ذا كابرون إديشين
Introduction
يمتاز ذا كابرون إديشين بطرازه الألبي النموذجي حيث يشكل ما يُعرف بـ"قرية داخل القرية"، نظراً لموقعه المتاخم للجبال الشاهقة ذات الجمال الخلاب، ولكونه يُحاط في فصل في الصيف ببحر من الزهور العطرة، وفي الشتاء بالأنوار المتلألئة الساحرة. إنه الديكور الذي يلمس القلب مباشرةً!
من ناحية ثانية، فإن وجوده على تماس مباشر مع مسارات المشي ذات المناظر الباهرة، والعديد من المطاعم والأماكن وأنشطة العطلات، فضلاً عن احتوائه على جسر خاص، يجعل من ذا كابرون إديشين أشبه بقرية مغلقة في مركز بلدة كابرون. ومع وجود نهر متعرّج يربط كل الأجزاء بعضها ببعض، فإن ذا كابرون إديشين هو حتماً المكان الذي يجعل الجميع سعداء.
الأجنحة
تم تأسيس الأجنحة لدى ذا كابرون إديشين بلمسات دافئة وتقليدية وهي عبارة عن شقق مفروشة توفر مساحات كافية لشخصين وحتى 10 أشخاص.
تتميز الأجواء الخارجية المحيطة بالأجنحة بطابعها القروي الأصيل، في حين أنها توفر في الداخل تجربة مريحة مستوحاة من جبال الألب. تدمج الأجنحة بين المواد الطبيعية الريفية ووسائل الراحة العصرية، وهي عبارة عن شقق منفصلة في نُزل جميل يوفر إقامة مريحة للأزواج والعائلات.
الشاليهات
توفر الشاليهات الفاخرة في كابرون أماكن إقامة وفق أعلى المعايير، ويتسع بعضها لحوالي 24 شخصاً مع مراعاة الخصوصية التامة لهم. تم بناء الشاليهات من جذوع خشبية متينة وطبيعية وبأسلوب مميز ما يجعلها تثير إعجاب الجميع بفضل هندستها المعمارية الفريدة. تم تأسيس الشاليهات مع الاهتمام بأدق تفاصيل الرفاهية الأمر الذي يضيف ويكمل الأجواء الساحرة والأصيلة التي تتميز بها، كما أنها توفر تراساً كبيراً مع إمكانية تواجد سبا خاص فيها.
الأجنحة والغرف
يوفر ذا كابرون إديشين مجموعة واسعة من خيارات الإقامة المختلفة في موقع فريد وهادئ قرب النهر في كابرون. هنالك شيء لكل ذوق في هذه القرية الساحرة العضوية في زيلامسي كابرون: بدءاً من الشاليهات الفاخرة التي تلائم جميع أفراد العائلة، إلى الخيارات المناسبة للميزانيات المحدودة، والليالي التي لا تنسى في أكواخ بشكل البراميل الضخمة أو في شقة تعلو ركائز خشبية. كلاسيكي أو راقي - ستشعر وكأنك في المنزل عند الإقامة في ذا كابرون إديشين.
كيف تصل إلى هناك
* محطة قطار زيلامسي: 12 دقيقة بالسيارة (على بعد 9 كم)
* محطة الباص: دقيقة واحدة سيراً
* مطار سالزبورغ: 80 دقيقة بالسيارة (على بعد 100 كم)
* مطار ميونخ: ساعتان وأربعون دقيقة بالسيارة (على بعد 230 كم)