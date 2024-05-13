وصفة: فينر شنيتزل الأصلية

عند طلب الشنيتزل في النمسا، من المهم الأخذ بالاعتبار أن اسم "شنيتزل فيينا" لا يُطلق على كل أنواع الشنيتزل. فعندما يُذكر "شنيتزل فيينا" في القائمة، فإنه يشير إلى شريحة لحم العجل المقلية في الزبدة المصفاة.

فقبل تغليفه، يتم دق اللحم بعناية، وتتبيله وترطيبه، ثم يُغمس في الدقيق، ثم البيض، وأخيراً في فتات الخبز. لا يتم ضغط فتات الخبز على اللحم حتى تنتفخ عندما تُخبز. بهذه الطريقة تحصل على الانطباع الباهر الذي يتميز به "شنيتزل فيينا الحقيقي!"