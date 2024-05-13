أجمل الطرق البانورامية في كارينثيا
ربما يكون القرب من إيطاليا وسلوفينيا هو الذي أضفى على أسلوب حياة الكارينثيين خفة معينة. أو ربما هي البحيرات العديدة ذات اللون الأزرق الفيروزي، والتي تصل درجة حرارة الاستحمام فيها إلى 28 درجة مئوية في الصيف. ولكن على الأرجح، فإن المناظر الطبيعية الرائعة والعوالم الجبلية في أقصى جنوب النمسا هي التي تساعد سكانها وضيوفها على إيجاد التوازن والحفاظ عليه.
طريق غروسغلوكنر في أعالي جبال الألب
يُعد الطريق الأكثر شهرة في جبال الألب من بروك عبر فوش إلى هيلينغبلوت ولينز أحد أهم المعالم الأثرية في النمسا منذ ما يقرب من 90 عاماً، وهو يؤدي إلى غروسغلوكنر، أعلى جبل في البلاد على ارتفاع 3798 متراً فوق مستوى سطح البحر. يجمع طريق أعالي جبال الألب أيضاً بين الفن الرفيع لبناء الطرق في جبال الألب العالية وتجربة الطبيعة الرائعة، ويمتد لمسافة 48 كيلومتراً، ويلتف على 36 منعطفاً حاداً، موفراً تجربة طبيعة وقيادة من أعلى المستويات مع إطلالات خلابة على عالم الجبال المحيط ونهر باسترزي الجليدي. وأبرز ما في هذا الطريق، منصة المشاهدة التي زارها الإمبراطور فرانز جوزيف بنفسه ذات مرة، والتي توفر إطلالات فريدة على غروسغلوكنر المغطى بالثلوج ونهر باسترزي الجليدي الذي يبلغ طوله 9 كيلومترات.
ربما يكون القرب من إيطاليا وسلوفينيا هو الذي أضفى على أسلوب حياة الكارينثيين خفة معينة. أو ربما هي البحيرات العديدة ذات اللون الأزرق الفيروزي، والتي تصل درجة حرارة الاستحمام فيها إلى 28 درجة مئوية في الصيف. ولكن على الأرجح، فإن المناظر الطبيعية الرائعة والعوالم الجبلية في أقصى جنوب النمسا هي التي تساعد سكانها وضيوفها على إيجاد التوازن والحفاظ عليه.
طريق نوكالم
بين إناركريمز في الشمال و إيبن رايكينو في الجنوب، يشق هذا الطريق البانورامي مساره عبر 52 منعطفاً والعديد من المنحنيات بين التلال الجميلة لجبال نوك، والتي تُسمى أيضاً "نوك إن". مراراً وتكراراً على طول الطريق، تتكشّف أمامك آفاق جديدة، مثل أكبر غابة صنوبر سويسرية في جبال الألب الشرقية، والقمم الخضراء المستديرة لجبال نوك، ومراعي جبال الألب الشاسعة. وعلى عكس القمم الشاهقة والوعرة لجبال الألب النمساوية، تصل جبال نوك المنحوتة بلطف إلى ما يزيد قليلاً عن 2400 متر وتستحضر ذكريات المناظر الطبيعية الجبلية الأيرلندية. هنا، وجدت حيوانات المرموط وحتى أنواع الطيور المهددة بالانقراض ملاذاً محمياً. أما من ناحية ثانية، فستجد العديد من المراعي الألبية والفنادق الجبلية الصغيرة على طول الطريق والتي تضمن لك تجارب خالصة من الرفاهية البدنية.
طريق غولديك البانورامي
يؤدي غولدإكشتراسه من تسلان، جنوب شرق شبيتال أن در دراو عبر هوخيغ، إلى الجبل المحلي للمدينة، في وسط منطقة غولديك- زيتال الرياضية الجبلية الشهيرة. تتخلل الطريق عشرة منعطفات حادة ومواقف للسيارات، توفر إطلالات رائعة على ميلشتاتر ألب وبحيرة ميلشتات ونوكبيرغ وكارافنكن ووادي دراو حتى فيلاخ. ومن موقف السيارات الأخير "زيتال"، يؤدي مسار المشي لمسافات طويلة إلى قمة غولديك المميزة، ومن هنا أيضاً تنطلق جولات أكثر تحدياً عبر العديد من قمم الجبال. يتم تقديم المأكولات الشهية على المرتفعات الشاهقة، من بين أماكن أخرى، في مطعم زيهوتي غولديك الريفي بجوار الخزان ومحطة التلفريك الجبلية، بما في ذلك وجبة الفطور عند شروق الشمس لمن يستيقظون مبكراً، وسط المشاهد المحيطة المذهلة.
طريق مالطا في أعالي جبال الألب
يتميز طريق مالطا المرتفع بجبال الألب الذي يبلغ طوله 14.4 كيلومتراً والذي يتميز بالأنفاق الصخرية المنحوتة من الحجر الطبيعي والانحناءات الحادة، شرق غروسغلوكنر، بأنه يشكّل مغامرة حقيقية. وبفضل الشلالات العديدة، يُطلق على مالتاتال أيضاً اسم "وادي المياه المتساقطة". أما شلالات مالتأينر فاسرشبيل فتُعتبر مثيرة للإعجاب بشكل خاص. هنا، تندفع المياه عبر عدة درجات صخرية إلى الأعماق حتى تلتقي أخيراً بالمجرى النهري بلاون تومفي الرائع الجمال. وعلى طول الطريق، على ارتفاع 1933 متراً، يقع أيضاً أعلى سد في النمسا، سد كولنبرين، بينما توفر منصة المشاهدة الجوية المرتبطة بموقع مركزي ذي قاع زجاجي، إطلالة على مد العين والنظر على منحدر بعمق 200 متر وإطلالات خلابة على هوهي تاورن.
طريق فيلاخ الألبي
يتجه الطريق الذي يبلغ طوله 16.5 كيلومتراً غرباً في سبعة منعطفات و116 منحنىً إلى قمة دوبراتش، وهي كتلة جبلية ضخمة ترتفع كجزء من جبال جيلتال الألبية فوق التقاء نهرَي دراو وغايل، وهو مكان يجمع بين ثقافتين ونمطين لغويين - الألمانية واللهجة السلوفينية "فيندي". ومن هنا، يوجد أيضاً أعلى كنيستين في جبال الألب الشرقية: الكنيسة الألمانية ماريا آم شتاين وكنيسة فينديك. ومن شارع فيلاخر ألبنشتراسه، تطالعكم المشاهد المهيبة لأكبر منطقة انهيارات صخرية في جبال الألب الشرقية ومدينة فيلاخ، فمنصة المشاهدة روت فاند تمنحكم أكثر من مجرد الإطلالات خلابة على جبال جوليان الألبية وكارافنكن.