أجمل المناظر في كارينثيا
Introduction
يخفي مزيج كارينثيا الفريد من المناظر الطبيعية للبحيرات والجبال، العديد من النقاط الرائعة ومواقع التقاط الصور "القابلة للنشر"، والتي يمكن الوصول إلى الكثير منها بسهولة إما بالسيارة أو سيراً على الأقدام. وفيما يلي قائمة بأفضل وجهات كارينثيا لأولئك الذين يبحثون عن مناظر خلابة دون جهد.
كايزر فرانز جوزيف هوه هايليغنبلوت
إنها بقعة مهيبة بين اتجاهين، فقد سبق للأمبراطور فرانز جوزيف الاستمتاع بهذا المنظر الرائع لأعلى جبل في النمسا أثناء إقامته في كارينثيا عام 1856، وإن كان ذلك في رحلة استغرقت عدة ساعات. أما اليوم، فقد أصبح الوصول إلى هناك أسهل بكثير وذلك باتباع طريق غروسغلوكنر المرتفع في جبال الألب بالسيارة أو الدراجة النارية. إن منظر أعلى جبل في النمسا وجبال باسترزي بالأسفل مازال يتمتع بنفس الإبهار الذي تمتع به سابقاً. اكتشف المزيد مزيد من المعلومات هنا
بيراميدنكوجيل
من بحيرة فورتهرزيه إلى نوكبيرغ، من زينتال إلى أعلى قمة كارافنكن، من فيلاخ ودوبراتش إلى كلاغنفورت وكورالم، يُعد هذا المنظر بزاوية 360 درجة لبحيرة كارينثيا الرائعة والمناظر الطبيعية الجبلية، فريداً من نوعه بكل معنى الكلمة- ويمكن الوصول إليه بسهولة من برج المشاهدة الخشبي الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر في بيراميدنكوجيل جنوب بحيرة فورتهرزيه. كل ما تحتاجه هو القيام بـ441 خطوة أو ركوب المصعد وستكون في القمة.
كنيسة أبرشية كلاغنفورت
يتألق السقف النحاسي الذي تم تجديده مؤخراً لبرج الرعية الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 92 متراً في كلاغنفورت، بروعة وبهاء. وهنا، يُكافأ أي شخص يصعد الدرجات الـ 225 بأجمل المناظر للمدينة والمشاهد الطبيعية المحيطة بها، من بحيرة فورتهرزيه إلى قمة كارافنكن. ولمزيد من المتعة، ننصحك القيام بجولة برفقة حارس البرج. تجد المزيد من المعلومات هنا
قمة كيتزلبيرغ، بحيرة كلوباين
تعتبر كيتزلبيرغ نقطة مشاهدة مذهلة في جنوب كارينثيا ويمكن الوصول إليها من دون جهد تقريباً، نظراً لأن الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 686 متراً يتيح تسلقاً سهلاً وآمناً حتى بالنسبة للمتنزهين عديمي الخبرة، حيث يسيرون على طول مسار واسع في الغابة، يشق طريقه بشكل مثالي عبر الأشجار. توفر منصة المشاهدة إطلالات رائعة على يونتال وبحيرة كلوباين الزرقاء العميقة وبحيرة تورنيزيه الحالمة ونهر دراو الرئيسي في كارينثيا. إنها فرصتك لالتقاط أجمل الصور!
منصة المشاهدة إير ووك كولنبرينسبير
يتطلب الأمر أعصاباً قوية من أجل الصعود إلى منصة المشاهدة هذه الواقعة على أعلى سد في النمسا، كولنبرينزبير في مالتال. بالوقوف على سطح زجاجي على ارتفاع 200 متر فوق المنحدر، يمكن للشجعان الاستمتاع بالمشاهد الخلابة للمناظر الطبيعية لجبال الألب العالية في هوهي تاورن.
