Život na salaši: z velkoměsta na horskou chatu

Jaké to je vzdát se všeho, na co jste zvyklí, a začít nový život na horské pastvině? Clara Tippelt se k tomuto odvážnému kroku odhodlala a našla svůj nový domov v Rakousku jako hostitelka v tyrolské salaši.

Život někdy nabere nečekané obrátky. Claru Tippelt během studií módy v Německu určitě nenapadlo, že se o pár let později stane hrdou majitelkou horské chaty na vysoko položené pastvině v Rakousku. Stísněnost velkoměsta začala pociťovat poté, co se zamilovala do rozlehlosti rakouských hor. Bez dlouhého váhání koupila chatu Boschebenhütte na hoře Patscherkofel u Innsbrucku a vytvořila z ní nový středobod svého života.

I když život na chatě může být někdy náročný, pro Claru není nic lepšího než se ráno probudit uprostřed hor a sdílet život v přírodě se svými hosty. Hory pomáhají jí i všem návštěvníkům, aby, jak sama říká, mysleli jen na to, co se děje tady a teď, a plně si vychutnali krásu okamžiku.