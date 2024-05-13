أجمل البحيرات
في جنوب النمسا، لا توجد بحيرتان متشابهتان. فلكل بحيرة طابعها وتاريخها الخاص، حيث تحيط بها التلال الجميلة والجبال المهيبة. لكن بحيرات كارينثيا تشترك في شيء آخر، فإلى جانب مياه الاستحمام الدافئة والنقية مثل الكريستال التي تجعلها بجودة مياه الشرب، هي أيضاً مفيدة لك. مفيدة للروح والعقل والجسم. كما توفر أفضل مجموعة من أجمل تجارب الصيف التي تُقام في الماء وعلى سطحه. استشعر بأشعة الشمس الدافئة على بشرتك واستمتع بالمناخ المعتدل في كارينثيا، فهناك الكثير مما يمكنك القيام به، مثل السباحة في إحدى بحيرات المياه الدافئة، ومن ثمّ الجلوس في التراس الخارجي لأحد المطاعم على ضفاف البحيرة، وتذوق أطايب مطبخ كارينثيا الألبي الأدرياتيكي اللذيذ. يا لها من أفكار رائعة للاستجمام!
لحظات تأملية على ضفاف بحير ميلشتات
في بعض الأحيان يستغرق الأمر مساحة للحلم والمشي نحو النجوم. فبعد ملء سلة النزهة جيداً بمنتجات المزارعين المحليين، خطوة بعد خطوة ستجد نفسك في منصة ميرنوك للمشاهدة. وفي حين أن الجبل المهيب الذي يرتفع فوق بحيرة ميلشتات معروف بخصائصه التأملية، تنتشر حول البحيرة أيضاً العديد من الأماكن الأسطورية والغامضة. بدءاً من الخلجان المنعزلة على الجانب الجنوبي، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الزوارق، إلى ميلشتات مع ديرها الفريد، والحمّام والفيلات القديمة، إلى مروج جبال الألب الغنّاء على الهضبة في الشمال. وبمرور الوقت، يبدأ تلاعب الشمس بالألوان التي تنعكس في المساء، وعندها يظهر التفاعل الأول للطبيعة. وخلال فترة الانتقال ما بين النور والظلام، فيمكنك أن تدلل حواسك ببعض المأكولات الشهية إلى أن تظهر النجوم وتصطف بشكل سحري فوق البحيرة.
الاستدامة بأفضل اوجهها في بحيرة فيسينزيه
هنا تجد الشواطئ البكر، المياه الدافئة والصافية تماماً والتي تصل حرارتها إلى 22 درجة مما يجعلها مثالية للغوص والسباحة. تضمّ البحيرة أيضاً مخزوناً فريداً من السمك كما تُعتبر موطناً لجراد البحر، كما تمتاز بمناظر طبيعية تشبه المضيق البحري للتنزه سيراً على الأقدام وركوب الدراجات الجبلية. تقع بحيرة فيسينزيه، التي يبلغ طول ساحلها 23 كيلومتراً، على ارتفاع أكثر من 930 متراً فوق مستوى سطح البحر وسط حديقة طبيعية تبلغ مساحتها 7640 هكتاراً، وهي بحيرة طبيعية ومحمية بشكل صارم، ولهذا السبب التزم الناس هنا منذ فترة طويلة بالسياحة اللطيفة والمستدامة. وبرفقة حراس المنتزه الطبيعي، يمكنك الذهاب لمشاهدة الأسماك، أو الاستمتاع بركوب الطوافة، أو القيام برحلة رومانسية بعربة تجرها الخيول على طول الشاطئ، أو الذهاب لقطف الفطر في الغابات المحيطة. وأثناء عطلتك هنا، لن تحتاج إلى استعمال السيارة إذ تتوفر مجموعة واسعة من خيارات التنقل المفيدة في الموقع — بدءاً من حافلات المشي لمسافات طويلة وحتى السيارات الكهربائية والدراجات الإلكترونية. ففي هذا المكان، تركز شركات السياحة على الممارسات الصديقة للبيئية والمأكولات الإقليمية.
الإبحار في بحيرة أوسياخ
عند الإبحار في بحيرة أوسياخ، قد تشعر بالقليل من الارتباك في البداية، ولكن حتى لو كنت مبتدئاً في الإبحار، فسوف تعتاد على الأمر بعد وقت قصير وتسمح للرياح التي تهب من جبل غيرليتزن بدفعك عبر البحيرة. وبفضل النسيم الخفيف في فترة ما بعد الظهر، تُعد أوسياخ التي تُعتبر ثالث أكبر بحيرة في كارينثيا وتقع شمال مدينة فيلاخ، مثالية للإبحار وركوب الأمواج بالقوراب الشراعية، مما يوفر الكثير من الأنشطة المتنوعة للعائلات والمصطافين النشطين، والتي تشمل مراقبة الطيور في بلايشتاتر مور، حضور الحفلات الموسيقية في شتيفت أوسياخ، زيارة القرود والنسور في قلعة لاندسكرون، ثم الإبحار معاً. وبالنسبة لأولئك الذين لا تغريهم المغامرات البحرية، يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة الصاخبة على الشاطئ والاستمتاع بتناول الأسماك الطازجة في إحدى الحدائق المظللة. يا لها من طريقة مثالية للاستمتاع بالحياة!
مغامرة الزوارق على بحيرة فاك
هنا تنتظرك لحظات ذهبية من الضوء، بينما يتمايل القصب مع الريح، ويقترب الزورق بضربة تلو الأخرى من الجزيرة الواقعة في وسط بحيرة فاك. لكن هذا ليس نهاية الرحلة الاستكشافية. ففجأةً، ينفتح ممر مائي صغير بين تعرجات القصب التي لا نهاية لها، فتعيش مغامرة مخفية وهادئة. ومع بعض المهارة، يشق القارب طريقه ويلتف حول المنحنيات، في تجربة طبيعية خاصة تنزلق عبر القصب وتُتاح لك خلالها مراقبة الطيور والأسماك عن قرب. هنا تذكرنا المناظر الطبيعية المائية البرية بمنطقة إيفرجليدز، ولكن من دون أي تواجد للتماسيح الخطيرة. وبدلاً من ذلك، ستمتّع ناظريك بالمشاهد الخلابة لميتاسغوكل وكارافنكن. وبينما يمتد القصب على مستوى النظر، توقع أن تعيش لحظات من السكينة والتأمل.
عش الحياة ببطء على ضفاف بحيرة كلوباين
استمتع بأرجوحة فوق الماء، واستلقِ تحت أشعة الشمس على رصيف الاستحمام، أو اختبر حمام الساونا بين النخيل والقصب. وفي ما بين ذلك، يمكنك القيام بجولات مشي قصيرة أو جولات بالدراجة عبر الحدود. فكل هذه التجارب ممتعة ولا يمكن أن تصيبك بالتعب. فقضاء العطلة على ضفاف بحيرة كلوباين تتيح لك الاستجمام، بينما تهتم برفاهك الصحي، وتعيش الحياة ببطء، سواء اخترتَ الاستمتاع بالمناظر البانورامية لكارافنكن، أو قضاء الوقت على الشاطئ، أو زيارة أعلى مراعي جبال الألب مع جميع أفراد العائلة.