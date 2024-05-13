فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن
التميز يكمن في التفاصيل الصغيرة، في الأجواء الفريدة لأماكن معينة، في خصوصية اللحظة، وفي الذكريات التي سترافقك مدى الحياة.
ولقضاء إجازتك الصيفية هذا العام، ليس عليك أن تقدم أي تنازلات لأننا نعرف المكان الذي يلبي جميع احتياجاتك. تخيل أمسية صيفية هادئة بجانب الماء، أجواء تدعوك إلى الحلم، مع محيط أنيق وشراب منعش في يدك. أمامك تمتد أشجار النخيل والبحيرة الفيروزية، بينما ترتفع الجبال الشامخة في الخلفية. ستشعر بأشعة الشمس الدافئة على بشرتك ستترك نفسك تسترسل، مسترخياً وحراً تماماً، محاطاً بالطبيعة الرائعة لكارينثيا في فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن.
استرخِ أمام المناظر الخلابة
في أشهر الصيف، تظهر بحيرة فورتهرزيه ذات اللون الأزرق الفيروزي بأجمل صورها. ومع ساعات طويلة من أشعة الشمس والجمال الطبيعي لكارينثيا، يشكّل فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن المكان المثالي للاسترخاء. ابدأ يومك بوجبة فطور غنية على تراس قاعة الاحتفالات، ثم تطلع إلى يوم صيفي مشرق في نادي الشاطئ الخاص بالفندق. ومع أجوائه الكاريبية، سيكون المكان المثالي للاستمتاع بالشمس واحتساء المشروبات اللذيذة وتجربة أشهى المأكولات والسباحة المنعشة في المسبح الذي يتم ملأه بمياه البحيرة. ويمكن لجميع الضيوف الشغوفين بالحركة، تجربة التجديف وقوفاً أو التزلج على الماء.
ومع ذلك، فإن العطلة لا تنتهي مع غروب الشمس! فالحياة الليلية في فيلدن لديها تعِدك بالكثير من المتعة. انغمس في أجواء المكان النابضة بالحياة، واستبدل ملابس السباحة الخاصة بك بملابس السهرة الأنيقة، واستمتع بختام اليوم في كازينو فيلدن بجولة من الروليت والبلاك جاك وغيرها من الألعاب. وبالطبع، فإن زيارة شلوسبار تشارلي ووكر، واحتساء جميع الكوكتيلات المفضلة لديك، أمر لا بد منه في مثل هذا اليوم.
ودّع الحياة اليومية الروتينية
لقضاء يوم عطلة استثنائي، لن تضطر حتى إلى مغادرة فندق شلوسهوتيل فيلدن. فمثل هذا اليوم يمكن أن يدور حول "الاسترخاء والتخلي عن كل الهموم". فإذا كنت تريد أن تكون مدللاً وأن تسترخي تماماً، يرحب بك منتجع أكوابورا لايك سبا بحرارة كبيرة، ويستقبلك في حمامات السباحة الداخلية والخارجية الدافئة بشكل رائع، ويقدّم لك أيضاً علاجات سبا مهدئة، وأجواء تجعلك تنسى هموم الحياة اليومية.
ومن أبرز المزايا الخاصة تزويد حمامات الساونا بمستحضرات ألين بيكون، بطل الساونا النمساوي. وبعد يوم من الاسترخاء، استمتع بقائمة رائعة مكونة من 5 أطباق في مطعم ومحترف صالون، أو دلل نفسك بقائمة استوائية موسمية في مطعم ومجلس زيشبيتز، حيث يقوم الطاهي توماس جروبر بإعداد أفضل أطباق "المأكولات البطيئة" المختارة بمهارة، وحيث يمكنك أن تكتشف مأكولات ألب- أدريا بطريقة جديدة.
هل أنت مستعد لمغامرة الصيف القادمة؟
توفر المناطق المحيطة ببحيرة فورتهرزيه العديد من الأنشطة، فما عليك سوى أن تشارك كل ما ترغب به مع فريق الكونسيرج ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال. وبفضل معرفتهما الدقيقة بكل الأنشطة، يمكن لكل من جين وهيلموت أن ينظما لك مغامرات فريدة وأن يضعا برنامجاً مصمماً خصيصاً ليناسب رغباتك وتفضيلاتك، من رحلات القوارب مع الكابتن روبرت، إلى رحلات المشي لمسافات طويلة وسط الطبيعة الخلابة، والرحلات في طائرات الهليكوبتر - استمتع بتجربة واحدة من أجمل المناطق في البلاد ودع فريق الكونسيرج لدى الفندق يلهمك لاختيار تجارب الحركة أو الثقافة، ولا تفوت أيضاَ الأحداث الرائعة في فندق شلوسهوتيل وما حوله.
