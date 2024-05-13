أهلاً بك إلى فندق زيهوتيل أوروبا، المكان الذي يوفر لك إطلالة حصرية على فورتهرزيه. يقع فندق زيهوتيل أوروبا على ضفاف إحدى أجمل البحيرات في النمسا وتحيط به المساحات الخضراء

يدعوك زيهوتيل أوروبا للاستمتاع بموقعه المذهل المشرف على البحيرة في فورتهرزيه، إذ يقع هذا الملاذ الحصري على ضفاف البحيرة مباشرةً ووسط المساحات الخضراء المورفة الظلال، ويوفر إطلالة لا مثيل لها تتيح لك اختبار جوهر الحياة على ضفاف البحيرة.

من ناحية ثانية، أنت مدعو للانغماس في عالم من الأناقة المطلقة في غرف الفندق وأجنحته وغرفه العلوية وشقق البنتهاوس المصممة بدقة. تتميز كل مساحة بمزيج متناغم من الألوان والأنماط الداخلية، مما يعدك بأجواء فريدة من نوعها لإقامتك. سواء كنت تفضل غرفة أنيقة على طراز الفيلا أو تبحث عن الفخامة العصرية لشققه العلوية، فإن فندق زيهوتيل أوروبا يلبي جميع الأذواق.

انغمس في المأكولات الشهية في مطعمَي الفندق الراقيين، دي براسيري وسيريستورانت بورتوفينو، حيث يمكنك تذوق المأكولات الكلاسيكية الفاخرة أو الأصناف المتوسطية ​​مع إطلالة خلابة على بحيرة فورتهرزيه. وتذكر أن تجارب الطهي في هذين المطعمين، تتمحور حول المنتجات الإقليمية عالية الجودة، والاهتمام بالتفاصيل، والخبرة الإبداعية لطهاته المشهورين.

ولأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء والمغامرة، يوفر شاطئ الفندق الخاص وحمام السباحة الداخلي البانورامي والساونا بجانب البحيرة لحظات من الهدوء المريح، في حين يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بالأنشطة مثل الميني غولف أو التجديف وقوفاً أو التجديف بالكاياك في بحيرة فورتهرزيه.