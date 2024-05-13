الخطوة 4

بمجرد أن ينضج اللحم ويصبح طرياً، أخرجه من المقلاة واحتفظ به دافئاً باستخدام بعض السائل من الحساء. تبّل بقية الحساء بالملح حسب الرغبة، ثم قم تصفيته (اختياري). قدّم الحساء مع الزلابية المصنوعة من السميد أو "فريتاتن" (شرائح من الفطائر - وهي زينة تقليدية للحساء في النمسا) وبعض الثوم المعمر المفروم الطازج كمقبلات. بعد ذلك، قطع اللحم المسلوق إلى شرائح مائلة وضعها على أطباق مُسخنة مسبقاً، أو قدمها في الحساء الساخن داخل طاجن حساء مزخرف.