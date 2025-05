Hospodská kultura podél Dunaje v Dolním Rakousku

Lodí nebo na kole do stylových venkovských hostinců. Je to gurmánská cesta na vinice podél Dunaje, za ušlechtilými víny a nadýchanými meruňkovými knedlíky. Cesta z Nibelungengau, z Wachau zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO, mezi kopci Wagramu, přes Tullner Feld do divoké přírody národního parku Donau-Auen.