التسوق في كلاغنفورت

تسوق الأزياء ذات الذوق الرفيع في كارينثيا

على بُعد خطوات قليلة من تمثال ليندفورم في نوير بلاتز في بورغ وبانهوفشتراسه، وجدت العديد من متاجر الأزياء الرفيعة موطنها في المباني التاريخية الساحرة. على سبيل المثال، يقدم مودهاوس غرونر قطعاً رائعة للسيدات والرجال، بينما يتميز لا سارتوريا بالأزياء الإيطالية الأنيقة والملابس المحبوكة، والتي يتم تصنيعها أيضاً بحسب الطلب. أما متجر أرس تمبوريس الصغير، فهو يضمّ إلى الأزياء الإيطالية، المجوهرات ذات التصاميم الفنية المبتكرة وحقائب اليد الراقية، في حين أن دار الأزياء الإبداعية ريتل من كارينثيا، تواصل تقديمها للتنانير ذات الثنيات وأزياء الترتان العالية الجودة. باختصار، تشكّل كلاغنفورت كنزاً ثميناً للسيدات والرجال الجريئين الذين يحبون أن يفاجئوا الجميع باختياراتهم للأزياء.

من ناحية ثانية، تذكر دائماً عندما تكون في مدينة كلاغنفورت القديمة، في أن تخطط لقضاء بعض الوقت في اكتشاف الجمال الخفي لهذه البلدة، التي تضمّ أكثر من 50 ساحة فناء مقنطراً تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، في حين يعود أقدم مبنى موثق إلى عام 1489. يا لها من متعة خالصة!