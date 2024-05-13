منتجع داس زيبارك فورتهرزيه

يُعد منتجع زيبارك فورتهرزيه المكان المثالي لقضاء عطلتك المقبلة، مع موقعه في قلب الطبيعة الغنّاء لمقاطعة كارينثيا المليئة بالبحيرات والتي توفر تنوعاً لا مثيل له.

لذا كُن على ثقة من أن فندقنا سيجعل عطلتك متكاملة: مع غرف رائعة ووجبات طعام لذيذة يتم تقديمها في مطعمنا أو جلسة تدليك في منطقة الرياضة والاسترخاء الخاصة بنا.

تم تخصيص منطقة الرياضة والاسترخاء لممارسة التمارين الرياضية ومن ثمّ اخذ قسط من الراحة. لذا ما عليك سوى أن تبدأ أولاً برفع معدل ضربات قلبك من خلال ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، ثم أعدها إلى معدلها الطبيعي في منطقة الاسترخاء الخاصة بنا. فهنا، يمكنك العثور على مسبح داخلي، ساونا فنلندية، غرفة بخار، كابينة للأشعة تحت الحمراء ومناطق راحة مختلفة. وتتوفر أيضاً إمكانية حجز جلسات المساج أو العلاجات التجميلية المختلفة.

من ناحية ثانية، يتميز مطعمنا لاغونا بأجواء فريدة من نوعها ويقدم أطباقاً إقليمية شهية ونكهات إبداعية، في حين يتضمن بوفيه الفطور مجموعة واسعة من الأطعمة الموسمية والإقليمية. يمكن العثور على أطباق كارينثيا الإقليمية ومستخرج العصير لإبداعاتك الخاصة، وأطباق البيض المطبوخ الطازج بالإضافة إلى الموسلي المبتكر خصيصاً لمزاولي الأنشطة الرياضية، وخيارات أخرى متنوعة التي تتوفر ضمن البوفيه.

هذا وتوفر المنطقة المحيطة بالفندق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة لقضاء وقت فراغك، من بينها استكشاف بحيرة فورتهرزيه على الدراجة الهوائية، أو الركض نحو كروزبرغل، أو التنزه من البحيرة إلى مدينة كلاغنفورت، أو استكشاف البحيرة باستخدام لوح التجديف أو زيارة أحد المطاعم، أو حتى ممارسة سة اليوغا في حديقتنا.