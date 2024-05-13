فندق شتايغنبيرغر هيرنهوف
عندما تفكر في فيينا، فإنك تفكر في المأكولات الشهية ورقص الفالس والموسيقى والتاريخ والمباني العريقة وشوارع التسوق الفاخرة! بدوره، يقع فندق شتايغنبيرغر هوتيل هيرنهوف في قلب العاصمة النمساوية، ويُعد نقطة انطلاق مثالية للتعرف على كل الأوجه الجميلة للمدينة. فعند التجول في هذا الحي، يمكنك التنزه في أجمل شارع للتسوق والذي يضم أفخم العلامات التجارية – من بينها كولماركت وجرابن - خلال دقائق معدودة فقط. من ناحية ثانية، تقع المدرسة الإسبانية للفروسية والمباني والمواقع الرائعة في رينغشستراسه، إلى جانب فيينا هوفبورغ، دار الأوبرا في فيينا ومتحف ألبيرتينا - وبالطبع كاتدرائية سانت ستيفن - على بُعد خطوات قليلة فقط. إنه الفندق المثالي للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.
هذا ويتناسب أثاث الفندق وتصميمه الداخلي مع هذا الموقع الاستثنائي: فالغرف والأجنحة المريحة البالغ عددها 196 غرفة، والأجنحة المريحة المطلة على أفق مدينة فيينا تتميز بأثاث أنيق وتمّ تجديدها بأناقة عصرية لتضم مناطق عدة للعناية بالذات. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الهروب من صخب المدينة لبعض اللحظات، يمكنك الاسترخاء في منطقة العافية الخاصة بالفندق.
أما إذا كنت تريد في الاستمتاع بالمأكولات النمساوية بكل أصنافها الشهية، فيمكنك زيارة مطعم بيلا بيلا الواقع في فندق شتايغنبيرغر هوتيل هيرنهوف. هنا ستجد الأطباق التي ستجعلك تشعر بالسعادة - مع أجود المكونات، والمتبلة والمحضرة حديثاً. وفي جوار المطعم، في بيلاز ليفينغ روم وبار، يُستقبل الضيوف بترحيب كبير مع المشروبات الخاصة المصنوعة يدوياً باستعمال الخلاصات العطرية المحلية وأنواع السيروب.
ركن العافية والسبا
تُعد مرافق الصحة عنصراً مهماً في العرض الحصري لفندق ومنتجع شتايغنبيرغر. ففيه يمكنك الاسترخاء في الساونا بعد زيارة صالة الألعاب الرياضية أو الاستفادة من خدمات التدليك المتوفرة في المنتجع الصحي
مطعم بيلا بيلا وبيلاز فوهنتسيمر وبار
في مطعم بيلا بيلا، يمكنك تذوّق أرقى مكونات المطبخ النمساوي وأطايب البحر الأبيض المتوسط، في حين تنتظرك في بيلاز فوهنتسيمر وبار المجاور، خيارات فاخرة من أفضل المشروبات الخاصة.
تجارب في فيينا
يمكن الوصول إلى كولمات وغاربن- أجمل مراكز التسوق في فيينا – سيراً على الأقدام خلال بضع دقائق فقط.
كيف تصل إلى هناك
سواء قصدتها في رحلة ثقافية، أو جولة لمشاهدة معالم المدينة، أو رحلة ترفيهية، أو زيارة عمل - تتمتع فيينا بأجواء مريحة وجو مثالي لكل مناسبة. بدوره يَعِدُ فندق شتايغنبيرغر هوتيل هيرنهوف بأجواء ممتعة في كل المناسبات، من موقعه الكائن في قلب المدينة القديمة. فلا تتردد في تحويل رحلة العمل إلى عطلة في المدينة!
الوصول بالسيارة
احجز سيارة مستأجرة الآن مع سيكست في أكثر من 100 دولة واستفِد كعضو في برنامج أتش ريووردز من 1000 نقطة وخصم يصل إلى 15%.
مرآب للسيارات
(خدمة صف السيارات في الفندق مباشرةً، لا يمكن الحجز) التكاليف: 45 يورو/بطاقة في مرآب السيارات الخاص بالفندق تحت الأرض، يمكنك شحن سيارتك الكهربائية مرة واحدة مقابل 15.00 يورو لكل سيارة.
يرجى إجراء الحجز إذا كنت مسافراً بمركبة كهربائية، حيث لا يتوفر سوى عدد محدود من محطات الشحن.
الوصول عن طريق وسائل النقل العام
محطة فيينا الرئيسية
• المسافة: 4,0 كم
• أجرة الكابينة المقدرة: 17 يورو (ذهاب فقط)
مترو
• مترو الأنفاق يو 3 يتوقف عند هيريغاس
الوصول بالطائرة
مطار فيينا- شفاخات
• المسافة: 19,8 كم
• قطار مطار المدينة كات ويو 3 (حوالي 30 دقيقة مدة الرحلة) 19 يورو للشخص الواحد
نقليات من المطار
خدمة السائق الخاص - النقل من المطار عند الطلب.