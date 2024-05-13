سالزبورغر نوكيرل
تعرّف على طريقة إعداد سالزبورغر نوكيرل الخفيفة والرقيقة، أشهر حلوى في سالزبورغ
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 20 دقيقة
- 4 حصص
الخطوة 1
باستخدام خلاط يدوي، يُخلط بياض البيض مع القليل من الملح، ويُضاف السكر الخشن شيئاً فشيئاً حتى يصبح الخليط سميكاً كريمياً.
الخطوة 2
يُضاف سكر الفانيليا وصفار البيض.
الخطوة 3
يُضاف الدقيق بعناية ويُخفق ثلاث أو أربع مرات بمضرب الخفق (يجب ألا يصبح القوام متجانساً).
الخطوة 4
يُسخّن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 220° مئوية (428° فهرنهايت).
تُدهن صينية فرن مقاومة للحرارة على شكل بيضاوي بالزبدة.
يجب تشكيل 4 كرات صغيرة على شكل أهرامات وتُوضع بجانب بعضها البعض في الصينية.
تُخبز لمدة 8-10 دقائق حتى تكتسب لوناً ذهبياً.
الخطوة 5
يُرش عليها سكر البودرة وتُقدم بسرعة حتى لا يتلف شكل الزلابية.
تجد المزيد من المعلومات حول الوصفة هنا:
https://www.salzburgerland.com/en/salzburg-specialities/
مكونات
للنوكيرل