Vídeňská sněžítka
Světoznámý suvenýr z původní vídeňské manufaktury na sněhové koule.
Jednou zatřepat - a obdivovat kouzelné sněžení, které jemně stéká po krásných motivech. Rozkošný trik a světoznámý suvenýr. Kdo by je neznal - světoznámé „sněhové koule“ ze skla (a ne z plastu!)? Ale málokdo o nich ví: Tento krásný suvenýr pochází z Rakouska, přesněji z Vídně. Sněhové koule tam vyrábí rodina Perzy v původní vídeňské manufaktuře na výrobu sněhových koulí. A protože se každá sněhová koule dodnes vyrábí ručně, je každá z nich stejně jedinečná jako jednotlivá sněhová vločka.
„Náhodný“ okouzlující vynález z Vídně
Erwin Perzy III. je hrdý na to, že jeho sněhové koule jsou nyní po celém světě milionkrát kopírovány. Úplně první sněhovou kouli vynalezl jeho dědeček, a proto Perzyho dílna je považovaná za původní továrnu zvaná „Original Wiener Schneekugelmanufaktur“. A to již od roku 1905.
Erwin Perzy tehdy skutečně pracoval na lampě pro operační sály, plnil skleněné koule vodou a podsvěcoval je žárovkou. Aby světlo lépe odráželo, přidával do něj nejprve skleněné hobliny a pak krupici. Když tato hmota vířila ve vodě, vypadala jako snášející se sníh. Z provozní lampy sešlo, ale místo toho se zrodil geniální podnikatelský nápad.
Věděli jste, že...
... sněhové koule existují již více než 120 let?
Obzvláště velké nadšení vyvolává v Japonsku a USA. Dva trhy, které Erwin Perzy II. zpřístupnil v letech po druhé světové válce.
... se sněhová koule dostala až do Hollywoodu?
Ve 40. letech 20. století začlenil Orson Welles sněhovou kouli do filmu „Občan Kane“.
... v muzeu manufaktury jsou k vidění stovky motivů?
Budovy, jídlo, zvířata, sněhuláci a samozřejmě andělé, Ježíškové a vánoční stromky. K dispozici jsou také prohlídky s průvodcem.
... „sníh“ znamená očištění, ticho a mír?
Sníh také vyvolává nostalgické vzpomínky na dětství.
... je „sníh“ ve sněhové kouli tajemstvím?
Sněhová nadílka již dlouho není z krupice. Erwin Perzy III však nechce prozradit, z čeho se dnes vyrábí - firemní tajemství!
... sněhová koule obsahuje vídeňskou pramenitou vodu?
Vídeňská pramenitá voda pochází z hor. A figurky nyní pocházejí z 3D tiskáren, jejich motivy jsou přizpůsobeny moderní době.
5 nejoblíbenějších vídeňských sněhových koulí
Pro všechny, kteří milují sníh, Vánoce a advent
Proč jsou tradice a zvyky udržitelné?
Udržitelnost úzce souvisí s kultivací zvyků a tradic v Rakousku. Tradice, jako jsou hony na dobytek, tradiční slavnosti a regionální řemesla, jsou důkazem hluboké úcty k přírodě a zdrojům. Tyto zvyky podporují pochopení a uznání místní flóry a fauny a také povědomí o životním prostředí.
Zvyky a tradice rovněž posilují sociální udržitelnost: Tradiční slavnosti, jako je stavění máje, velikonoční oslavy nebo vánoční tradice, posilují smysl pro komunitu a společný závazek pečovat o region. Nehmotné kulturní dědictví je také poctou tradičním rituálům, zvykům a řemeslům, které se předávají z generace na generaci. Hosté, kteří se s takovými tradicemi setkají, se ponoří do rakouské kultury, a to zase posílí místní identitu.