منتجع داس زيبارك فورتهرزيه
يُعد منتجع زيبارك فورتهرزيه المكان المثالي لقضاء عطلتك المقبلة، مع موقعه في قلب الطبيعة الغنّاء لمقاطعة كارينثيا المليئة بالبحيرات والتي توفر تنوعاً لا مثيل له. لذا كُن على ثقة من أن فندقنا سيجعل عطلتك متكاملة: مع غرف رائعة ووجبات طعام لذيذة يتم تقديمها في مطعمنا أو جلسة تدليك في منطقة الرياضة والاسترخاء الخاصة بنا.
تم تخصيص منطقة الرياضة والاسترخاء لممارسة التمارين الرياضية ومن ثمّ اخذ قسط من الراحة. لذا ما عليك سوى أن تبدأ أولاً برفع معدل ضربات قلبك من خلال ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، ثم أعدها إلى معدلها الطبيعي في منطقة الاسترخاء الخاصة بنا. فهنا، يمكنك العثور على مسبح داخلي، ساونا فنلندية، غرفة بخار، كابينة للأشعة تحت الحمراء ومناطق راحة مختلفة. وتتوفر أيضاً إمكانية حجز جلسات المساج أو العلاجات التجميلية المختلفة.
من ناحية ثانية، يتميز مطعمنا لاغونا بأجواء فريدة من نوعها ويقدم أطباقاً إقليمية شهية ونكهات إبداعية، في حين يتضمن بوفيه الفطور مجموعة واسعة من الأطعمة الموسمية والإقليمية. يمكن العثور على أطباق كارينثيا الإقليمية ومستخرج العصير لإبداعاتك الخاصة، وأطباق البيض المطبوخ الطازج بالإضافة إلى الموسلي المبتكر خصيصاً لمزاولي الأنشطة الرياضية، وخيارات أخرى متنوعة التي تتوفر ضمن البوفيه.
هذا وتوفر المنطقة المحيطة بالفندق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة لقضاء وقت فراغك، من بينها استكشاف بحيرة فورتهرزيه على الدراجة الهوائية، أو الركض نحو كروزبرغل، أو التنزه من البحيرة إلى مدينة كلاغنفورت، أو استكشاف البحيرة باستخدام لوح التجديف أو زيارة أحد المطاعم، أو حتى ممارسة سة اليوغا في حديقتنا.
الأجنحة والغرف
إن مقولة "بيتنا هو بيتك"، تنطبق بشكل خاص على غرف الفندق، فكلها أنيقة- مع حمام مفتوح، مرحاض منفصل، خزنة متصلة بالطاقة للكمبيوتر المحمول، ميني بار، تلفزيون بشاشة مسطحة، رداء حمام، منتجات للعناية الشخصية، مجفف شعر وأكثر من ذلك بكثير. ستجد في الغرف العادية كل ما تحتاج إليه من أساسيات، أما غرف السوبيريور فتمتاز بمساحة أكبر قليلاً وتأتي مع شرفة رائعة مطلة على لندلاغون. أما في الأجنحة الديلوكس والجناح الرئيسي، فستجد ترّاساً مطلًا على البحيرة، كما يتوفر أيضاً حوض استحمام مستقل، آلة لصنع القهوة، غلاية للماء ونظام لتشغيل موسيقى. ببساطة، فإن كل شيء لدينا سيجعلك تشعر بالرضا التام!
عطلة للسيدات في كارينثيا
سواء كنتم عبارة عن شخصين أو ثلاثة أو أربعة - فلدينا الغرفة المناسبة لإجازة مثالية للسيدات. يمكن أيضاً تحويل الغرف المزدوجة إلى غرف نوم توأم، أو يمكن لثلاثة أشخاص النوم في الغرف السوبيريور. سيكون فريقنا سعيداً بمساعدتك في التخطيط لإقامتك، وسيكون في انتظار الجميع برنامج تدليل مع جلسات تدليك وعلاجات للوجه، أطباق شهية في مطعم لاغونا الخاص بنا، وأمسيات مريحة في "غيغ بار" في منتجع داس زيبارك فورتهرزيه.
المرافق الفندقية
استمتع بتجربة منطقة اللياقة البدنية الحديثة، حمامات السباحة الخارجية والداخلية، تشخيص الأداء وحمامات الساونا، حمامات البخار، الحمام الساخن، التدليك وعلاجات التجميل.
التجارب
استكشف بحيرة فورتهرزيه بالدراجة، أو مارس هواية الركض نحو كروزبرغل، أو قم بنزهة من البحيرة إلى مدينة كلاغنفورت، أو استكشف البحيرة باستخدام لوح التجديف أو شارك في جلسة يوغا في حديقتنا.
مطعم لاغونا
سواء رغبتَ بتناول الفطور الصباحي أو وجبة خفيفة، أو الغداء أو العشاء، يقدم مطعمنا لاغونا، أصنافاً متنوعة ترضي كل الأذواق.
كيف تصل إلى هناك
الوصول بالسيارة
تتوفر مساحات كافية لوقوف السيارات مجاناً أمام الفندق مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، نوفر موقفاً للسيارات تحت الأرض مقابل رسوم ثابتة، وستحظى أيضاً بإمكانية شحن سيارتك الكهربائية مقابل رسوم إضافية، إذ نوفر 3 محطات شحن كهربائية. ومن بين محطات الشحن الإلكتروني، هناك اثنتان هما محطات شحن SMATRICS و1 شاحن Tesla Supercharger. علاوةً على ذلك، توجد 3 محطات شحن SMATRICS في المنطقة الخارجية، وتتم الفوترة هنا مباشرة عبر شركة SMATRICS.
استأجر إحدى سياراتنا من طراز BMW i3
مقابل 50 يورو في اليوم، يمكنك استكشاف المناطق المحيطة بسيارتنا BMW i3. وبفضل محركها الكهربائي، بات بإمكانك القيادة بأسلوب مستدام وصديق للبيئة، لذا يُرجى إعلامنا عند حجز إقامتك إذا كنت ترغب في استئجار السيارة الكهربائية حتى نتحقق مسبقاً من الأعداد المتوافرة.
وإذا كنت تمتلك بالفعل سيارة كهربائية، قم بتسجيل الدخول مباشرةً معنا، حيث يمكن إعادة شحن سيارتك في المرآب الخاص بنا.
الوصول عن طريق وسائل النقل العام
بواسطة وسائل النقل العام يمكن الوصول إلينا بشكل مريح وبدون اختناقات مرورية. تقع محطة قطار كلاغنفورت الغربية على بُعد كيلومتر واحد عن الفندق، كما أن محطة كلاغنفورت الرئيسية ليست بعيدة. يمكن الوصول إلى كلا المحطتين عن طريق خط الحافلات C، وأمام الفندق توجد محطة حافلات "أوروبابارك". يذهب الخط إلى كلا المحطتين خلال ساعات الذروة كل 10 دقائق، كما يأخذك نفس الخط أيضاً إلى البحيرة أو إلى وسط المدينة، مما يمكّنك من بدء إجازتك في منتجع زيبارك فورتهرزيه وأنت مسترخٍ تماماً