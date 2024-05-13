أجمل البحيرات

لحظات تأملية على ضفاف بحير ميلشتات

في بعض الأحيان يستغرق الأمر مساحة للحلم والمشي نحو النجوم. فبعد ملء سلة النزهة جيداً بمنتجات المزارعين المحليين، خطوة بعد خطوة ستجد نفسك في منصة ميرنوك للمشاهدة. وفي حين أن الجبل المهيب الذي يرتفع فوق بحيرة ميلشتات معروف بخصائصه التأملية، تنتشر حول البحيرة أيضاً العديد من الأماكن الأسطورية والغامضة. بدءاً من الخلجان المنعزلة على الجانب الجنوبي، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الزوارق، إلى ميلشتات مع ديرها الفريد، والحمّام والفيلات القديمة، إلى مروج جبال الألب الغنّاء على الهضبة في الشمال. وبمرور الوقت، يبدأ تلاعب الشمس بالألوان التي تنعكس في المساء، وعندها يظهر التفاعل الأول للطبيعة. وخلال فترة الانتقال ما بين النور والظلام، فيمكنك أن تدلل حواسك ببعض المأكولات الشهية إلى أن تظهر النجوم وتصطف بشكل سحري فوق البحيرة.