امنح نفسك إجازة خالية من الهموم ومليئة بلحظات التدليل هذا الصيف في فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن، الوجهة المثالية لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى - سواء كنت بمفردك أو مع شريك حياتك أو مع جميع أفراد الأسرة.
الأجنحة والغرف
توفر الغرف والأجنحة الأنيقة البالغ عددها 105 ، إطلالة رائعة على حديقة القلعة أو بحيرة فورتهرزيه. ومع المفروشات الحديثة ولوحة اللمس للتحكم في الغرفة، تلفزيون في السرير والحمام، دش مطري وحمام رخامي، ستكون عطلتك في فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن تجربة فريدة من نوعها، حيث تتماهى الأجواء التاريخية مع حداثة القرن الحادي والعشرين. اختر غرفتك المفضلة واحجز الآن فندقك في بحيرة فورتهرزيه!
ركن العافية والسبا
اكتشف علاجات السبا الفعّالة والفردية بالإضافة إلى الرياضة الروحية المتنوعة الموجودة في المنتجع الصحي.
مطعم ومجلس زيشبيتز
على تراسات الفندق الواقعة على ضفاف البحيرة، تنتظر الضيوف مأكولات البيسترو الفاخرة وصالة المقبلات الترحيبية في الهواء الطلق.
تجارب الكونسيرج
بغض النظر عن نوع الرياضة التي تناسبك، أو المغامرة التي ترغب في خوضها، فإن فريق الكونسيرج الذي يتمتع بخبرة كبيرة، يكرّس نفسه بالكامل بما يضمن لك كامل المتعة.
كيف تصل إلى هناك
ينفرد فندق فالكنشتاينر شلوسهوتيل فيلدن بموقع رائع على الشاطئ الغربي لبحيرة فورتهرزيه الجميلة، بين مدينتي كلاغنفورت وفيلاخ.
الوصول بالسيارة
من سالزبورغ (أي 10): حوالي ساعتين
من فيينا (أي 2): حوالي 3.5 ساعات
من ميونخ (أي 10): حوالي 3.5 ساعات
من فيينا
خذ طريق زوداوتوبان (أي2) باتجاه فيلاخ أو فيلاخ بورتشاش أوست، إيطاليا وسلوفينيا. اتبع إشارات فيلاخ بورتشاش أوست وقُد حوالي 13 كم على شارع أي2 وغادر الطريق عند مخرج فيلدن أوست. اتبع طريق بي83، كلاغنفورتر شتراسه لحوالي 1.5 كم باتجاه فيلدن وخذ المخرج الثاني عند كارافانكينبلاتز باتجاه فورتهرزيه.
من ليوبليانا، سلوفينيا
قُد سيارك لـ85 متراً على طريق زافسكا سيستا (108) إلى تقاطع ليوبليانا- زينتياكوب، والتف بالسيارة إلى طريق أي1. بعد أن تجتاز 2 كم وعلى تقاطع كونا موستي، استدر باتجاه طريق أتش3 وواصل المسير لحوالي 8 كم. بعد تقاطع ليوبليانا- شيشكا، اترك طريق أتش3 وخذ طريق سيلوفسكا سيستا (8). بعد 3 كم خذ طريق أي2 عند تقاطع ليوبليانا شينتفيد وقُد على طريق أي2 حوالي 20 كم. اترك طريقة أي2 عند تقاطع كرانج أوزهود واستلم طريق أتش1. بعد حوالي 12 كم، سيأخذك طريق أتش1 إلى 101 حيث ستواصل القيادة لحوالي 18 كم.
من طريق 101، انعطف إلى طريق لويبلباس (بي91) وواصل القيادة حتى تحتاز حوالي 22 كم إلى أن تصل إلى كلاغنفورت. هنا عليك أن تأخذ الطريق العابر ومن بعده طريق أي2 باتجاه فيلاخ وإيطاليا. في فيلدن أوست، انتقل إلى طريق بي83، كلاغنفورتر شتراسه، باتجاه فيلدن وبعد حوالي 1.5 كم في كارافانكينبلاتز، خذ المخرج الثاني باتجاه فورتهرزيه.
