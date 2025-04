Začněte nový rok stylově na novoročním plese v císařském paláci nebo ho oslavte v ulicích některého rakouského města

Míříte na Silvestra do Rakouska? Gratulujeme, vybrali jste si správně! Rakousko je tím pravým místem pro přivítání nového roku a pro slavnostní akce po celé zemi. Ohňostroje, koncerty, plesy, večírky, na co si vzpomenete, to všechno V Rakousku nás najdete! A pokud jste vždycky snili o tom, že si o půlnoci zatančíte na ulici se sklenkou bublinek v ruce, ještě lépe, váš čas oficiálně nadešel!

Rakousko - to je začátek nového roku s dunajským valčíkem a sklenkou sektu. Nedílnou součástí svátečního rituálu jsou tradice, jako je valčík, rozdávání talismanů pro štěstí, odlévání cínu a pálení kadidla v domě a na dvoře. Zatímco odlévání cínu dává nahlédnout do budoucnosti, pálení kadidla přináší štěstí a ochranu. Spojením zvyků a radosti ze života vzniká jedinečný začátek nového roku - uvolněný, smysluplný a plný rakouského šarmu.