خذ متسعاً من الوقت للاستمتاع المطلق والاسترخاء وتطوير الذات. فعندما تقف مباشرةً أمام بحيرة فورتهرزيه، ستصبح مقتنعاً بالاعتقاد السائد بأن "الأضداد تتجاذب".

التميز يكمن في التفاصيل الصغيرة، في الأجواء الفريدة لأماكن معينة، في خصوصية اللحظة، وفي الذكريات التي سترافقك مدى الحياة.

ولقضاء إجازتك الصيفية هذا العام، ليس عليك أن تقدم أي تنازلات لأننا نعرف المكان الذي يلبي جميع احتياجاتك. تخيل أمسية صيفية هادئة بجانب الماء، أجواء تدعوك إلى الحلم، مع محيط أنيق وشراب منعش في يدك. أمامك تمتد أشجار النخيل والبحيرة الفيروزية، بينما ترتفع الجبال الشامخة في الخلفية. ستشعر بأشعة الشمس الدافئة على بشرتك ستترك نفسك تسترسل، مسترخياً وحراً تماماً، محاطاً بالطبيعة الرائعة لكارينثيا في فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن.

استرخِ أمام المناظر الخلابة

في أشهر الصيف، تظهر بحيرة فورتهرزيه ذات اللون الأزرق الفيروزي بأجمل صورها. ومع ساعات طويلة من أشعة الشمس والجمال الطبيعي لكارينثيا، يشكّل فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن المكان المثالي للاسترخاء. ابدأ يومك بوجبة فطور غنية على تراس قاعة الاحتفالات، ثم تطلع إلى يوم صيفي مشرق في نادي الشاطئ الخاص بالفندق. ومع أجوائه الكاريبية، سيكون المكان المثالي للاستمتاع بالشمس واحتساء المشروبات اللذيذة وتجربة أشهى المأكولات والسباحة المنعشة في المسبح الذي يتم ملأه بمياه البحيرة. ويمكن لجميع الضيوف الشغوفين بالحركة، تجربة التجديف وقوفاً أو التزلج على الماء.

ومع ذلك، فإن العطلة لا تنتهي مع غروب الشمس! فالحياة الليلية في فيلدن لديها تعِدك بالكثير من المتعة. انغمس في أجواء المكان النابضة بالحياة، واستبدل ملابس السباحة الخاصة بك بملابس السهرة الأنيقة، واستمتع بختام اليوم في كازينو فيلدن بجولة من الروليت والبلاك جاك وغيرها من الألعاب. وبالطبع، فإن زيارة شلوسبار تشارلي ووكر، واحتساء جميع الكوكتيلات المفضلة لديك، أمر لا بد منه في مثل هذا اليوم.

ودّع الحياة اليومية الروتينية

لقضاء يوم عطلة استثنائي، لن تضطر حتى إلى مغادرة فندق شلوسهوتيل فيلدن. فمثل هذا اليوم يمكن أن يدور حول "الاسترخاء والتخلي عن كل الهموم". فإذا كنت تريد أن تكون مدللاً وأن تسترخي تماماً، يرحب بك منتجع أكوابورا لايك سبا بحرارة كبيرة، ويستقبلك في حمامات السباحة الداخلية والخارجية الدافئة بشكل رائع، ويقدّم لك أيضاً علاجات سبا مهدئة، وأجواء تجعلك تنسى هموم الحياة اليومية.

ومن أبرز المزايا الخاصة تزويد حمامات الساونا بمستحضرات ألين بيكون، بطل الساونا النمساوي. وبعد يوم من الاسترخاء، استمتع بقائمة رائعة مكونة من 5 أطباق في مطعم ومحترف صالون، أو دلل نفسك بقائمة استوائية موسمية في مطعم ومجلس زيشبيتز، حيث يقوم الطاهي توماس جروبر بإعداد أفضل أطباق "المأكولات البطيئة" المختارة بمهارة، وحيث يمكنك أن تكتشف مأكولات ألب- أدريا بطريقة جديدة.

هل أنت مستعد لمغامرة الصيف القادمة؟

توفر المناطق المحيطة ببحيرة فورتهرزيه العديد من الأنشطة، فما عليك سوى أن تشارك كل ما ترغب به مع فريق الكونسيرج ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال. وبفضل معرفتهما الدقيقة بكل الأنشطة، يمكن لكل من جين وهيلموت أن ينظما لك مغامرات فريدة وأن يضعا برنامجاً مصمماً خصيصاً ليناسب رغباتك وتفضيلاتك، من رحلات القوارب مع الكابتن روبرت، إلى رحلات المشي لمسافات طويلة وسط الطبيعة الخلابة، والرحلات في طائرات الهليكوبتر - استمتع بتجربة واحدة من أجمل المناطق في البلاد ودع فريق الكونسيرج لدى الفندق يلهمك لاختيار تجارب الحركة أو الثقافة، ولا تفوت أيضاَ الأحداث الرائعة في فندق شلوسهوتيل وما حوله.

امنح نفسك إجازة خالية من الهموم ومليئة بلحظات التدليل هذا الصيف في فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن، الوجهة المثالية لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى - سواء كنت بمفردك أو مع شريك حياتك أو مع جميع أفراد الأسرة.