الخطوة 4

قم بتحضير العجين على شكل أسطوانة بقطر 5 سنتيمترات تقريباً. قم بتقطيع العجين إلى شرائح وابدأ بفرد كل شريحة على سطح أملس مرشوش بالدقيق حتى تصبح رقيقة ودائرية الشكل. ضع كرات صغيرة من الحشوة على دوائر العجين، أو استخدم ملعقة لوضع الحشوة. قم بدهن حواف العجين بالقليل من الماء، ثم اطوِ العجين واضغط عليه بإحكام. ضع الكرابفن في زبدة مصفاة ساخنة واقلها حتى تصبح ذهبية اللون. أخرجها بحذر ورتبها على أطباق مُسخنة مسبقاً.