استوديو 963

الشاليه

ملجأك الصيفي الحصري في هوخكونيغ

يقع هذا الشاليه الفاخر في جبال الألب الخلابة، ويُعدّ ملجأً لا مثيل له يجمع بين الخصوصية والراحة والجمال الطبيعي. مع مساحة معيشة تبلغ 560 متراً مربعاً مصممة بأناقة عصرية، يُعتبر هذا الشاليه المذهل المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بوقت ممتع مع أحبائك.

خصوصية مطلقة وراحة لا مثيل لها

تخيّل نفسك في مكان يتيح لك إغلاق الباب وإبقاء العالم الخارجي بعيداً! ففي هذا الملاذ الخاص بين جبال الألب، ستختبر قمة الهدوء والسكينة. هنا، يمكنك أن تستمتع بنوم هانئ في غرف نوم حالمة، وأن تحظى بالكثير من الانتعاش في الحمّامات الفاخرة التي صُممت بعناية لتوفر لك أقصى درجات الراحة والاسترخاء. سواء كنت تبحث عن لحظات من التجدد أو الانغماس في لحظاتك الخاصة، فإن كل زاوية من الشاليه تدعوك للعيش بأسلوب يجمع بين الأناقة والراحة المطلقة.

وسائل راحة لا مثيل لها

• مسبح خاص: حمام السباحة الداخلي مثالي للسباحة المنعشة بغض النظر عن الطقس في الخارج.

• مطبخ فاخر وطاهٍ خاص: سواء كنت تفضل طهي وجباتك بنفسك أو السماح لطاهينا الخاص بتدليلك بأطباق رائعة، فستحظى بالأطباق التي ترغب بها على مدار الساعة.

• اللياقة البدنية والعافية: حافظ على نشاطك في منطقة اللياقة البدنية المجهزة بالكامل، أو قم بتجديد نشاطك في مساحة العافية. فقد تم تصميم كل جزء من الشاليه لتعزيز إمكانية الاسترخاء والرفاهية.

مساحات رحبة لاستضافة ما يصل إلى 12 ضيفاً

يستوعب الشاليه ما يصل إلى 12 ضيفاً، مما يجعله مثالياً للعائلات الكبيرة، ومجموعات الأصدقاء، أو اللقاءات المهنية. وبفضل مساحاته الواسعة، وجودة تصميمه المتينة، واهتمامه بأدق التفاصيل، يوفر الشاليه أجواء مثالية للحظات خاصة وذكريات لا تُنسى.

مساحة خارجية ساحرة

استمتع بمنطقة خارجية وحديقة تمتد على مساحة 330 متراً مربعاً، حيث يلتقي سحر الطبيعة بفخامة الراحة. استرخِ في الجاكوزي، ودع الأطفال يمرحون في الهواء الجبلي النقي، أو استضف حفلة شواء في الهواء الطلق. سواء كنت ترقص تحت النجوم، أو تستلقي في دفء الشمس، أو تتناول وجبة في الهواء الطلق، ستجد الجبال خلفية مثالية لكل لحظة وتجربة تقوم بها.

ملاذك المثالي في جبال الألب

تم تصميم كل جانب من جوانب من هذا الشاليه الفاخر ليمنحك تجربة استثنائية. من المسبح الخاص إلى المطبخ الراقي والإطلالات الخلابة، يشكّل الشاليه أكثر من مجرد مكان للإقامة – إنه وجهة لصنع ذكريات تدوم مدى الحياة.