تابورهوهي بحيرة فاكر زيه
بالتأكيد ليست هناك حاجة للفلتر عند التقاط صورة لبحيرة فاكر الفيروزية الرائعة من هنا. توفر لك نقطة المشاهدة تابورهوهي إطلالة رائعة على البحيرة والمناطق الجميلة المحيطة بها والجبال القريبة. ويمكن الوصول إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 725 متراً سيراً على الأقدام لمدة ساعة واحدة من إيغ أو بقطع مسافة قصيرة بالسيارة. يوجد في الجزء العلوي أيضاً منتزه بالحبال ويتيح التسلق بالحبال نحو الغابة، ومطعم صغير يوفر منطقة جلوس خارجية.
هوهي غلورييت بورتشاخ
بتصميمها الذي يشبه الجناح الصغير ذو الأعمدة البيضاء اللامعة على حافة صخرية فوق بورتشاخ، تشكل منصة هوهي غلورييت تحفة جميلة جديرة بالاهتمام وبالتقاط الصور. وأولئك المستعدون للمشي إليها لمدة نصف ساعة من وسط المدينة، فستتم مكافأتهم بأروع المناظر الطبيعية عبر بحيرة فورتهزيه وبشرفة مبهجة للمنصة مواجهة للجنوب.
ماغدالانسبيرغ
إنه المكان المثالي لمحبي التقاط الصور ونشرها على إنستغرام. يقع في حوض كلاغنفورت عند سفح جبل ماغدالانسبيرغ وتنتصب خلفه قمم جبال كارافانكن الرائعة. يمكن الوصول إليه مشياً على الأقدام أو من خلال السيارة. من هذه النقطة، يكون المنظر مثيراً للإعجاب بشكل خاص في فصل الخريف عندما يظهر بحر من الضباب في الأسفل وتشرق الشمس في الأعلى. نصيحة: تأكد من أن كوخ ترودكاستن الذي تم ترميمه بشكل جميل على الجانب الجنوبي من القمة، سيظهر بشكل جلي في صورك.
منصة سفيرغزيه للمشاهدة
تبرز منصة المشاهدة هذه فوق المنحدر الجنوبي لبحيرة ميلشتاتر مثل مقدمة السفينة، مما يوفر منظراً بانورامياً فريداً للبحيرة والجبال والوديان. إنه مكان ساحر، خاصة عند غروب الشمس، ويقع مباشرة على درب سفيرغزيه البطيء، الذي يتيح القيام بجولة دائرية سهلة فوق بحيرة ميلشتاتر.
منصة سكاي ووك جارتنركوفل
أي مشاهد طبيعية ستفضّل؟ هوهي تاورن مع جبال غروسغلوكنر في الشمال، وجبال الألب الكارنيكية والدولوميت في الغرب، أو جبال الألب الجوليانية في الجنوب؟ تقع منصة سكاي ووك جارتنركوفل في منطقة التزلج والمشي لمسافات طويلة في ناسفلد-بريسيغر زيه، وتوفر مناظر مثالية للشاشة الكبيرة، كما تُعتبر أحد أكثر نقاط التصوير شهرةً في المنطقة الجبلية.
روت فاند دوبراتش
على أولئك الذين يتطلعون إلى المرتفعات أن ينظروا إلى الأسفل: فمنصة المشاهدة هذه ذاتية الدعم والتي يزيد طولها عن 7 أمتار على الجانب الجنوبي من دوبراتش، توفر إطلالة رائعة على روت فاند، وهو الوجه الصخري المحمر اللون القائم على ارتفاع حوالي 1500 متر فوق مستوى سطح البحر. ويمكن للآخرين ببساطة الاستمتاع بالمناظر البانورامية المبهجة من جيلتال وصولاً إلى جبال الألب الجوليانية. وبالإمكان الوصول إلى هذه المنصة بسهولة من موقف السيارات رقم 6 على طريق فيلاخ ألبِن.