجب تشكيل 4 كرات صغيرة على شكل أهرامات وتُوضع بجانب بعضها البعض في الصينية.

تُخبز لمدة 8-10 دقائق حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

الخطوة 5

يُرش عليها سكر البودرة وتُقدم بسرعة حتى لا يتلف شكل الزلابية.

تجد المزيد من المعلومات حول الوصفة هنا:

https://www.salzburgerland.com/en/salzburg-specialities/

مكونات
للنوكيرل

