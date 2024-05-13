زيهوتيل أوروبا
يدعوك زيهوتيل أوروبا للاستمتاع بموقعه المذهل المشرف على البحيرة في فورتهرزيه، إذ يقع هذا الملاذ الحصري على ضفاف البحيرة مباشرةً ووسط المساحات الخضراء المورفة الظلال، ويوفر إطلالة لا مثيل لها تتيح لك اختبار جوهر الحياة على ضفاف البحيرة.
من ناحية ثانية، أنت مدعو للانغماس في عالم من الأناقة المطلقة في غرف الفندق وأجنحته وغرفه العلوية وشقق البنتهاوس المصممة بدقة. تتميز كل مساحة بمزيج متناغم من الألوان والأنماط الداخلية، مما يعدك بأجواء فريدة من نوعها لإقامتك. سواء كنت تفضل غرفة أنيقة على طراز الفيلا أو تبحث عن الفخامة العصرية لشققه العلوية، فإن فندق زيهوتيل أوروبا يلبي جميع الأذواق.
انغمس في المأكولات الشهية في مطعمَي الفندق الراقيين، دي براسيري وسيريستورانت بورتوفينو، حيث يمكنك تذوق المأكولات الكلاسيكية الفاخرة أو الأصناف المتوسطية مع إطلالة خلابة على بحيرة فورتهرزيه. وتذكر أن تجارب الطهي في هذين المطعمين، تتمحور حول المنتجات الإقليمية عالية الجودة، والاهتمام بالتفاصيل، والخبرة الإبداعية لطهاته المشهورين.
ولأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء والمغامرة، يوفر شاطئ الفندق الخاص وحمام السباحة الداخلي البانورامي والساونا بجانب البحيرة لحظات من الهدوء المريح، في حين يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بالأنشطة مثل الميني غولف أو التجديف وقوفاً أو التجديف بالكاياك في بحيرة فورتهرزيه.
الأجنحة والغرف
استمتع بتجربة مزيج متناغم من الألوان والأنماط الداخلية في كل غرفة من غرف الفندق، مما يخلق أجواءً مميزة تعدك بإقامة فريدة من نوعها. تم تصميم كل غرفة بدقة مع الاهتمام بالتفاصيل لضمان أقصى درجات الراحة والاسترخاء، فالفندق المكون من 114 غرفة وجناحاً وغرفاً علوية وشقق بنتهاوس، يلبي جميع الأذواق والرغبات. فخيارات الإقامة هذه الموزعة على 3 مبانٍ، سواء كانت مزينة بشياكة اللونين الأبيض والبيج، أو تتميز بأسلوب الفيلا الأنيق، أو تتسم بالفخامة الحديثة، فإن فندق سيهوتيل أوروبا يأسر الأنظار بأنماطه المختلفة وفئات غرفه المتنوعة
روفتوب "سي لا في"
يشكّل روفتوب "سي لا في" وجهتك المثالية حيث يوفر إطلالة بانورامية خلابة على خليج فيلدن النابض بالحياة والجبال المحيطة المهيبة
مطعم دي براسيري وسيريستورانت بورتوفينو
تناول الطعام في أحد مطعمَي الفندق دي براسيري وسيريستورانت بورتوفينو، واختبر رحلة طهي آسرة بينما تمتّع ناظريكَ بالإطلالة المهيبة على بحيرة فورتهرزيه
كيف تصل إلى هناك
اقصد فندق زيوهوتيل أورويا المطل على بحيرة فورتهرزيه لتعِش مباهج الصيف المشوقة، فالوصول إلى هناك ليس معقداً، لأن الفندق يضع ذلك في رأس أولوياته. اترك التوتر خلفك وتطلّع إلى أيام من الاسترخاء على إحدى أجمل بحيرات النمسا. فأهلاً بك في .لحظات خالية من الهموم والإجازات المليئة بالفرح
الوصول بالسيارة
إذا كنت مسافراً بالسيارة، استخدم مخطط الطريق المجاني من خرائط جوجل. يمكنك الوصول إلى الفندق عبر الطريق السريع أي 2، مخرج فيلدن ويست وفيلدن أوست
الوصول بالطائرة
يقع مطار كلاغنفورت على بعد 25 دقيقة بالسيارة من الفندق. ويمكنك الاتصال بالفندق لطلب تنظيم خدمة نقل مكوكية. المطارات الأخرى في المنطقة: مطار ليوبليانا (77 كم)، مطار غراتس (150 كم) ومطار سالزبورغ (200 كم).
خطة الطيران Airport Klagenfurt
الوصول بالقطار
.تقع محطة قطار فيلدن على بعد 700 متر فقط من فندق سيهوتيل أوروبا، ويمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام في غضون 6 دقائق. القطارات التي تنطلق مباشرةً من فيينا وسالزبورغ تتوقف أيضاً في محطة فيلدن ويمكن للفندق أن يوفر لك خدمة نقل مجانية