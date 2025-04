Sura Kees

Stará tradice by téměř zanikla, kdyby nebyla před 30 lety obnovena. Kyselý fermentovaný sýr, zkráceně sura kees, znali už Keltové. Sýr však postrádal dobrou lobby, protože dlouho nebyl oblíbený. Kdysi byl tento lehký sýr považován za sýr chudých a byl nahrazen tučnějším sýřeninou. Syřidlo se přidává do mléka, aby vyvolalo srážení. Tak vzniká sýřenina. Sýřenina se lisuje do forem, kde dále zraje a tuhne. Kysané fermentované sýry se naopak vyrábějí bez syřidla.

Špičkoví kuchaři v regionu si tohoto řemesla váží a zařazují sýr do svých pokrmů. Mladý, jemný Sura Kees s quinoou a cuketou se rychle stane lehkým letním pokrmem. Velmi oblíbená je také kombinace se slaninou. Jen je méně lehká.