اكتشف مشهد الطهي الفريد في كلاغنفورت

مذاقات عالية الجودة

في واجهات العرض الزجاجية للمخابز ومتاجر الحلويات، يمكن للمرء العثور على أنواع كثيرة من الكعك والفطائر المصنوعة من الفواكه المحلية والتوت على مدار العام. تتوفر المعجنات اللذيذة والخبز اللذيذ - أحياناً مع خليط الحبوب المثير للاهتمام - في Bäckerei Taumberger (Fleischmarkt 7) أو Martin Auer، حيث تكون كل قطعة مصنوعة يدوياً، مع تطبيق معايير الجودة الصارمة على اختيار المواد الأولية.

وتشمل هذه الأصناف المختلفة المعدة بأسلوب فني، لفائف القرفة، الكعك، الكعك الرائب وغيرها الكثير من الحلويات التي تمتاز بمذاقها الرائع. بدوره، يستحق متجر كارلوتا باتيسري الواقع في منطقة المشاة بشارع كرامرغاسي الزيارة بشكل متكرر، حيث يفاجئ الروّاد باستمرار بمغرياته الحلوة المذاق، والنكهات الاستثنائية المثيرة للإعجاب.