من الشمال/ الجنوب
اسلك طريق أي2 باتجاه كلاغنفورت، إذا كنت آتياً من الغرب، أو باتجاه فيلاخ، إذا كنت آتياً من الشرق. اترك الطريق السريع عند مخرج فيلدن أوست، واتبع طريق بي83 كلاغنفورتر شتراسه لحوالي 1.5 كم باتجاه فيلدن وقُد عبر مخرج كارافانكينبلاتز باتجاه فورتهرزيه.
تتوفر أربع محطات تعبئة إلكترونية لنزلاء الفندق.
الوصول بالقطار
من سالزبورغ: حوالي 3 ساعات
من فيينا: حوالي 4.5 ساعات
من ميونخ: حوالي 5 ساعات
تقع محطة قطار فيلدن على بُعد 1.2 كم فقط من فندق شلوسهوتيل فيلدن. (5 دقائق بالسيارة). ويقع شلوسهوتيل على بُعد 15 دقيقة من محطة القطار.
الوصول بالطائرة
مطار كلاغنفورت | 20 كم
يوجد رحلات جوية من: فيينا، سكياثوس، بافوس، باروس، بالما، لندن، هامبورغ، أليكانتي
المعلومات الحالية: الصفحة الرئيسية - مطار كلاغنفورت (airport-klagenfurt.at)
مطار ليوبليانا | 80 كم
يوجد رحلات جوية من: فرانكفورت، ميونيخ، إيراكليو، بريشتينا، وارسو، دبي، باريس، بروكسل، لندن، أثينا، زيوريخ، اسطنبول، بلغراد، هلسنكي، رودس، تل أبيب.
المعلومات الحالية: مطار ليوبليانا | مطار ليوبليانا (lju-airport.si)
مطار غراتس | 150 كم
يوجد رحلات جوية من: فرانكفورت، فيينا، كورفو، ميونيخ، أمستردام، هامبورغ، ألتنرهين، سكياثوس، زيورخ، دوسلدورف، برلين، كوس، لارنكا، براك، أنطاليا، إيراكليو، رودس، باروس، مايوركا، الغردقة، كالفي.
المعلومات الحالية: Flughafen Graz : الصفحة الرئيسية : Fluginformationen, Flugplan, Abflug, Ankunft, Reisen (flughafen-graz.at)
مطار سالزبورغ | 200 كم
يوجد رحلات جوية من: مايوركا، فرانكفورت، إيبيزا، دوسلدورف، اسطنبول، إيراكليو، لندن، برلين، هامبورغ، ستوكهولم، برمنغهام، غلاسكو، مانشستر، فيينا، سالونيك، دبي، رودس، نيوكاسل، لارنكا، أولبيا، أنطاليا، بلغراد، كولونيا الغردقة
المعلومات الحالية: الصفحة الرئيسية (salzburg-airport.com)
مطار البندقية | 250 كم
يوجد رحلات جوية من: البندقية، لندن، أثينا، فرانكفورت، مايوركا، برشلونة، زيوريخ، باليرمو، فيينا، كوبنهاغن، روما، لشبونة، باريس، مونتريال، أتلانتا، مدريد، دبلن، مانشستر، الدار البيضاء، لوكسمبورغ، نابولي، هامبورغ، بروكسل، إسطنبول، دبي، كاتانيا، أمستردام، أثينا، كالياري، ميونيخ
المعلومات الحالية: مطار فينيسيا – مطار ماركو بولو في البندقية (VCE)
مطار فيينا | 350 كم
يوجد رحلات جوية من: اسطنبول، لشبونة، زغرب، فلورنسا، ميونيخ، برلين، تيفات، ميكونوس، لندن، بلغراد، برشلونة، تالين، بودابست، ستوكهولم، براغ، زيوريخ، هلسنكي، البندقية، هانوفر، نيويورك، غراتس، باريس، بولونيا، بازل، أمستردام، ميلانو، فرانكفورت، نابولي، مدريد، كالياري، بروكسل، مالطا، كوبنهاغن
المعلومات الحالية: مطار فيينا - Passagiere (viennaairport.com)
مواقع هبوط طائرات الهليكوبتر القريبة
خدمة نقل
لجعل الوصول والمغادرة تجربة ممتعة، تتوفر سيارة ليموزين رولز رويس حصرية للسفر من وإلى العديد من المطارات. يمكن أيضاً حجز السيارة الأنيقة للمناسبات الخاصة مثل رحلة قصيرة إلى البندقية أو رحلة تسوق إلى أوديني - مع سائق خاص بالطبع! سواء من المطار أو من محطة القطار: اطلب خدمة النقل الخاصة بالفندق لاستقبالك الفرد، أو استمتع بخدمة النقل المكوكية الحصرية. اطلب خدمة النقل هنا
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