خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".

يشكّل لاندغوت موزرهوف عالماً قائماً بذاته حيث يضمّ نهراً، بركة، غابة وجبلاً، وفيه يتعايش الناس والحيوانات على امتداد 400 هكتار من المساحات التاريخية المفتوحة. تقع قريبة موزرهوف في وادي مول فالي في كارينثيا، وتشكّل ملكية فريدة من نوعها. فهي مكان خاص تجتمع فيه الطبيعة والناس معاً، ويمتزج بشكل مثالي مع الطبيعة المحيطة ليقدم تجارب مثالية للجميع - بدءاً من محبي الطبيعة والعائلات وحتى أولئك الذين يبحثون عن الرفاهية. تحرسه جبال الألب التي ترتفع إلى 3 آلاف متر في منطقة هوهي تاورن، يساهم هذا العقار الذي يضمّ عدداً من الشاليهات في إعادة تفسير معنى الرفاهية.

هنا ستُتاح لك الفرصة لاستنشاق رائحة الغابات، والتجول عبر المروج، والسماح لكلبك بالسباحة في نهر مول على شاطئ الكلاب. فهذه الواحة المفتوحة على مدار العام، تُعد ملاذاً مثالياً لمحبي الطبيعة وعشاق الرياضة والعائلات، كما توفر أيضاً أسلوب حياة مترف وتصاميم راقية.

كضيف، يمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من الشاليهات: بجوار النهر، أو في الجبال، أو بعيداً في الغابة، حيث يقدم كل شاليه مزيجاً مثالياً من الهدوء والرفاهية والجمال الطبيعي. أما الشاليهات مثل ماونتن شاليه موزرالم وكلاينغوت موزرهوف فالدشاليه، فتأتي مع وسائل راحة راقية ومناظر خلابة.

تحتوي العديد من الشاليهات على مناطق عافية خاصة بها وأحواض استحمام ساخنة وبرك سباحة خاصة لمزيد من الفخامة. ويمكن للجميع الوصول إلى بركة السباحة الطبيعية الرئيسية وحمامات البخار ومنطقة الاسترخاء البانورامية وشاطئ المياه البرية وبركتَي ​​صيد مملوكتين للعقار، ومزرعة عضوية مع حظيرة وحيوانات وإسطبل لركوب الخيل.

يُعتبر المنزل الريفي الساحر بمثابة المركز المخصص للطهي في قرية الشاليهات هذه. فإذا كنت لا ترغب في توصيل وجبة الفطور إلى الشاليه الخاص بك، يمكنك القيام بنزهة ممتعة عبر الغابة والمروج للاستمتاع بالبوفيه هناك. أما في فترة ما بعد الظهر، فلا تنسى أن تدلل نفسك ببعض الانتعاش مع فطيرة التفاح المخبوزة الطازجة. من ناحية ثانية، يُقام عشاء ثلاث مرات في الأسبوع، مكون من أربعة أطباق مع إمكانية الاختيار من بين ثلاث قوائم مختلفة، مما يثير إعجاب حتى أكثر الذواقة الأكثر تطلباً، بالأطباق التي يعدّها الشيف كريستيان. ويعكس استخدام المكونات المنتجة هنا أو التي يتم الحصول عليها محلياً، الروح المستدامة لعقار موزرهوف.

وبالطبع، يُعد عقار لاندغوت موزرهوف أيضاً جنة للأطفال الذين يعشقون الخيول، والذين سيجدون الكثير من وسائل التسلية هنا، حيث تُعتبر المزرعة النابضة بالحياة موطناً لمهور شتلاند، الألبكة، الأرانب، الماعز والأغنام. ماذا عن جمع البيض الطازج وقليه بأنفسكم في الشاليه الخاص بك؟ والانضمام إلى المزارع هاينز لإطعام الحيوانات الصغيرة؟ أو ترك عربة التسوق خلفكم للصعود على متن الجرار؟ كل شيء ممكن! تتفوق قرية الشاليهات لاندغوت موزرهوف في الاهتمام بالتفاصيل، وتوفر للجميع الرفاهية التي يرغبون بها خلال الإجازة.