Ingefær Mynte Drink
- Drink
Forfriskende havemynte møder den kraftige aroma af ingefær og gin.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 2 Personer
Til ingefærsiruppen
Skræl ingefæren, og skær den i tynde skiver. Skyl myntebladene.
Halver citronen, pres den, og bland den i en gryde sammen med vandet.
Tilsæt ingefærskiver, mynteblade og sukker. Rør godt rundt, og bring det i kog. Sænk derefter temperaturen, og lad blandingen simre ved middel varme i 20 minutter.
Fjern myntebladene. Hæld siruppen med ingefærskiverne i en ren flaske, og lad den køle af. Luk flasken, og opbevar den i køleskabet.
Til Ingefær Mynte Spritz
Skyl citronen, og skær den i tynde skiver.
Læg citronskiverne i glassene sammen med isterningerne. Tilsæt ingefærsirup og gin.
Tilsæt mineralvand, og pynt med frisk mynte.
Tip: Undlad gin for at få en alkoholfri sommerdrink.