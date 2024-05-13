أجمل الطرق البانورامية في كارينثيا

طريق غروسغلوكنر في أعالي جبال الألب

يُعد الطريق الأكثر شهرة في جبال الألب من بروك عبر فوش إلى هيلينغبلوت ولينز أحد أهم المعالم الأثرية في النمسا منذ ما يقرب من 90 عاماً، وهو يؤدي إلى غروسغلوكنر، أعلى جبل في البلاد على ارتفاع 3798 متراً فوق مستوى سطح البحر. يجمع طريق أعالي جبال الألب أيضاً بين الفن الرفيع لبناء الطرق في جبال الألب العالية وتجربة الطبيعة الرائعة، ويمتد لمسافة 48 كيلومتراً، ويلتف على 36 منعطفاً حاداً، موفراً تجربة طبيعة وقيادة من أعلى المستويات مع إطلالات خلابة على عالم الجبال المحيط ونهر باسترزي الجليدي. وأبرز ما في هذا الطريق، منصة المشاهدة التي زارها الإمبراطور فرانز جوزيف بنفسه ذات مرة، والتي توفر إطلالات فريدة على غروسغلوكنر المغطى بالثلوج ونهر باسترزي الجليدي الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات.