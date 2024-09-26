اكتشف مشهد الطهي الفريد في كلاغنفورت
المسافر إلى كلاغنفورت أم فورتهرزيه، سوف يكتشف بلدة صغيرة ساحرة في جنوب النمسا. فكارينثيا، الولاية الفيدرالية وعاصمتها كلاغنفورت، تبهر الجميع بجبالها الشاهقة وبحيراتها الدافئة والنظيفة ومناخها المعتدل والمشمس على الجانب الجنوبي من جبال الألب. وإلى جانب المناظر الطبيعية الرائعة، تتمتع كلاغنفورت بانفتاحها وكرم ضيافتها وتنوع الطهي فيها - وبخاصةٍ عندما يتعلق الأمر بـ "المغريات الحلوة".
يشتهر وسط مدينة كلاغنفورت بتشكيلة غنية من الحلويات التي تجدها في العديد من محلات الباتيسري والمقاهي، والتي تشمل الأصناف الكلاسيكية مثل فطيرة التفاح واللبن الرائب، وتورتة زاخر، وتورتة لينزر والتي يتم إعدادها على أيدي الخبراء، ليستمتع بها جميع الزوّار. فالحلويات الشهية هنا، تمثّل الفن الرفيع للحلويات النمساوية المحبوبة في جميع أنحاء العالم لمذاقها الذي لا مثيل له. هذا وتختص العديد من محلات الحلوى بالأصناف الإقليمية الشهية، مثل ريندلينج كارينثيا الشهير. يتم تقديم هذه المعجنات المخمّرة الحلوة المصنوعة من القرفة والسكر والمكسرات في جميع الاحتفالات العائلية والمناسبات الخاصة، علماً أن الوصفات تختلف وتنتقل عبر العائلات من جيل إلى جيل.
مذاقات عالية الجودة
في واجهات العرض الزجاجية للمخابز ومتاجر الحلويات، يمكن للمرء العثور على أنواع كثيرة من الكعك والفطائر المصنوعة من الفواكه المحلية والتوت على مدار العام. تتوفر المعجنات اللذيذة والخبز اللذيذ - أحياناً مع خليط الحبوب المثير للاهتمام - في Bäckerei Taumberger (Fleischmarkt 7) أو Martin Auer، حيث تكون كل قطعة مصنوعة يدوياً، مع تطبيق معايير الجودة الصارمة على اختيار المواد الأولية.
وتشمل هذه الأصناف المختلفة المعدة بأسلوب فني، لفائف القرفة، الكعك، الكعك الرائب وغيرها الكثير من الحلويات التي تمتاز بمذاقها الرائع. بدوره، يستحق متجر كارلوتا باتيسري الواقع في منطقة المشاة بشارع كرامرغاسي الزيارة بشكل متكرر، حيث يفاجئ الروّاد باستمرار بمغرياته الحلوة المذاق، والنكهات الاستثنائية المثيرة للإعجاب.
أصناف الآيس كريم المصنوعة بطريقة منزلية
في أيام الصيف الحارة، تُعد محلات الآيس كريم في كلاغنفورت مقصداً مثالياً للزوّار. ففي مختلف أنحاء المدينة، يمكنك الاختيار من بين عدد لا يُحصى من نكهات الآيس كريم وأنواع المثلجات. ننصحك بزيارة Morle Eissalon، التي تقدم مجموعة واسعة من أصناف الآيس كريم والفطائر مع الإضافات الشهية. تقع هذه المنشأة التقليدية مباشرةً على شارع لندكانال، حيث يتجمّع راكبو الدراجات والمشاة، وتربط وسط مدينة كلاغنفورت ببحيرة فورتهرزيه.
مأكولات تذكارية من النمسا
بفضل موقعها بالقرب من حدود إيطاليا وسلوفينيا، يتسم مشهد الطهي في كلاغنفورت بالكثير من الغنى. فغالباً ما يؤدي القرب من هذه البلدان إلى مزيج من النكهات وتقاليد الطهي، وبالتالي يمكن للزوار الاستمتاع ليس فقط بالحلويات النمساوية ولكن أيضاً بالحلويات الإيطالية والسلوفينية في الوقت نفسه. إن هذا التنوع في أصناف الحلويات يجعل من كلاغنفورت وجهة شهيرة للذواقة. ففي مطعم Feinkost Böhm في ساحة آتهور ليميخ بلاتز Arthur Lemisch Platz، يمكنك أن تحصل على نظرة عامة جيدة على أنواع الحلويات الإقليمية والوطنية والعالمية. فتحت شعار "مباهج الحياة"، تمتد المجموعة الواسعة من الشوكولاتة، لتشمل حلوى اللوز، والفواكه المغطاة بالشوكولاتة والمربيات الحلوة وشراب الفاكهة.
من ناحية ثانية، تُعتبر حلوى "قلوب فورتهرزيه" الحصرية ومحلية الصنع هدية تذكارية لطيفة، إلى جانب أكبر تشكيلة من الشوكولاتة في كلاغنفورت، والتي تنتظر عشاق الحلويات في متجر Feinkost Zehrer في منطقة المشاة في ألتر بلاتز.
تنامي موجة "المأكولات البطيئة" في كارينثيا
تبنى العديد من أصحاب المطاعم ومعدّي الطعام في كلاغنفورت حركة "المأكولات البطيئة أو سلو فوود" في السنوات الأخيرة، وهي حركة مضادة للوجبات السريعة، وتروّج للأغذية الإقليمية عالية الجودة والمنتجة بشكل مستدام. واليوم، تعتمد العديد من المقاهي والمطاعم في المدينة على المكونات المحلية وتعطي الأولوية لطرق التحضير اللطيفة، ويشمل ذلك أيضاً إنتاج الحلويات المصنوعة من الفواكه العضوية المزروعة محلياً، وغيرها من المنتجات الإقليمية. للحصول على نظرة عامة جيدة على عروض الطعام الإقليمية والموسمية، ينبغي على المرء زيارة سوق البينديكتين (كل يوم خميس وسبت من الساعة 6:30 إلى الساعة 13:00). هنا، على سبيل المثال، يتوفر عسل كارينثي عالي الجودة، مصنوع يدوياً وبشكل طبيعي.
وإلى جانب أبرز المطاعم، تدعو كلاغنفورت الزوار أيضاً إلى العديد من الأنشطة الترفيهية، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بجمال بحيرة فورتهرزيه والسباحة في مياهها الصافية والتنزه في وسط المدينة التاريخي واستكشاف المعالم الثقافية. إنه مزيج مثالي من الطبيعة والثقافة وفنون الطهي العالية الجودة.
