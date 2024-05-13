فينر شنيتزل
- Meat
- Classics
- Main Course
لم يتم اختراع إسكالوب لحم العجل المقلي والمخبوز في الواقع في فيينا - ولكن من المؤكد أنه المكان الذي يُعد فيه بأفضل طريقة.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 45 دقيقة
- 4 حصص
ضع شرائح اللحم، وقم بغزالة الجلد عنها، ثم قم بدقها حتى تصبح رقيقة. قم بتتبيل الجانبين بالملح والفلفل. ضع الدقيق وفتات الخبز في أطباق مسطحة منفصلة، واخفق البيض معاً في طبق آخر باستخدام شوكة.
قم بتغطية كل شريحة لحم (شنيتزل) بالدقيق من الجهتين، ثم اغمسها في البيض المخفوق، مع التأكد من عدم بقاء أي جزء من الشريحة جافاً. أخيراً، غطِّها في فتات الخبز واضغط برفق على الفتات باستخدام الجانب الخلفي من الشوكة (هذا يساعد على جعل الطبقة المقرمشة "تنتفخ" بشكل أفضل أثناء الطهي).
في مقلاة كبيرة (أو مقلايتين متوسطتي الحجم)، ذوّب كمية كافية من السمن (أو سخّن زيت نباتي مع 1-2 ملعقة طعام من السمن أو الزبدة) بحيث يمكن للشنيتزل السباحة بحرية في الزيت.
قم بوضع الشنيتزل في المقلاة فقط عندما تكون الدهون ساخنة جداً لدرجة أنها تصدر صوتاً وتفور عند إضافة بعض فتات الخبز أو قطعة صغيرة من الزبدة.
بحسب سماكة ونوع اللحم، اقلي الشنيتزل لمدة 2 إلى 4 دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً. قم بتقليبه باستخدام ملعقة (لا تخترق القشرة!) واقليه من الجانب الآخر حتى يصبح لونه مماثلاً.
أخرج الشنيتزل المقرمش وضعه على ورق المطبخ لتجفيفه. امسح بلطف. رتّب الشنيتزل على الطبق وزينه بشرائح الليمون قبل التقديم.
يقدم مع البطاطا بالبقدونس أو الأرز أو سلطة البطاطا أو السلطة المشكّلة.
مكونات
وصفة: فينر شنيتزل الأصلية
عند طلب الشنيتزل في النمسا، من المهم الأخذ بالاعتبار أن اسم "شنيتزل فيينا" لا يُطلق على كل أنواع الشنيتزل. فعندما يُذكر "شنيتزل فيينا" في القائمة، فإنه يشير إلى شريحة لحم العجل المقلية في الزبدة المصفاة.
فقبل تغليفه، يتم دق اللحم بعناية، وتتبيله وترطيبه، ثم يُغمس في الدقيق، ثم البيض، وأخيراً في فتات الخبز. لا يتم ضغط فتات الخبز على اللحم حتى تنتفخ عندما تُخبز. بهذه الطريقة تحصل على الانطباع الباهر الذي يتميز به "شنيتزل فيينا الحقيقي!"
وجبة ذهبية
يُعتبر الشنيتزل الفييني من الأطباق التي كانت تُستخدم في الأصل لأغراض تمثيلية. خلال عصر النهضة، كان أهالي البندقية يغطون الأطباق - خاصة الحلويات - بورق الذهب، ليظهروا نمط حياة متطور. وعندما أرادت الكنيسة الكاثوليكية الحد من هذه المبالغات في عام 1514 وحظرت قانونياً تغليف الطعام بالذهب، لجأ الطهاة الإيطاليون إلى طريقة إعداد بديلة قديمة: تغليف اللحم بخبز ذهبي اللون.
ويُقال إن هذا الطبق وصل إلى النمسا حوالي عام 1857 عبر المارشال النمساوي راديتسكي. وتقول الأسطورة إنه أحب "كوتوليتا على الطريقة الميلانية" وجلب الوصفة إلى نهر الدانوب بنفسه. ومع ذلك، فإن أول ذكر معروف للشنيتزل الفييني في المطبخ النمساوي يعود إلى عام 1831.