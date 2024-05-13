تافلشبيتز
لحم العجل المسلوق، أو تافلشبيتز، هو ملك أطباق لحم البقر في فيينا، ويكمن السر في تقطيع اللحم البقري الجيد إلى شرائح عبر الحبوب وتقديمه مع البطاطا المشوية وصلصة الثوم المعم
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 180 دقيقة
- 6 حصص
اقطع البصل غير المقشر إلى نصفين بشكل عرضي، وقم بقلي الجوانب المقطوعة دون استخدام أي دهون حتى تتحمر جيداً.
ضع حوالي 3 لترات من الماء في قدر كبير. أضف الخضروات الجذرية، الكراث، أنصاف البصل، أوراق الغار، وحبوب الفلفل، واتركها تغلي. ثم أضف اللحم والعظام المغسولة، وبحسب نوع اللحم، اتركه يُطهى في ماء يغلي بهدوء حتى ينضج، وهذا سيستغرق حوالي ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات. أضف المزيد من الماء حسب الحاجة، وقم بإزالة أي رغوة تتشكل على السطح.
يُتبل بالملح جيداً، ولكن بعد ساعتين فقط.
بمجرد أن ينضج اللحم ويصبح طرياً، أخرجه من المقلاة واحتفظ به دافئاً باستخدام بعض السائل من الحساء. تبّل بقية الحساء بالملح حسب الرغبة، ثم قم تصفيته (اختياري). قدّم الحساء مع الزلابية المصنوعة من السميد أو "فريتاتن" (شرائح من الفطائر - وهي زينة تقليدية للحساء في النمسا) وبعض الثوم المعمر المفروم الطازج كمقبلات. بعد ذلك، قطع اللحم المسلوق إلى شرائح مائلة وضعها على أطباق مُسخنة مسبقاً، أو قدمها في الحساء الساخن داخل طاجن حساء مزخرف.
قدّمها مع البطاطا المشوية، وخليط من الخبز والفجل الحار، والفاصولياء الخضراء في صلصة الشبت، أو السبانخ الكريمي مع صلصة الثوم المعمر. إذا كنت ستقدم الخضار الجذرية في نفس الوقت، قم بطهي بعضها بشكل منفصل لتكون مطبوخة بشكل متقن.
مكونات
هل كنت تعلم أن...؟
إحدى الأدلة الأكثر لذة على مدى تجذّر المطبخ النمساوي في قلب أوروبا تكمن في أحد الأطباق الأكثر تميزاً في فيينا: لحم العجل المسلوق، المعروف باسم "تافلشبيتز". المكونات الأساسية لهذا الطبق هي لحم البقر عالي الجودة، وبعض الخضروات، والتوابل العطرية، والكثير من الماء للطهي. إنها نفس المكونات التي يستخدمها الفرنسيون في إعداد "بو تو فو" أو الإيطاليون في "بوليتو ميستو".