عندما تغرب الشمس ببطء وراء الجبال وتغمر البحيرة بضوئها الذهبي الحالم، تعود الحياة إلى فيلدن من جديد. ففي المساء، تدعوك العديد من خيارات الترفيه لقضاء الأمسية مع الأحباء. فالكثير من أماكن السهر المألوفة والصالات الأنيقة تقدم مجموعة واسعة من المشروبات والمأكولات الخفيفة. وفي كثير من الأحيان، تخلق الموسيقى الحية وعروض الدي جي الأجواء المناسبة للسمر، مما يجعل كل مساء بمثابة تجربة خاصة. وبالنسبة لأولئك الذين يفضّلون الأماكن الأكثر هدوءاً، فإن التنزه برومانسية على طول ­­كورنيش البحيرة المزنّر بالأنوار، هو الطريقة المثالية لإنهاء اليوم، حيث يخلق النسيم اللطيف المنبعث من الماء وأضواء المدينة المتلألئة، جواً لا مثيل له يدعو الجميع للاستمتاع أكثر بهذا المشهد والإبحار في عالم الأحلام