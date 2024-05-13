تعِدك شاليهات تاتليرز هوف بقضاء عطلة صيفية حصرية وسط المناظر الطبيعية لجبال نوكبيرغ في كارينثيا

تقدم شاليهات "تراتليرز هوف" في باد كلاينكيرشهايم مزيجاً لا يُضاهى من الفخامة والطبيعة والمغامرة خلال فصل الصيف. فموقعها الذي يتوسط الجبال الخلابة لجبال نوكبيرغ في كارينثيا، يدعوك لترك هموم الحياة اليومية وراءك والاستمتاع بالعطلة التي تستحقها بجدارة، في أحد الشاليهات الأربعة عشر الحصرية.

تم تصميم الشاليهات لتتيح لك الانغماس براحة في خصوصية ملاذك الخاص، بينما تعيش تجربة الطبيعة الخلابة التي تحيط بك على امتداد العين والبصر.

هذا ويتمتع كل شاليه بتجهيزات فاخرة من أعلى مستويات الجودة: من ساونا خاصة إلى حوض استحمام خارجي بمياه ساخنة ومدفأة مفتوحة – مما يتيح لك الاسترخاء في أجواء من الفخامة التامة. في المقابل، توفر غرف المعيشة الواسعة والعصرية مساحة وفيرة، وتخلق جواً مريحاً ودافئاً ستشعر بأهميته بعد يوم من النشاطات الخارجية في أحضان الطبيعة.

ابدأ عطلتك بأجواء من الاسترخاء مع خدمة الفطور الصباحية، حيث يمكنك أن تستمتع بوجبة صباحية شهية في خصوصية الشاليه الخاص بك، يتم توصيلها طازجة يومياً وفي الوقت الذي تختاره.