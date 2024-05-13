استوديو 963
الشاليه
ملجأك الصيفي الحصري في هوخكونيغ
يقع هذا الشاليه الفاخر في جبال الألب الخلابة، ويُعدّ ملجأً لا مثيل له يجمع بين الخصوصية والراحة والجمال الطبيعي. مع مساحة معيشة تبلغ 560 متراً مربعاً مصممة بأناقة عصرية، يُعتبر هذا الشاليه المذهل المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بوقت ممتع مع أحبائك.
خصوصية مطلقة وراحة لا مثيل لها
تخيّل نفسك في مكان يتيح لك إغلاق الباب وإبقاء العالم الخارجي بعيداً! ففي هذا الملاذ الخاص بين جبال الألب، ستختبر قمة الهدوء والسكينة. هنا، يمكنك أن تستمتع بنوم هانئ في غرف نوم حالمة، وأن تحظى بالكثير من الانتعاش في الحمّامات الفاخرة التي صُممت بعناية لتوفر لك أقصى درجات الراحة والاسترخاء. سواء كنت تبحث عن لحظات من التجدد أو الانغماس في لحظاتك الخاصة، فإن كل زاوية من الشاليه تدعوك للعيش بأسلوب يجمع بين الأناقة والراحة المطلقة.
وسائل راحة لا مثيل لها
• مسبح خاص: حمام السباحة الداخلي مثالي للسباحة المنعشة بغض النظر عن الطقس في الخارج.
• مطبخ فاخر وطاهٍ خاص: سواء كنت تفضل طهي وجباتك بنفسك أو السماح لطاهينا الخاص بتدليلك بأطباق رائعة، فستحظى بالأطباق التي ترغب بها على مدار الساعة.
• اللياقة البدنية والعافية: حافظ على نشاطك في منطقة اللياقة البدنية المجهزة بالكامل، أو قم بتجديد نشاطك في مساحة العافية. فقد تم تصميم كل جزء من الشاليه لتعزيز إمكانية الاسترخاء والرفاهية.
مساحات رحبة لاستضافة ما يصل إلى 12 ضيفاً
يستوعب الشاليه ما يصل إلى 12 ضيفاً، مما يجعله مثالياً للعائلات الكبيرة، ومجموعات الأصدقاء، أو اللقاءات المهنية. وبفضل مساحاته الواسعة، وجودة تصميمه المتينة، واهتمامه بأدق التفاصيل، يوفر الشاليه أجواء مثالية للحظات خاصة وذكريات لا تُنسى.
مساحة خارجية ساحرة
استمتع بمنطقة خارجية وحديقة تمتد على مساحة 330 متراً مربعاً، حيث يلتقي سحر الطبيعة بفخامة الراحة. استرخِ في الجاكوزي، ودع الأطفال يمرحون في الهواء الجبلي النقي، أو استضف حفلة شواء في الهواء الطلق. سواء كنت ترقص تحت النجوم، أو تستلقي في دفء الشمس، أو تتناول وجبة في الهواء الطلق، ستجد الجبال خلفية مثالية لكل لحظة وتجربة تقوم بها.
ملاذك المثالي في جبال الألب
تم تصميم كل جانب من جوانب من هذا الشاليه الفاخر ليمنحك تجربة استثنائية. من المسبح الخاص إلى المطبخ الراقي والإطلالات الخلابة، يشكّل الشاليه أكثر من مجرد مكان للإقامة – إنه وجهة لصنع ذكريات تدوم مدى الحياة.
أنشطة في هوخكونيغ
اكتشف الأنشطة التي تنتظرك في منطقة هوخكونيغ
توفر منطقة هوخكونيغ مجموعة كبيرة من الأنشطة الخارجية المثالية للمغامرين والعائلات ومحبي الطبيعة على حد سواء.
• رحلات المشي: مع 340 كم من المسارات المميزة، ستُتاح أمامك الفرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة لكتلة هوخكونيغ. ستجد هناك أيضاً الكثير من الأكواخ الجبلية حيث يمكنك التوقف لتناول الطعام وأخذ قسط من الراحة. يمكنك أيضاً الانضمام إلى الرحلات الإرشادية وحتى تجربة الجري على الممرات الجبلية.
• ركوب الدراجات الجبلية: سواء كنت مبتدئاً أم خبيراً، ستجد في هذه المنطقة ما يناسبك. استمتع بمسارات انسيابية لعشّاق المغامرة، بالإضافة إلى شبكة متطورة للدراجات الكهربائية، مع إمكانية استئجار الدراجات والانطلاق في جولات إرشادية.
• متعة عائلية: من مسارات الحبال بين الأشجار إلى الرماية ثلاثية الأبعاد، توفر المنطقة أنشطة تناسب جميع الأعمار. سيعشق الأطفال ملعب تونيس ألب، بينما يقدم لهم منتزه سي سو بارك تجربة فريدة مع أرجوحتين مذهلتين تطلان على الشلالات على ارتفاع 1,600 متر فوق سطح البحر.
• الزحليقة الألبية: استمتع بتجربة مدهشة مثالية لجميع أفراد الأسرة على مسار التزحلق الصيفي بطول 1.5 كم، والذي يضمن لك هبوطاً مليئاً بالإثارة والتشويق.
• التسلق: سواء كنت مبتدئاً أو خبيراً، ستُتاح أمامك الكثير من فرص التسلق في المنطقة، مع وجود مرشدين جبليين معتمدين متاحين للجولات.
كيف تصل إلى هناك
بالسيارة
الطريقة الأكثر ملاءمة للوصول إلى شاليهات استوديو 963 هي بالسيارة. يمكنك ببساطة أن تأخذ الطريق السريع تاورن (A10) من ميونخ أو فيينا أو سالزبورغ أو زيورخ، ثم الخروج في بيشوفشوفن. من هناك، استمر على هوخكونيغشتراس (B164)، والذي سيأخذك عبر مولباخ إلى دينتن، حيث ستجد الشاليه الخاص بنا، والمزود بثلاثة أماكن لوقوف السيارات تحت الأرض، محطات شحن كهربائية، بالإضافة إلى ثلاثة أماكن لوقوف السيارات في الهواء الطلق.
• من ميونخ: حوالي 230 كم (حوالي 2.5-3 ساعات بالسيارة)
• من فيينا: حوالي 350 كم (حوالي 4 ساعات بالسيارة)
• من سالزبورغ: حوالي 74 كم (حوالي ساعة بالسيارة)
• من زيورخ: حوالي 310 كم (حوالي 3.5-4 ساعات بالسيارة)
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