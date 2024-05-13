شاليهات تاتليرز هوف
تقدم شاليهات "تراتليرز هوف" في باد كلاينكيرشهايم مزيجاً لا يُضاهى من الفخامة والطبيعة والمغامرة خلال فصل الصيف. فموقعها الذي يتوسط الجبال الخلابة لجبال نوكبيرغ في كارينثيا، يدعوك لترك هموم الحياة اليومية وراءك والاستمتاع بالعطلة التي تستحقها بجدارة، في أحد الشاليهات الأربعة عشر الحصرية.
تم تصميم الشاليهات لتتيح لك الانغماس براحة في خصوصية ملاذك الخاص، بينما تعيش تجربة الطبيعة الخلابة التي تحيط بك على امتداد العين والبصر.
هذا ويتمتع كل شاليه بتجهيزات فاخرة من أعلى مستويات الجودة: من ساونا خاصة إلى حوض استحمام خارجي بمياه ساخنة ومدفأة مفتوحة – مما يتيح لك الاسترخاء في أجواء من الفخامة التامة. في المقابل، توفر غرف المعيشة الواسعة والعصرية مساحة وفيرة، وتخلق جواً مريحاً ودافئاً ستشعر بأهميته بعد يوم من النشاطات الخارجية في أحضان الطبيعة.
ابدأ عطلتك بأجواء من الاسترخاء مع خدمة الفطور الصباحية، حيث يمكنك أن تستمتع بوجبة صباحية شهية في خصوصية الشاليه الخاص بك، يتم توصيلها طازجة يومياً وفي الوقت الذي تختاره.
الأجنحة والغرف
استمتع بالخصوصية والراحة في شاليهاتنا الفاخرة.
يتضمن الشاليه، الذي تتراوح مساحته من 85 إلى 110 متر مربع، تجهيزات مصنوعة من مواد طبيعية عالية الجودة مثل خشب الشوح والتنوب المحلي، كما جرى فيه دمج فن العمارة الكارينثية المريحة مع لمسة عصرية وتفاصيل مريحة للغاية. هذا وستجد أفضل خدمات الطعام بالقرب من مكان إقامتك وتحديداً في مطعم الشاليه "تراتليرز إينكير"، بالإضافة إلى مسارات التنزه وركوب الدراجات التي تبدأ مباشرةً من الشاليه.
يمكنك الاختيار بين الأنواع التالية من الشاليهات:
• شاليه كلاسيكي بمساحة معيشة 85 متراً مربعاً ويتسع من 2 إلى 6 أشخاص
• شاليه ديلوكس بمساحة معيشة 110 متر مربع ويتسع من 2 إلى 10 أشخاص
تجارب خارجية ترضي كل الأذواق
في فصل الصيف، توفر جبال نوكبيرغ في كارينثيا، العديد من الأنشطة لمحبي الطبيعة وعشاق المغامرات، مثل التنزه على المسارات المميزة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على المناظر الجبلية المحيطة، أو استكشاف المنطقة بدراجة الجبال، فيما يدعوكَ ملعب الغولف القريب في باد كلاينكيرشهايم للعب جولة على أحد أجمل الملاعب في النمسا. أما عشاق الماء، فسيوجدون العديد من البحيرات في المنطقة التي تدعوهم للسباحة والاسترخاء.
المأكولات الشهية والأطباق الإقليمية
كيف تصل إلى هناك
كيف تصل إلى شاليهات تراتلرز هوف، كارينثيا
بالسيارة:
• من ميونيخ، ألمانيا
o المسافة: حوالي 200 كم (2.5-3 ساعات بالسيارة)
o خذ الطريق A93 جنوباً نحو كوفشتاين، ثم استمر على الطريق A12 نحو إنسبروك. اتبع العلامات المؤدية إلى كلاغنفورت، ومن هناك، اتبع الطرق المحلية إلى شاليهات تراتلرز في كارينثيا
• من فيينا، النمسا
o المسافة: حوالي 350 كم (4 ساعات بالسيارة)
o خذ الطريق السريع A2 جنوباً نحو غراتس واتبع العلامات المؤدية إلى كلاغنفورت. من كلاغنفورت، يمكنك الوصول إلى شاليهات تراتلرز هوف على بعد مسافة قصيرة بالسيارة.
• من ليوبليانا، سلوفينيا
o المسافة: حوالي 90 كم (1.5 ساعة بالسيارة)
o اتجه شمالاً على الطريق السريع A1 نحو النمسا واتبع العلامات المؤدية إلى كلاغنفورت. من هناك، واصل السير على الطرق المحلية إلى شاليهات تراتلرز هوف.
• من إيطاليا (ترييستي أو أوديني)
المسافة من ترييستي: حوالي 100 كم (1.5 ساعة بالسيارة)
o خذ الطريق السريع A4 نحو النمسا، ثم توجه نحو كلاغنفورت. من كلاغنفورت، استخدم الطرق المحلية للوصول إلى الشاليهات.
الوصول إلى شاليهات تراتلرز هوف
بمجرد بلوغك كلاغنفورت، يمكنك الوصول إلى الشاليهات بسهولة عن طريق سيارة أجرة أو وسائل النقل العام المحلية. نوصي بحجز سيارة أجرة مسبقاً للحصول على نقل أكثر راحة والتوجه مباشرة إلى الشاليه الخاص بك.
استمتع برحلتك الخلابة إلى شاليهات تراتلرز هوف، حيث تنتظرك الراحة والطبيعة!