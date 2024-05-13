فطائر تسيليرتالر كرابفن
- Vegetarian
- Classics
خُذ معك قطعة صغيرة من وادي تسيليرتال إلى منزلك مع فطائر "كرابفن" الشهية. فهذه الوصفة المقرمشة والمميزة، المحشوة بجبنة المزارعين، تُقدَّم في المناسبات الخاصة.
طريقة الإعداد
- وقت التحضير: 40 دقيقة
- 4 حصص
ابدأ بسلق البطاطا
لتحضير العجينة، قُم بإذابة الزبدة في الحليب الساخن، ثم اسكب الحليب الدافئ بلطف على الدقيق. اعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة يمكنك العمل بها بسهولة، ثمّ شكّل العجينة على شكل كرة، وغطِها بالنايلون، واتركها لترتاح.
لتحضير الحشوة، قشّر البطاطا المطبوخة والمبردة، ثم اهرسها أو صفِّها باستخدام مكبس البطاطا. قم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة، وأضف الثوم المعمّر وخليط الجبن، ثم تبّل الخليط بالملح وامزجه جيداً مع البطاطا.
قم بتحضير العجين على شكل أسطوانة بقطر 5 سنتيمترات تقريباً. قم بتقطيع العجين إلى شرائح وابدأ بفرد كل شريحة على سطح أملس مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة ودائرية الشكل. ضع كرات صغيرة من الحشوة على دوائر العجين، أو استخدم ملعقة لوضع الحشوة. قم بدهن حواف العجين بالقليل من الماء، ثم اطوِ العجين واضغط عليه بإحكام. ضع الكرابفن في زبدة مصفاة ساخنة واقلها حتى تصبح ذهبية اللون. أخرجها بحذر ورتبها على أطباق مُسخنة مسبقاً.
مكونات
جبن غراي (Graukas) هو تخصص من منطقة تيرول، ويتكون من جبن القريش والحليب الخالي من الدسم أو الحليب الرائب. يتميز جبن "غراي" بخلوه من الدهون تقريباً، ويصبح طعمه أكثر كثافة مع نضجه. أما جبن "زيغر" فهو جبن مصنوع من مصل اللبن. هذا وتشمل بدائل جبن "غراي" و"زيغر" جبن "هارزر" الطري وجبن الريكوتا.