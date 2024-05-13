يقع فندق شتايغنبيرغر هيرنهوف في الحي الأول، ويُعتبر نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المدينة!

عندما تفكر في فيينا، فإنك تفكر في المأكولات الشهية ورقص الفالس والموسيقى والتاريخ والمباني العريقة وشوارع التسوق الفاخرة! بدوره، يقع فندق شتايغنبيرغر هوتيل هيرنهوف في قلب العاصمة النمساوية، ويُعد نقطة انطلاق مثالية للتعرف على كل الأوجه الجميلة للمدينة. فعند التجول في هذا الحي، يمكنك التنزه في أجمل شارع للتسوق والذي يضم أفخم العلامات التجارية – من بينها كولماركت وجرابن - خلال دقائق معدودة فقط. من ناحية ثانية، تقع المدرسة الإسبانية للفروسية والمباني والمواقع الرائعة في رينغشستراسه، إلى جانب فيينا هوفبورغ، دار الأوبرا في فيينا ومتحف ألبيرتينا - وبالطبع كاتدرائية سانت ستيفن - على بُعد خطوات قليلة فقط. إنه الفندق المثالي للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

هذا ويتناسب أثاث الفندق وتصميمه الداخلي مع هذا الموقع الاستثنائي: فالغرف والأجنحة المريحة البالغ عددها 196 غرفة، والأجنحة المريحة المطلة على أفق مدينة فيينا تتميز بأثاث أنيق وتمّ تجديدها بأناقة عصرية لتضم مناطق عدة للعناية بالذات. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الهروب من صخب المدينة لبعض اللحظات، يمكنك الاسترخاء في منطقة العافية الخاصة بالفندق.

أما إذا كنت تريد في الاستمتاع بالمأكولات النمساوية بكل أصنافها الشهية، فيمكنك زيارة مطعم بيلا بيلا الواقع في فندق شتايغنبيرغر هوتيل هيرنهوف. هنا ستجد الأطباق التي ستجعلك تشعر بالسعادة - مع أجود المكونات، والمتبلة والمحضرة حديثاً. وفي جوار المطعم، في بيلاز ليفينغ روم وبار، يُستقبل الضيوف بترحيب كبير مع المشروبات الخاصة المصنوعة يدوياً باستعمال الخلاصات العطرية المحلية وأنواع السيروب.