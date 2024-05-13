Ingefær Mynte Drink

  • Drink

Forfriskende havemynte møder den kraftige aroma af ingefær og gin.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 30 min.
  • 2 Personer
Trin 1

Til ingefærsiruppen

Skræl ingefæren, og skær den i tynde skiver. Skyl myntebladene.

Trin 2

Halver citronen, pres den, og bland den i en gryde sammen med vandet.

Trin 3

Tilsæt ingefærskiver, mynteblade og sukker. Rør godt rundt, og bring det i kog. Sænk derefter temperaturen, og lad blandingen simre ved middel varme i 20 minutter.

Trin 4

Fjern myntebladene. Hæld siruppen med ingefærskiverne i en ren flaske, og lad den køle af. Luk flasken, og opbevar den i køleskabet.

Trin 5

Til Ingefær Mynte Spritz

Skyl citronen, og skær den i tynde skiver.

Trin 6

Læg citronskiverne i glassene sammen med isterningerne. Tilsæt ingefærsirup og gin.

Trin 7

Tilsæt mineralvand, og pynt med frisk mynte.

Tip: Undlad gin for at få en alkoholfri sommerdrink.

Ingredienser
Til ingefærsiruppen
Til Ginger Mynte Spritz

